Enroque corto en Río Cuarto | Soldano, Arduh. Despidos y discapacidad

Soldano le quitó un referente al Partido Libertario

El informante compartía con el periodista una novedad proveniente del frente de La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Informante: ¡Último momento! Los libertarios de Laura Soldano cerraron un nuevo refuerzo.

Periodista: ¿En serio? ¿Quién?

I: Se trata de Juan Cruz Varela. Capaz no sea un nombre tan resonante, pero créame que es una incorporación importante. No es el bombazo del mercado de pases, pero va a dar qué hablar.

P: Me suena. ¿De dónde lo tengo?

I: Es alguien que estaba en el Partido Libertario. Fue puntero y militó por la candidatura de Mario Lamberghini en la ciudad. Es más, tengo entendido que era asesor. Tiene presencia en los barrios, por lo que tengo entendido. Ya le paso una foto.

P: ¡Ahí está! Lo tengo de vista. ¿Se juntó con (Laura) Soldano?

I: Claro. Ayer (por el lunes) hubo reunión en la sede partidaria y lo llamaron para que firme los papeles de la afiliación. A Soldano se la veía muy contenta con la incorporación. Va dedicado a esos que le bajan el precio…

P: Bueno, pero usted lo dijo: no es un bombazo del mercado.

I: No, pero es todo un mensaje para los libertarios que están afuera. “Acá tienen lugar”, les dicen.

P: ¿A Lamberghini también?

I: ¡No! Lejos lo quieren. Pero a los que están alrededor les abren la puerta.

P: Che, veo que en la publicación Soldano le da la bienvenida al intendente de Villa El Chacay (Adrián Radice). ¿No estaba ya?

I: Parece que no tan activamente. Me sonó raro también.

P: Se sigue armando la estructura.

I: Así es. Yo creo que vamos a tener una de estas por semana. Aunque la situación en el país no esté bien y la imagen del presidente esté en caída, hay muchos con ganas de juntarse con Laura (Soldano) y su gente. Saben que hay muchas chances de competir si se meten ahí. Y la diputada sigue…

Discapacidad se cuela en el debate del Concejo

Tras finalizar la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo local, el periodista consultaba con su informante.

Periodista: Veo que hubo reunión de comisión esta mañana (por ayer) …

Informante: Se juntó la comisión de Derechos Humanos. Recibieron a Franco Orsato, uno de los referentes de la lucha en discapacidad, delegado de ATE en la ex Andis. Los concejales se pusieron al tanto del presente que atraviesan las personas con discapacidad y seguramente lo van a incluir en la próxima sesión en forma de declaración.

P: La agenda nacional se mete otra vez en el Concejo.

I: Es que no pueden obviar estos temas fuertes. Menos si son cuestiones que generan incomodidad en algunos concejales…

P: ¿Los nuevos libertarios?

I: Claro. Parece que el peronismo se sintió cómodo poniendo a Gabriel Abrile en el lugar de defensor del Gobierno nacional. La semana pasada le recordaron que Nación no cumple con el financiamiento en discapacidad y que es responsable de la situación del PAMI. Por más que les salió con un reclamo al Panal por los colegios, se notó que estaba difícil atajar todos los tiros que le hacen al presidente Milei.

P: ¿Hubo alguien de ese bando en la reunión de Comisión?

I: Ninguno. Pablo Benítez vio que entraba Orsato y se fue de la reunión. De Primero Río Cuarto, estaba Antonella Nalli. Está más cerca del bloque oficialista que del propio.

P: No tan cerca, imagino.

I: Y no. No hay 2028 para el radicalismo si se alinean con el Gobierno. Ellos siguen siendo opositores a De Rivas.

Arduh, con visita pendiente

La periodista dialogaba con el informante de la región sobre la inminente reunión de intendentes no peronistas con Orlando Arduh, secretario de Cooperación Institucional de la Provincia.

Periodista: ¿Se viene una nueva reunión con Arduh? Estaba viendo que, al menos en el marco de la UnInCo, hace casi un año que no se sesiona.

Informante regional: Arduh se ha estado reuniendo con intendentes de otras regiones, tratando de contenerlos de alguna forma. Pero en el sur hace mucho que no se hace una movida. Y aunque no creo que tenga que ver, uno de los intendentes que estaba más activo en eso era el Cacho Graziano, que falleció en julio del año pasado.

P: Claro, recordaba que se había hecho una reunión justamente en Reducción y después no sé si hubo otra. Supuestamente están organizando una ahora, ¿no?

I: Y podría ser en Río Cuarto incluso. No hay fecha definida pero está al caer.

P: ¿Y qué puede salir de eso?

I: Son reuniones que siempre apuntan a colaborar a los intendentes en sus gestiones pero obviamente que uno las lee en clave política. Más cuando falta un año y pico para la próxima elección provincial.

P: Sabrá que algunos intendentes no están muy contentos. Obvio que no le pegan al Panal como a Nación pero no ocultan su distancia. Algunos reclaman a la Provincia por compromisos que todavía no se cumplieron.

I: Eso se nota. Pero usted lo dijo: no le caen de la misma manera al Panal que a Nación. Ellos saben bien dónde les aprieta el zapato. Pero bueno, ya nos vamos a enterar si esos reproches salieron en la reunión…

Más despidos: ahora en Correo Argentino

La periodista se encontraba con el dirigente gremial, quien se mostraba afectado por los despidos en la sede local del Correo Argentino. Al menos 15 personas recibieron su telegrama de despido y sería una represalia tras el reclamo salarial impulsado por los trabajadores.

Dirigente gremial: Qué mansa está la sociedad, ¿no? Estamos enterándonos de despidos todo el tiempo. Todos conocemos a alguien que quedó sin trabajo o que hace mucho está buscando y no encuentra… pero a casi nadie parece importarle realmente.

Periodista: Imagino que vio lo del Correo. Y no sería por una cuestión de “ajuste” sino como una especie de castigo por reclamar.

D G: ¡Eso es lo gravísimo! Ni siquiera estaban llevando adelante medidas de fuerza o algo que afectara la atención. No hay paritarias hace más de dos años. Es increíble lo que estamos viviendo. Pero basta con leer los comentarios de mucha gente en los portales de noticias. Todo lo que mínimamente tenga un vínculo con el Estado, les parece que está de más. Los acusan de ineficientes a los trabajadores del Correo y hasta parece que celebran los despidos. Se ha perdido muchísimo la empatía. El enojo con este gobierno ya se me hizo carne pero me duele mucho la sociedad que mira para el costado. Todos necesitamos del servicio del Correo, en mayor o menor medida. Si esto sigue así, lo van a empezar a notar…