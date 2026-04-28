Enroque corto en Río Cuarto | UNRC, fuga y cierre del tesoro

UNRC: Elecciones postergadas

La periodista dialogaba con el informante universitario, quien le comentó sobre la definición que se tomó a menos de 24 horas de las elecciones estudiantiles (originalmente previstas para este martes).

Informante: Sé que han seguido el tema de las elecciones en la Uni pero tendrán que esperar una semanita más. Las elecciones se pasan para la semana que viene. Del 5 al 7 de mayo.

Periodista: ¿Por qué no me avisó antes?

I: Se acaba de definir (risas). Este lunes se comunicó la Junta y los diferentes apoderados por facultad. Y no es solo por el paro docente. Obviamente, eso podía influir en una participación menor pero la idea era que se pudiera votar de todos modos. El problema era que también se confirmó el paro no docente para este martes y miércoles. Y ahí es prácticamente imposible que el proceso se pueda realizar.

P: Imagino. Desde garantizar los espacios de votación, la carga de datos…

I: Es esencial y sin los no docentes no podemos garantizar que el proceso se lleve a cabo como corresponde. Así que bueno, se patearon para la semana que viene.

P: Y de paso, se espera una participación un poco mayor.

I: Sí pero le repito: no fue ese el motivo por el que se decidió. Más allá de lo que ocurra la semana que viene en cuanto a medidas de fuerza de los gremios, yo veo difícil que se sigan postergando. Las nuevas autoridades (de los consejos directivos y Superior) tienen que asumir a comienzos de mayo. No creo que se estire mucho más.

P: ¿Y cómo viene esa campaña? El cierre de listas fue hace menos de diez días.

I: Son campañas cortas pero firmes. Y esta semana con los paros, seguramente se refuerce mucho el mensaje en las redes sociales.

El escritorio

El periodista recibía información de una fuente cercana a la militancia de La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Informante: Fíjese en las redes de La Libertad Avanza Río Cuarto. Lanzaron un post para reforzar la figura de Gabriel Bornoroni en la región.

Periodista: ¿Se viene alguna novedad?

I: La novedad es que arrancó la campaña, al menos en redes. El mensaje lo muestra a Bornoroni como alguien que “está” en la calle y no en la rosca. Es un intento de despegarlo del perfil de dirigente de escritorio y acercarlo al vecino común.

P: ¿Escritorio? Siento que están hablando mucho de ese concepto.

I: “No hablamos desde un escritorio”, pusieron. Me suena a que están respondiéndole a los peronistas. ¿Vio que el viernes se juntaron los intendentes PJ del departamento?

P: ¡Sí! De ahí me sonaba.

I: Claro. Pusieron que ellos gestionan desde el territorio y no ajustan desde el escritorio. Bueno, acá salieron a responderles con fotos de Bornoroni recorriendo lugares, encontrándose con gente, vinculándose con sectores clave…

P: ¿Qué sectores?

I: En el posteo se refieren a tres sectores concretos: el campo, los comerciantes y el ciudadano de a pie. No es casual. Son nichos donde el desgaste económico pega fuerte y donde los libertarios creen tener margen para crecer en Córdoba.

P: Está difícil, ¿no?

I: Le ponen onda, le ponen color, fingen demencia y gritan que “está todo bien”. Pero sabemos que el presente está lejos de ser brillante. La movida de la estructura local que responde a Laura Soldano busca cumplir con la instalación de Bornoroni pese a todos los golpes que viene recibiendo el presidente (Javier Milei).

P: Es ahora, ¿no?

I: En algún momento hay que arrancar. Nunca es demasiado temprano y se van a cansar de esperar por el momento ideal. Al paso que vamos, eso nunca va a llegar.

P: ¿Y cuándo “estará” físicamente en la ciudad?

I: Ya se viene. Hace rato que no está por Río Cuarto, pero está rearmando la agenda parece. Vio que suspendió el acto en Córdoba, ¿no? Yo creo que está esperando a que pase el vendaval del PAMI. Hasta entonces, la campaña es puramente por redes.

¿Fuga del PJ?

El informante, dentro del PJ local, advertía al periodista sobre movimientos en las filas del partido.

Informante: Me cuentan que Mauricio Dova está volviendo a meterse en los barrios con reuniones en distintos lugares. Lo está mostrando por redes, como señal de que camina el territorio. Le está mandando un mensaje a los peronistas que lo vienen dejando afuera de todo.

Periodista: ¿Y cuál sería ese mensaje?

I: Que tiene gente en las barriadas, que lo escuchan y siguen. Él ya venía quejándose de que no lo incluyeron en el armado de listas para la interna del PJ. No armó nada por fuera, pero me parece que ese no es el plan.

P: ¿Hay un plan?

I: No sé, pero se está comentando que los libertarios van a peinar el distrito para ver si encuentran peronistas con ganas de sumarse a las fuerzas del cielo. Cuentan que Dova ya venía dando señales de fuga, como si estuviera preparándose para pelear el 2028 desde otro lugar. Me sorprendería, porque su lealtad es con Juan Manuel (Llamosas), que lo ha bancado siempre pese a todo.

P: Son habladurías por ahora, ¿no?

I: Por ahora sí. Pero vio como acelera todo. En un abrir y cerrar de ojos se están armando las alianzas para pelear por la Muni.

Cierre del tesoro regional

La cronista recibía un mensaje del informante peronista, tras conocer la noticia del cierre de 17 tesoros regionales del país (incluído el de Río Cuarto). Jorge Montón, secretario general de La Bancaria, manifestó a Puntal que en la dependencia local trabajaban tres personas pero se dispuso la reubicación de dos de ellas. El tercer trabajador accederá a una jubilación.

Informante peronista: Es triste que no solo vemos que todos los días cierra un nuevo comercio o despiden a trabajadores en las industrias, sino que hasta en el sector financiero se ve la crisis. Para los trabajadores, claro. Siempre pagando los platos rotos. ¿Vio lo del cierre del tesoro regional?

Periodista: El gremio dijo que no van a echar a nadie acá en Río Cuarto pero no deja de ser alarmante la situación para el sector.

I P: El gobierno nacional dice que disminuyó el uso de efectivo, lo cual es cierto. Acá salió dentro de todo bien porque no hubo despidos, por ahora. Pero le aseguro que somos varios los que seguimos decepcionados del dirigente sindical.

P: ¿Por?

I P: ¿No se acuerda? El año pasado, cuando el Municipio estaba tratando de defender el cobro de la tasa de Comercio e Industria a las entidades bancarias, algo indispensable en tiempos de tan baja recaudación… el dirigente de La Bancaria parecía empatizar más con los bancos. A mí, esa definición me sigue enojando hasta hoy.