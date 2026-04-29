Bornoroni avanza con el pase de intendentes del sur a LLA

El departamento Río Cuarto no se iba a quedar afuera de las novedades libertarias que llegaron con la incorporación de intendentes de San Justo a las filas de La Libertad Avanza. En las últimas horas, Alfil pudo confirmar que un grupo de jefes comunales de la región se encontraban en charlas avanzadas —en rigor, negociaciones cerradas— y pendientes de ser oficializadas como parte del armado con el que Gabriel Bornoroni cimenta su candidatura a la gobernación.

La noticia de las últimas horas indica que al menos cinco intendentes del sur ya sellaron su pase a La Libertad Avanza y se comprometieron a competir por sus municipios con el sello del partido que representa al presidente Javier Milei. Los nombres están guardados, pendientes del anuncio oficial con foto incluida junto a Bornoroni. Con este dato puede confirmarse que se trata de jefes municipales que irán por la reelección con un sello diferente al que los llevó a gobernar desde 2023. Nuevo avance para LLA y golpe duro a los tradicionales: la Unión Cívica Radical y Rodrigo de Loredo, principales perjudicados por esta movida.

Bornoroni tiró la caña y hubo pique entre dirigentes de distintos orígenes políticos. Entre los que ya dieron el paso —y otros que aún negocian en reserva— se cuentan radicales, vecinalistas y hasta un peronista, una amplitud que en el frente libertario leen como síntoma de época. La estrategia no pasa por exigir afiliaciones formales ni rupturas inmediatas con las estructuras partidarias, sino por garantizar competitividad local bajo el paraguas de La Libertad Avanza, de la misma manera en la que viene ocurriendo en otros distritos.

Desde el entorno del diputado aseguran que el objetivo es engrosar la oferta territorial sin someter a los intendentes a condicionamientos orgánicos. Eso sí, el compromiso indica que todos se presentarán a competir al frente de una alianza que tendrá al sello de LLA en el centro. Todo suma al relato que viene construyendo Bornoroni, especialmente con sectores del radicalismo: sin horizonte posible en el centenario partido y en oposición al gobierno de Martín Llaryora, la construcción cordobesa de Milei aparece como la primera opción.

Ese esquema juega con la incertidumbre que atraviesa a varios jefes comunales de la UCR, muchos de los cuales no tienen asegurado un respaldo claro de cara al 2027. En ese terreno, el bornoronismo encuentra margen para avanzar con una propuesta más flexible, que les permita sostener poder local sin depender de una estructura partidaria en crisis. La consigna que repiten en ese espacio es que “los números dan para ir solos”, una señal que apunta tanto a consolidar volumen propio como a presionar sobre eventuales socios.

La movida tiene un destinatario concreto: Rodrigo de Loredo. En el entorno de Bornoroni entienden que el goteo de intendentes radicales no solo debilita el entramado territorial de la UCR, sino que también condiciona el margen de maniobra del diputado nacional en la discusión provincial. De hecho, algunos de los nombres que hoy aparecen cerca del armado libertario habían sido contabilizados previamente dentro del esquema deloredista, lo que amplifica el impacto político del pase.

A De Loredo no le sobran intendentes. De hecho, en el departamento Río Cuarto carecía de referencias propias mientras intentaba acrecentar su capital de cara a una eventual pulseada por la candidatura con Bornoroni. El golpe libertario al sumar intendentes del sur afectará las chances deloredistas de construir en el sur. Sin embargo, no será el primero: a comienzos de este mes, Bornoroni incorporó al concejal riocuartense Gabriel Abrile, alguien que supo ser parte del círculo del dirigente radical y que ahora se fue al bando libertario dándole la espalda a su partido.

En el sur provincial, la tarea de acercamiento a los intendentes estuvo a cargo de Adrián Radice, intendente de Villa El Chacay, canal directo para el diálogo de Bornoroni con los jefes comunales. Con un rol más activo en la mesa chica que encabeza la diputada Laura Soldano, Radice llevó adelante las reuniones preliminares con varios de los jefes comunales que ahora se encaminan a formalizar su incorporación. Algunos de ellos ya mantuvieron encuentros directos con Bornoroni, en los que se terminaron de pulir las condiciones del acuerdo con fines electorales.

Con la foto aún en preparación, el armado libertario busca replicar en el sur el impacto político que generó en otros departamentos, un paso más en el plan de Bornoroni para eliminar toda duda en torno a su lugar en la pelea del 2027. La apuesta no solo apunta a consolidar una red de intendentes propios, sino también a instalar la idea de que el fenómeno libertario dejó de ser exclusivamente urbano para proyectarse sobre el interior profundo. En ese proceso, cada incorporación suma volumen a una candidatura que, paso a paso, ratifica su condición de alternativa competitiva dentro del escenario provincial.

Nodocentes de la UNRC transitan el segundo día de paro

Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto transitan este miércoles el segundo día del paro de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en medio de la creciente tensión salarial en el sector.

La medida, definida en asamblea por ATURC, evidenció el malestar ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y marcó además el inicio de la nueva conducción gremial encabezada por Rodrigo Tello y Jorgelina Gadea, con una impronta orientada a profundizar el plan de lucha.

El paro local se desarrolla en simultáneo con el Congreso Nacional de FATUN en Villa Giardino, donde los representantes del gremio llevan el mandato de impulsar un endurecimiento de las medidas a nivel nacional para exigir el cumplimiento efectivo de la ley.

Desde el sector advierten que la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización presupuestaria configuran un escenario de emergencia salarial que impacta en el funcionamiento de las universidades públicas. En ese contexto, se facultó a la conducción a definir nuevas acciones hasta la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, considerada una instancia clave del conflicto.

En paralelo, el gremio prevé una nueva reunión informativa el próximo lunes para comunicar las resoluciones del congreso nacional y evaluar los pasos a seguir. Aunque se dejó sin efecto el estado de asamblea permanente por cuestiones administrativas, desde ATURC aclararon que el proceso de protesta continúa abierto.