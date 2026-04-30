Reclamos en San Francisco: fuerte cruce entre el director de PAMI y gremialistas

En el marco de la crisis y ajuste que atraviesa la obra social Pami a nivel país, un grupo de jubilados y dirigentes gremiales se convocaron frente a la sede la obra social que funciona en San Francisco para reclamar por los recortes a los adultos mayores y profesionales de la salud que se vienen acentuando en los últimos meses.

Es por esto que la organización Jubilados y Pensionados de San Francisco en Lucha lanzaron la convocatoria para este miércoles a la mañana donde además organizaron un desayuno para los adultos mayores presentes. La manifestación se dio bajo la consigna “El PAMI no se cierra”, donde los jubilados, que fueron acompañados por dirigentes gremiales de ATE, Suoem, CGT, CTA, Bancaria, Gremio Gráficos, entre otros, se pronunciaron contra el cierre de clínicas en distintos lugares del país, el corte de la cobertura en diferentes prestaciones de salud.

“Estamos luchando por las prestaciones que necesitamos y que no llegan. Nos cortan todo, incluso los médicos que atienden por PAMI están reclamando porque es muy poco lo que les pagan”, indicó Graciela Monges, una de las jubiladas que se acercó a la sede de la obra social. Al mismo tiempo, agregó que con 350 mil pesos por mes nadie puede vivir: “Es una vergüenza que a nuestra edad tengamos que salir a buscar trabajo para poder comer”. También lamentó las restricciones en la vida cotidiana. “Hay cosas que uno tiene que dejar de lado, como salir a tomar un helado con los nietos. No es justo”, dijo.

“Es una injusticia social. No solo luchamos por nosotros, sino por los que vienen. También hay que ver lo que están pasando las personas con discapacidad, totalmente desamparadas”, apuntó Alicia Flores, otra de las participantes.

Fuerte cruce

Hasta ahí, con el reclamo de los adultos mayores por el recorte de prestaciones, todo se desarrollaba como estaba previsto, sin embargo, se vivió un momento de tensión cuando el director de la obra social, Pablo Vega, quien es dirigente de la Libertad Avanza, salió a recibir a los convocados y se generó un fuerte cruce con los dirigentes gremiales.

Particularmente, Vega habría hecho referencia a que parte de los cuestionamientos de los presentes son de “otra índole”, en alusión a intereses meramente políticos, por la presencia de los dirigentes gremiales, lo cual despertó el enojo de algunos presentes.

Uno de los encontronazos se dio principalmente con el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Víctor Lescano quien le apuntó a Vega también hacer política: “Nosotros hacemos política, pero usted también porque quiere ser candidato. Nuestro interés hoy es apoyar a los jubilados, no alcanzan con la jubilación y menos si le sacan los medicamentos. Tienen que tener empatía en la situación que se vive, usted tiene un puesto político y debe gestionar”, le pidió.

Otro de los que le apuntó a Vega es el secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE San Justo), Darío Paredes: “Es fácil decir esto o lo otro no es culpa mía y que tales cosas son del Gobierno. Ningún jubilado le va a golpear la puerta a PAMI nacional”.

Pese a mostrarse en plena manifestación y tener entredicho con algunos presentes, Vega se negó a dar declaraciones a la prensa, tal como lo indica la bajada de línea de la dirigente a nivel nacional y provincial, donde los dirigentes de la Libertad Avanza no tiene autorización para hablar con los medios. El reconocido médico recalcó que no debe atender a los medios de prensa sino “abrirles la puerta a los jubilados”.

“Los voy a atender uno por uno. Ninguno puede decir que vino a la agencia y no fue atendido”, indicó Vega en alusión a su servicio a los adultos mayores.

Cabe recordar que Vega fue apuntado en la semana por dirigentes del peronismo local (Incluso algunos otros espacios políticos) por subir videos en sus redes, mostrándose como dirigente de la Libertad Avanza, que tendría intenciones de ser candidato en la ciudad, pero sigue sin dar declaraciones públicas sobre la situación de PAMI.