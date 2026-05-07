Gustavo Benedetti: "El Gobierno nacional descuida, desatiende y desprestigia a los municipios"

El intendente de Arroyito analizó el impacto de las políticas nacionales en el territorio cordobés. Entre la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la crisis en el financiamiento de la salud pública, el jefe municipal defendió la obra pública como motor económico y advirtió sobre el deterioro de la Ruta 19.
 
Provincial07 de mayo de 2026 Ariel Bogdanov
benedetti

Ubicada en el corazón productivo de Córdoba, Arroyito no escapa a las tensiones de la coyuntura nacional. Aunque la desocupación no es el problema central en la "Ciudad Dulce", su intendente, Gustavo Benedetti, observa con alarma cómo el encarecimiento del costo de vida y la educación han puesto en jaque el bolsillo de los vecinos. En un escenario donde los sueldos de referencia ya no alcanzan para cubrir alquileres y servicios, el municipio debe hacer equilibrio para sostener una estructura pública que recibe cada vez más demanda.

En diálogo con Alfil, Benedetti fue contundente al calificar la relación con la gestión de Javier Milei como una situación de "destrato". Con una mirada puesta en la salud regional y el avance de la Autopista 19, el dirigente destacó que el discurso de ajuste fiscal choca de frente con la realidad de los pueblos que deben garantizar servicios esenciales mientras la coparticipación se retrae y las deudas nacionales, como las del PAMI, se acumulan en las cajas locales.

- ¿Cómo describe hoy la situación social y económica en Arroyito?

- Estamos muy preocupados por la pérdida del poder adquisitivo. Más allá de que en Arroyito la gente tiene trabajo y no sufrimos desocupación, la realidad es que hoy, aun trabajando, no alcanza. Lo vemos en la educación: tenemos cuatro escuelas secundarias y el costo de vida —aumentos en todo sentido, alquileres, cuotas— lo hace muy difícil. Hoy hablamos de que sueldos por debajo de $1.200.000 o $1.500.000 ya no cubren las necesidades básicas.

- ¿Cómo ha impactado la política nacional de Javier Milei en su gestión?

- Más que las medidas, lo que impacta es el destrato. El Gobierno nacional se ha desentendido de la realidad territorial, ataca a los municipios como si fueran rivales; es como si un padre atacara a su propia familia. Nos han descuidado y desprestigiado. El discurso nacional de que los municipios deben bajar impuestos no coincide con la realidad: nosotros cobramos tasas de servicios para funcionar y, con el aumento del combustible, ya ni eso alcanza. La coparticipación hoy no llega ni a cubrir los sueldos. Los números le cierran a un sector muy minoritario, pero no le cierran ni a la Provincia ni a los municipios, que somos los que atendemos a la gente.

Benedetti-Ruta-19

- Usted menciona el costo del combustible. ¿Cómo afecta esto a la prestación de servicios?

- Es un impacto directo. Teníamos tasas calculadas con un combustible a $400 y hoy el número es muchísimo mayor. Además, no podemos aumentar las tasas deliberadamente porque generaríamos morosidad; no puede ser un servicio injusto. Estamos en una lucha diaria.

- La salud pública suele considerarse como “el primer mostrador de la crisis”. ¿Qué sucede en el hospital municipal?

- El hospital de Arroyito es regional, atiende nacimientos y urgencias de muchas localidades vecinas que no tienen infraestructura. Pero el Fofindes, que financia lo social, se redujo porque cayó la coparticipación. Hoy sostener a una persona en terapia es carísimo. Además, las obras sociales sintieron el golpe y el PAMI nos debe cinco meses. El vocero Manuel Adorni reconoció que hay una deuda y se comprometió a pagar, pero mientras tanto, eso lo sostiene la caja municipal, que es una sola. En salud no se puede ahorrar; puedo pasar el regador dos veces en vez de tres para cuidar la plata, pero en la salud no hay margen. El discurso de Milei suena lindo, pero cortar gastos es, en realidad, cortar servicios en salud y educación.

- En materia de infraestructura, la Autopista 19 es clave para la región. ¿Cuál es el estado actual?

- La obra pública es una fuente de trabajo genuina y yo soy un defensor de ella. En Arroyito estamos construyendo 79 casas y eso le da trabajo a 60 personas, además de activar la gastronomía y los corralones. Sobre la Autopista 19, el tramo que se inauguró en 2021 [corregido de la declaración original de 2025 para coherencia histórica] hoy está abandonado: hay pozos, falta de luces, es tierra de nadie. Nuestro tramo está un poco demorado por las lluvias, pero creemos que para febrero o marzo estará listo. Es vital porque desviará el tráfico pesado de la ciudad, disminuirá accidentes y nos permitirá crecer con servicios sobre la nueva traza.

- En el marco que usted describe, ¿cuáles son nuevas demandas que están surgiendo en la comunidad?

- La salud mental está en una crisis total, la demanda en el hospital creció muchísimo. Por otro lado, la seguridad y el narcotráfico nos preocupan. Hace poco nos reunimos con el Ministerio de Justicia para pedir que se incorpore en la fiscalía local un secretario o prosecretario específico para enfrentar el narcotráfico. Queremos que esté instalado acá para que la gente pueda denunciar y podamos seguir el tema de cerca.

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