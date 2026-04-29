Brandán entregó aportes cooperativos, escrituras sociales y firmó avales para el desarrollo habitacional en localidades del departamento Río Cuarto

El acto central de la jornada se desarrolló en la ciudad de Río Cuarto, donde Brandán, acompañado por el intendente Guillermo De Rivas; el vicepresidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas y el el secretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, concretó la entrega de importantes recursos y herramientas para el desarrollo regional del sur cordobés. Acompañaron también Maximiliano Rossetto, intendente de Santa Catalina – Holmberg; Pablo Viguié, intendente de Chucul; Roberto Casari, intendente de Vicuña Mackenna y Gianfranco Luchessi, intendente de Las Higueras.

“Estamos en territorio, acompañando a las cooperativas y a los gobiernos locales del Departamento Río Cuarto con obras concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Estamos trabajando codo a codo para que los vecinos y el asociativismo tengan las herramientas necesarias para seguir creciendo en cada rincón de esta Córdoba que no para y progresa”, dijo Brandán.

En primer lugar, se entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento por más de 63 millones de pesos a cooperativas de la región. la Cooperativa de Trabajo San José Obrero de Río Cuarto recibió $23.408.000, mientras que la Cooperativa Eléctrica Las Acequias y la Cooperativa de Electricidad de Servicios Públicos de Berrotarán obtuvieron $20.000.000 cada una. Se tratan de aportes que potenciarán el desarrollo de obras en las localidades mencionadas y mejora en la calidad de los servicios que prestan.

Además, se hicieron entrega de 62 escrituras sociales correspondientes a vecinos de Río Cuarto, Achiras, Bulnes, Chaján, Las Higueras, Sampacho y Santa Catalina Holmberg, permitiendo a decenas de familias acceder a la titularidad de sus viviendas.

En materia de desarrollo urbano, se firmaron avales en el marco de la Ley 10.362 para el loteo Colombres de 177 lotes en Río Cuarto, 40 lotes en Vicuña Mackenna y lotes en la Comuna de Chucul.

Estos avales constituyen la herramienta legal que gestiona el Gobierno provincial para que los gobiernos locales puedan lotear tierras de su propiedad, crear nuevos barrios municipales y dar respuesta a la demanda habitacional.

Obras de gas en las higueras

En Las Higueras, también acompañado por el secretario de Infraestructura Gasífera, Rubén Borello, el intendente Gianfranco Luchessi y vicepresidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, Brandán habilitó la obra de Gas Ampliación III en barrio Doradela que beneficia a 450 familias que ya cuentan con el acceso al servicio. Además, el ministro visitó obra similar que se ejecuta tras el aporte de la cartera a su cargo. Se trata de una inversión de $218.807.680 que permitirá continuar con los trabajos en Loteo Municipal 2, Portal del Sol y Aguaribay, beneficiando a más de 650 familias.

También, Brandán recorrió el Centro Infantil EPI Franca Rosa e hizo entrega de un aporte de $5.214.795 para que el establecimiento pueda acceder a la red de gas natural en el marco del Programa Conectar Gas Escuela.

Asimismo, en Las Higueras, visitó la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos para entregar un acompañamiento económico de $20.000.000 del Programa de Fortalecimiento a Cooperativas y Mutuales. Con el mismo, la entidad ejecutará una obra de fibra óptica en el barrio Mujeres Argentinas, avanzando en conectividad digital para los vecinos.