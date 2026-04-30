Enroque corto Río Cuarto | Juez y del consumo

Pronta visita de Juez

La periodista dialogaba con el informante del Frente Cívico, quien le anticipaba que en los próximos días habrá una actividad encabezada por el senador Luis Juez en la Capital Alterna.

Informante: Dentro de poco va a estar Luis en Río Cuarto.

Periodista: ¿Cuándo exactamente?

I: Casi seguro que en mayo (risas).

P: Poca precisión pero me sirve. ¿Motivo?

I: Encuentro de la dirigencia y militancia del Frente Cívico. Pero no solo de Río Cuarto sino de todo el sur.

P: ¿Algo parecido a lo que se vio en Laboulaye en su momento? Creo que fue en febrero.

I: Es la idea. Reunir la tropa regional.

P: ¿Se sumará alguien de la “familia libertaria”?

I: No sabría decirle pero no sería extraño. En la actividad de LLA en la Vecinal Fénix, el “Kily” Benítez estuvo presente.

Consumo en rojo

El informante llegó con números en la mano y gesto serio. Esta vez, el dato no venía de la rosca política, pero igual pegaba de lleno.

Informante: Le traigo un dato que explica varias cosas de lo que estamos viendo en la calle…

Periodista: A ver.

I: La actividad comercial en Río Cuarto cayó 6,5% en marzo. Eso dicen desde el CECIS (Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios). Todos los rubros para abajo.

P: ¿Todos?

I: Todos. Comercio, industria y servicios. No zafó nadie. Es el peor mes en lo que va del año. Enero y febrero habían dado algo de aire, pero marzo volvió a mostrar la realidad: menos consumo, menos operaciones, menos movimiento.

P: O sea, el bolsillo…

I: Golpeado. Y eso se nota en todo. Menos ventas, menos facturación y comerciantes cada vez más cautos porque hay menos actividad. Y ojo con esto: el año pasado ya había sido malo. Ocho de doce meses en baja. Esto no arranca ahora.

P: Tendencia, entonces.

I: Exacto. Y se suma otro problema: el tema del rechazo de cheques. La variable creció entre un 4% y un 7% en el último trimestre. Toda una señal que se suma a tantas otras. Se va mucho en impuestos y vuelve poco para acá. Están muy preocupados en el CECIS porque no están saliendo las cosas como pensaban.