Adorni se sigue hundiendo (y Milei lo acompaña)

“¿Por qué banca tanto a Adorni?¿Por qué no lo echa?”, me preguntaron antes de la exposición de ayer. Supongo que mucha gente se hace las mismas preguntas, para las que es difícil encontrar una respuesta clara.

Lo primero es algo que ya hemos dicho muchas veces acá: no se entregan funcionarios por presiones de la oposición. Vale para cualquier nivel de gobierno y para cualquier partido. Probablemente ya sería tiempo de rever esa máxima, porque el tema no se termina de cortar en medios y va a seguir picando hasta afectar a otros funcionarios. De hecho, ya se habla de diez puntos menos de popularidad de Milei desde que empezó todo.

La segunda conjetura es que Adorni tiene negocios en común con la dupla presidencial, de allí que valga la pena mantenerlo cerca. Me parece la menos creíble, porque una sociedad de ese tipo podría mantenerse sin problemas más allá de los cargos.

La tercera es la menos explorada, pero es importante. Es una cuestión de lealtad: soltarle la mano en un momento así dificulta que los propios cierren filas, aumentando la tentación de los funcionarios para soltar trascendidos que perjudiquen al gobierno. Cuando sienten que el barco está en medio de la tormenta y no hay nadie dispuesto a compartir un salvavidas, lo lógico es empezar a otear si hay algún otro barco cerca que los quiera recibir.

Seguramente haya una combinación de todo esto y algunas otras cosas que no conocemos, lo que se verá con el tiempo. La versión de Adorni es que es inocente, pero para la opinión pública eso a esta altura ya parece imposible.

Deslomándose en el Congreso

Ayer fue el día en que el Jefe de Gabinete debía ir a responder preguntas al Congreso de la Nación, donde los diputados estaban esperándolo con el cuchillo entre los dientes para hacerlo pisar el palito y conseguir un par de videos para subir a sus redes. Es notable cómo los políticos hablan para cortos de 30 segundos que los hagan ver como unos “Chad”, como dicen los que gustan de chupar medias de políticos.

Afortunadamente algunos nunca dejan de ser ridículos, ni siquiera con esos recortes de la mejor parte de sus aplicaciones. El mayor problema, sin embargo, es que más allá de esos papelones de los diputados lo peor fue lo que se vio de parte del presidente y el Jefe de Gabinete, que no parecieron estar a la altura de su rol institucional ni de lo que pide la gente.

Adorni se propuso una defensa risible: esas cosas pertenecen a su vida privada. Si bien señaló que hay parte de la información patrimonial que se presentó y está clasificada como información reservada, lo central de su argumento fue que no debía dar explicaciones en ese ámbito.

Muchas veces discutimos esas cosas con los alumnos, todo lo referido a la vida privada de los funcionarios. Es imposible sostener que los ciudadanos no deben entrometerse en cuestiones que involucran el patrimonio de los políticos, particularmente cuando hay contradicciones con lo que se declaró previamente. Personalmente creo que son tan amateurs y tan brutos que hicieron todo mal, dejando rastros de cada movimiento.

Si el criterio de Adorni fuese correcto, la foto de Fabiola Yáñez celebrando su cumpleaños en plena pandemia no debería haber sido objeto de interés público. Ni hablar del coqueteo del ex presidente Fernández con cierta periodista. ¿Audios de una expresidenta tratando de pelotudo a un subalterno o pidiendo que los empresarios se “suturen el orto”? Todo vida privada.

Adorni parecía tonto, pero con esa defensa parece haber confirmado las sospechas.

El papel de Milei

Lo del presidente es difícil de clasificar. Su asistencia al Congreso -junto al resto del gabinete- no tiene antecedentes. No creo que sea una forma de presión sobre el Poder Legislativo, pero sí es un respaldo muy fuerte al sospechado de corrupción. Si antes de lo de ayer la gente no entendía por qué lo banca tanto, después de lo que se vió se entiende todavía menos. No hay una explicación racional a quererse atar a alguien que se está hundiendo a una velocidad acelerada.

El broche de oro llegó cuando el presidente trató a todos los periodistas de chorros (con esa erre bien marcada, según marca el uso porteño). No hizo otras declaraciones, ni respondió preguntas; salió raudamente del salón, escoltado por todos los que le hacen el circo habitual. No es nada que no hayamos visto, pero convertirse tan rápidamente en todo lo que se criticaba es una señal de que algo no funciona y no terminan de darse cuenta qué.

Cuando Milei pasó por Jesús María en enero me atreví a hacer una advertencia: “Seguramente para Milei esto sea un mimo al alma o una caricia para el autoestima, pero no lo debe confundir con apoyo absoluto e irrestricto. Las mayorías son fluctuantes y los apoyos son frágiles, así que los que hoy te aman mañana te pueden odiar”.

Los que no entienden por qué sigue bajando a Adorni, y encima en estos términos, ya están más decididamente dentro de ese último grupo.