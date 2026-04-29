Brandán entregó aportes cooperativos, escrituras sociales y firmó avales para el desarrollo habitacional en localidades del departamento Río Cuarto

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, encabezó una agenda de trabajo por localidades del departamento Río Cuarto. Durante la jornada, el funcionario recorrió Las Higueras, Río Cuarto y Santa Catalina Holmberg, concretando importantes avances en materia de asociativismo, infraestructura, servicios públicos y acceso a la vivienda.
Provincial29 de abril de 2026
29-04-(1)-mutuales

El acto central de la jornada se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto, donde Brandán, acompañado por el intendente Guillermo De Rivas; el vicepresidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas y el el secretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, concretó la entrega de importantes recursos y herramientas para el desarrollo regional del sur cordobés. Acompañaron también Maximiliano Rossetto, intendente de Santa Catalina – Holmberg; Pablo Viguié, intendente de Chucul; Roberto Casari, intendente de Vicuña Mackenna y Gianfranco Luchessi, intendente de Las Higueras.

“Estamos en territorio, acompañando a las cooperativas y a los gobiernos locales del Departamento Río Cuarto con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Estamos trabajando codo a codo para que los vecinos y el asociativismo tengan las herramientas necesarias para seguir creciendo en cada rincón de esta Córdoba que no para y progresa”, dijo Brandán.

En primer lugar, se entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento por más de 63 millones de pesos a cooperativas de la región. la Cooperativa de Trabajo San José Obrero de Río Cuarto recibió $23.408.000, mientras que la Cooperativa Eléctrica Las Acequias y la Cooperativa de Electricidad de Servicios Públicos de Berrotarán obtuvieron $20.000.000 cada una. Se tratan de aportes que potenciarán el desarrollo de obras en las localidades mencionadas y mejora en la calidad de los servicios que prestan.

Además, se hicieron entrega de 62 escrituras sociales correspondientes a vecinos de Río Cuarto, Achiras, Bulnes, Chaján, Las Higueras, Sampacho y Santa Catalina Holmberg, permitiendo a decenas de familias acceder a la titularidad de sus viviendas.

En materia de desarrollo urbano, se firmaron avales en el marco de la Ley 10.362 para el loteo Colombres de 177 lotes en Río Cuarto, 40 lotes en Vicuña Mackenna y lotes en la Comuna de Chucul.

Estos avales constituyen la herramienta legal que gestiona el Gobierno provincial para que los gobiernos locales puedan lotear tierras de su propiedad, crear nuevos barrios municipales y dar respuesta a la demanda habitacional.

29-04-(2)-mutuales

Obras de gas en las higueras

En Las Higueras, también acompañado por el secretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, el intendente Gianfranco Luchessi y vicepresidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, Brandán habilitó la obra de Gas Ampliación III en barrio Doradela que beneficia a 450 familias que ya cuentan con el acceso al servicio. Además, el ministro visitó obra similar que se ejecuta tras el aporte de la cartera a su cargo. Se trata de una inversión de  $218.807.680 que permitirá continuar con los trabajos en Loteo Municipal 2, Portal del Sol y Aguaribay, beneficiando a más de 650 familias.

También, Brandán recorrió el Centro Infantil EPI Franca Rosa e hizo entrega de un aporte de $5.214.795 para que el establecimiento pueda acceder a la red de gas natural en el marco del Programa Conectar Gas Escuela.

Asimismo, en Las Higueras, visitó la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos para entregar un acompañamiento económico de $20.000.000 del Programa de Fortalecimiento a Cooperativas y Mutuales. Con el mismo, la entidad ejecutará una obra de fibra óptica en el barrio Mujeres Argentinas, avanzando en conectividad digital para los vecinos.

Te puede interesar
ilustra-aresca-schiaretti-gutierrez-guantes-blancos-a-adorni

El cordobesismo evita malestar de Karina: sin preguntas patrimoniales a Adorni

Bettina Marengo
Provincial29 de abril de 2026
Los diputados que responden a Llaryora y a Schiaretti tienen una larga lista de preguntas de las más de 4.800 que se le harán hoy al jefe de Gabinete en Diputados. Pero el oficialismo provincial no se meterá en temas que están en la Justicia. Tiene por cierto que no habrá lista única libertaria en Córdoba en 2027 y no va a ir contra el protegido de los Milei.
kicillof

Invitado por Daer, Kicillof desembarcaría en La Falda en mayo

Bettina Marengo
Provincial29 de abril de 2026
Sería al congreso anual de FATSA, un evento gremial acorde al tema reforma laboral que ocupa al peronismo nacional. Caserio arma en los departamentos  para el gobernador de Buenos Aires. Pero Calvo reunió a intendentes y les dijo que lo central es la reelección de Llaryora y los gobiernos locales.
de-loredo

De Loredo, ausente en el armado opositor por la Intendencia

Felipe Osman
Provincial29 de abril de 2026
El precandidato a la Gobernación se cuida de levantar a un correligionario para la Intendencia. Prefiere no incomodar a nadie, aun a precio de que se licúen las chances de recuperar la ciudad. Entre los libertarios sucede algo similar: nadie dice nada, y en el silencio suena Roca.
Lo más visto
daniel-passerini-entrevista-letra-p

¿Y si el ciclo peronista en Capital no está terminado?

Felipe Osman
Municipal28 de abril de 2026
La oposición está convencida de que, al menos en la ciudad, un cambio de signo político es inevitable. Sin embargo, no hay una sola candidatura opositora que junte la masa crítica indispensable para capturar la atención de los vecinos. Y la Provincia guarda un resto para emprolijar.
ilustra-llaryora-almorzando-paicor-2

Llaryora en el Carbó: milanesas con mensaje a las escuelas y a Milei

Carolina Biedermann
Provincial28 de abril de 2026
El gobernador de Córdoba volvió a la escuela después de una semana atravesada por el conflicto social entre los jóvenes y la paritaria docente con una escena cargada de simbolismo: el Paicor, la escuela pública y la necesidad de cubrir necesidades básicas como la alimentación. .