Llaryora en el Carbó: milanesas con mensaje a las escuelas y a Milei

El gobernador Martín Llaryora desembarcó en la escuela Alejandro Carbó para inaugurar la llegada del Paicor para 150 alumnos de primaria, y se quedó a compartir el almuerzo con los chicos. La escena, en apariencia cotidiana, marcó la llegada del histórico programa, creado por Angeloz en 1984, a una de las escuelas más grandes de Córdoba, donde hasta ahora no funcionaba el almuerzo estatal, y que llegó en respuesta a una demanda vigente.La visita del gobernador se configuró como un gesto del inicio de una nueva etapa con la escuela, luego de una semana crítica marcada por el cierre de paritarias, conflicto docente y por episodios de conflictividad social, atravesados por situaciones de violencia en el ámbito educativo, que llevó a los jóvenes a ser protagonistas, no por cuestiones educativas, sino por temas de seguridad. El gesto de la presencia del gobernador, en este contexto, fue leído como acción hacia el orden.

En medio del recorrido, el mandatario se quedó a almorzar con los chicos. El menú fueron milanesas con puré mixto, y manzana de postre. Cien por ciento argento que, en este contexto, y según dicen, sin querer, terminó marcando un contraste más fuerte con el gobierno nacional. Las milanesas son un clásico en las reuniones de rosca en la mesa del presidente Javier Milei. Las compartió en la última cena del quiebre con Macri, y en los encuentros con el cordobés Luis Juez. Esta vez, en Córdoba, las de Llaryora fueron en el comedor escolar. Sin necesidad de ampliar en la comparación, en este caso, la diferencia se vuelve evidente.

En un escenario complejo de analizar, en materia económica, la Provincia busca sostener un diferencial propio. La ampliación del Paicor en el Carbó para 150 estudiantes en la actualidad, con proyección a superar los 400, se inscribe en esa lógica: contener una demanda social creciente y reforzar la presencia estatal en lo básico: el de la política pública y el plato de comida garantizado.

La visita del gobernador marca un segundo eje en lo político-sindical. El Alejandro Carbó no es una escuela más. En los últimos meses, en esta institución tuvo una fuerte incidencia político sindical de la UEPC Capital, uno de los sectores más radicalizados en la última discusión paritaria. La visita de Llaryora, según detallan, fue un gesto de distensión tras semanas de tensión, en contacto con docentes y con la comunidad educativa.

El análisis de esta visita muestra más aristas. Está puntualmente transversal, en el plano de la paz social. Las escuelas cordobesas vienen de días atravesados por episodios de violencia y amenazas que desplazaron el eje de la educación, plenamente hacia el de la seguridad. En ese contexto, la presencia del gobernador, es tomada como símbolo de presencia del Estado en un contexto en el que se trabaja por la paz social. Así, la escena se completa mostrando un programa alimentario que vuelve a cobrar valor en tiempo donde la demanda se incrementa, un conflicto que empieza a ceder y un gobierno que vuelve a mostrarse cerca.

En el medio, acompañado de una coincidencia que no pasa del todo desapercibida: las milanesas. No como mensaje en sí mismo, pero sí como un detalle que, en este contexto, termina diciendo más de lo que parece.

Acompañantes con reserva

Llaryora asistió acompañado por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, quien desde su órbita trabajaba en la implementación y puesta en funciones del programa del Paicor, el ministro de educación Horacio Ferreryra, y Victoria Flores, secretaria general del Ministerio de Educación. Consultado por este recorrido, Consalvi dijo:

“Esto forma parte del trabajo y del vínculo que el Gobierno provincial sostiene con todos los establecimientos educativos. Es parte de la presencia activa y de seguir fortaleciendo la articulación con los equipos directivos y abordar, desde las escuelas, las demandas de cada comunidad educativa”. En ese marco agregó: “no solo se reforzó la intervención del PAICor en el nivel secundario durante el año pasado y ahora se llegó a la primaria, además se llevó adelante un trabajo sostenido en materia de infraestructura escolar. Las tareas se desarrollan de manera permanente, atendiendo tanto al cuidado del patrimonio histórico como a la magnitud de la comunidad que transita la institución”.