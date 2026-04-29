Jubilados reactivan la ofensiva previsional en la Legislatura con respaldo opositor

En una nueva avanzada política sobre el debate previsional en Córdoba, jubilados provinciales que impulsaron el año pasado una Iniciativa Popular por la restitución del 82% móvil reclamaron este martes en la Legislatura que se reactive formalmente el tratamiento del proyecto original que ingresaron por mesa de entrada con más de 38 mil firmas.

Reunidos con legisladores del arco opositor en la legislatura, buscan exigir la restitución de derechos previsionales, al considerar que la Ley de Equidad Jubilatoria sancionada por el oficialismo tras ser aprobado un despacho unificado por mayoría en la Unicameral “desnaturalizó” por completo la propuesta original y dejó sin resolver los principales reclamos del sector.

La presentación se realizó en el marco de una conferencia de prensa convocada por el movimiento de jubilados de la Iniciativa Cordobesa bajo la consigna de “desmentir al oficialismo” y “visibilizar la real situación de los pasivos”, en una jornada que reunió a jubilados y legisladores de distintos bloques opositores.

Tras el encuentro, la legisladora radical Brenda Austin confirmó a Alfil que el planteo central fue solicitar a los representantes de las distintas bancas que tomen con su firma los reclamos originales para devolverle a su proyecto estado parlamentario y reabrir el debate previsional en la Unicameral.

“Vinieron las jubiladas de la iniciativa popular a contarnos cómo les afecta la Ley de Equidad Jubilatoria y a solicitarnos a los legisladores de los distintos bloques que tomáramos el proyecto de la iniciativa popular para que vuelva a tener estado parlamentario”, explicó Austin.

La dirigente opositora sostuvo que el reclamo mantiene plena vigencia porque, según denunciaron, ninguno de los cinco puntos centrales de la iniciativa fue resuelto por la legislación aprobada en diciembre pasado y reglamentada por el gobernador Martín Llaryora inmediatamente después.

Los cinco reclamos que siguen abiertos

De acuerdo al planteo presentado por las jubiladas, los ejes centrales del reclamo previsional continúan pendientes. Los mismos son:

- Restitución del 82% móvil: sostienen que la última reforma previsional profundizó el deterioro de los haberes jubilatorios en lugar de recomponerlos.

- Fin de la intervención de la Caja de Jubilaciones: aseguran que no solo no cesó la intervención sino que se profundizó con la declaración de emergencia.

- Regularización de APROSS: denuncian que lejos de mejorar el funcionamiento de la obra social provincial, aumentaron los descuentos sobre haberes jubilatorios.

- Eliminación del diferimiento previsional: remarcan que el mecanismo continúa vigente pese a haber sido uno de los principales cuestionamientos del sector.

- Derogación del artículo 58: apuntan contra el descuento aplicado sobre jubiladas pensionadas, especialmente aquellas con doble beneficio previsional.

“Los cinco puntos que reclamaban y por lo que juntaron firmas para la iniciativa popular permanecen sin resolución”, resumió Austin, indicando que la reforma previsional aprobada por el oficialismo no dio respuesta de fondo a la crisis de los pasivos provinciales.

Una estrategia legislativa para reabrir el debate

La estrategia planteada a solicitud de los jubilados que se presentaron este martes es que sea la oposición quien presente en la Legislatura el mismo proyecto original redactado por ellos, pero esta vez con la firma de legisladores de distintos bloques, sorteando así el obstáculo reglamentario que impide reingresar de manera idéntica iniciativas ya tratadas bajo el mecanismo de iniciativa popular.

Austin explicó que, al no haber sido rechazado formalmente el contenido de esos proyectos sino absorbido y modificado durante el tratamiento de la Ley de Equidad Jubilatoria, existen condiciones para reintroducirlos parlamentariamente.

La movida implica un nuevo intento opositor por convertir la agenda previsional en un eje de presión política sobre el gobernador Martín Llaryora, en un contexto en el que la situación de la Caja de Jubilaciones y el financiamiento del sistema previsional continúan siendo uno de los temas más sensibles de la administración provincial.

Cabe destacar que del encuentro participaron legisladores de distintos espacios opositores, entre ellos representantes de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico, el bloque Construyendo Córdoba y otros sectores no alineados con el oficialismo.

Según se informó, los presentes también mantuvieron conversaciones con los legisladores Gregorio Hernández Maqueda y Agustín Spaccesi, en busca de ampliar el respaldo parlamentario para la presentación conjunta de los proyectos.

Con esta nueva ofensiva parlamentaria, el sector de jubilados organizados dejó en claro que no considera cerrado el debate previsional y anticipó que continuará presionando para reabrir la discusión en una pulseada que vuelve a tensionar la Legislatura.