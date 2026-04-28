Intendentes radicales del sur recalculan su vínculo con Provincia

En tiempos de escasez, caída de coparticipación y baja recaudación, el Panal sigue siendo la primera rueda de auxilio de los intendentes del interior de Córdoba. Sin embargo, eso no implica que los jefes municipales no “apuren” al gobierno provincial ante la demora de algunos compromisos asumidos con las distintas intendencias del sur. De alguna manera, esta distancia paulatina que van tomando algunos radicales del sur pretende comunicar que “no están casados con nadie”.

Por supuesto, hay excepciones. Algunos intendentes jugaron fuerte para Provincias Unidas y, en sus localidades, el PJ cordobés y sus socios lograron una buena performance en las últimas legislativas. E incluso, en casos particulares, la lista que encabezó Juan Schiaretti ganó en sus localidades (en Coronel Baigorria, municipio gobernado por el radical Walter Perrone, se impuso Provincias Unidas).

Pero en estos primeros meses del 2025, da la impresión de que los armadores del llaryorismo comenzaron “por casa”. La semana pasada, intendentes peronistas del departamento Río Cuarto se reunieron para mostrar un “fuerte gesto político” en respaldo al gobierno provincial y manifestaron preocupación por el contexto nacional “cada vez más complejo”. Estuvo presente el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas y el ministro de Cooperativas, Gustado Brandán. Al apoyo de los jefes municipales, el Panal aseguró que “el interior no está dispuesto a resignar gestión ni acompañamiento a su gente”. En definitiva, más allá del rol gestor de cada intendente, adelantaron cierto compromiso para con el proyecto de reelección de Martín Llaryora.

El planteo (que aún no se expresa con contundencia) no sugiere que haya “ausencia” del gobierno provincial. En el caso de los municipios radicales, el Panal sigue teniendo presencia con algunos de sus funcionarios o la propia vicegobernadora, Myrian Prunotto, quien frecuentemente visita municipios gobernados por sus correligionarios. El planteo apunta más a compromisos puntuales que habría asumido el gobierno provincial y que todavía no se han materializado.

En diálogo con La Ribera Multimedios, la intendenta de General Levalle, Laura Rodríguez Paredes, señaló que “aún no hemos recibido los fondos que el gobernador prometió en enero” (en referencia a obras de adoquinado para su localidad). “Aún no hemos recibido eso pero estamos cumpliendo, con un gran esfuerzo de los vecinos y su aporte por contribución por mejoras”, aseguró Paredes. Sin embargo, en torno a una obra emblemática para General Levalle (cloacas para el barrio Sur), manifestó que el gobernador dijo que “lamentablemente el gobierno provincial no va a colaborar porque la cooperativa es la que después queda con la concesión”. “Creemos que Municipio y Provincia deberían trabajar por y para la gente”, deslizó la jefa municipal y agregó que espera que, antes de fin de año, la obra pueda estar concluida.

En la edición anterior, Alfil hizo alusión al rol del radical Orlando Arduh, quien se ha reunido con intendentes aliados al PJ provincial y que seguirá con la misma tarea por el sur provincial. También es cierto que la mayoría de esos intendentes se limitó a participar de algunos actos de campaña pero no todos se “pusieron la camiseta” de Provincias Unidas.

En marzo, varios intendentes radicales se mostraron con Rodrigo de Loredo durante el fin de semana de la apertura de sesiones en Laboulaye. Nanci Foresto (Alcira Gigena), Romina Aguirre (Elena), Federico Soto (Berrotarán) y Rodríguez Paredes fueron algunos de los que se sumaron a la foto de “intendentes con de Loredo”. Sin embargo, esto tampoco debiera tomarse como una señal de “exclusividad” con el ex diputado nacional. En una zona sumamente fértil para La Libertad Avanza y pese a que el gobierno nacional “le soltó la mano” a los municipios, la posibilidad que algunos jefes municipales jueguen para LLA pisa cada vez más fuerte.

Llega “Primer Round”, el festival de boxeo seguro

Este jueves 30 de abril se llevará a cabo la primera edición del festival de boxeo seguro “Primer Round”, una propuesta que reunirá a púgiles de distintos gimnasios y barrios de la ciudad en una jornada pensada para el desarrollo de la disciplina.

En ese marco, la velada comenzará a las 20 horas en el Polideportivo Municipal N°2 y contará con un total de 12 combates a tres rounds, con participación tanto en rama masculina como femenina. En esta primera fecha, habrá representantes de cuatro gimnasios de la ciudad: Boxeo 11, Capabox, Dinamita Gym y Gym Irusta.

El evento se enmarca dentro del programa municipal “Primer Round”, una iniciativa de Deportes Río Cuarto que “busca garantizar la seguridad deportiva y la transparencia de los encuentros de boxeo, promoviendo competencias organizadas entre los distintos espacios de entrenamiento”, indicaron desde el Municipio.

“A través de estos festivales se consolida un trabajo que apunta a fortalecer el desarrollo del boxeo en los barrios, generando oportunidades para los deportistas y reafirmando el rol de esta disciplina como herramienta de inclusión social, contención y formación”, remarcaron desde la gestión local y agregaron que esta mirada entiende al boxeo “no solo como una práctica deportiva, sino como un espacio de salud, contención y desarrollo social, generando oportunidades para jóvenes que encuentran en los gimnasios un ámbito de formación y acompañamiento”.

En el lanzamiento del programa, el subsecretario de Deportes, Rodrigo Siravegna, consideró que “es una linda oportunidad que van a tener los chicos que se están iniciando en el boxeo, para que puedan tener una continuidad y no pasen mucho tiempo sin tener peleas. Desde la municipalidad ofrecemos la infraestructura, la logística y las condiciones de seguridad, que será avalada por la Federación Cordobesa”.

Primer Round prevé la realización de encuentros de boxeo amateur en el Centro 11, bajo un formato organizado y seguro, donde participarán dos gimnasios por fecha. En cada jornada, el Municipio aportará la logística, la infraestructura y las condiciones de seguridad necesarias, mientras que los clubes podrán generar ingresos a partir de la entrada a los eventos.

“Se garantizará en cada velada el cumplimiento de controles sanitarios permanentes, la presencia de profesionales de la salud y el desarrollo de combates bajo reglamentación oficial, asegurando condiciones adecuadas tanto para los deportistas como para el público”, aseguraron desde el Ejecutivo.

Del lanzamiento también participaron la representante de la Federación Cordobesa de Boxeo Luciana Petroff, el boxeador local y campeón sudamericano Adrian Sasso, y representantes de gimnasios locales que desarrollan la disciplina.

En cuanto a las entradas, el valor general será de 10.000 pesos, mientras que jubilados y menores de 12 años abonarán 5.000 pesos.