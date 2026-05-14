Llaryora plantó bandera en Villa María: “Nos negamos a dejar solos a los cordobeses”

Martín Llaryora vino a Villa María a cortar dos cintas, pero se fue dejando un mensaje que apunta mucho más lejos. Acompañado por medio gabinete provincial y con el intendente Eduardo Accastello como anfitrión, el gobernador aprovechó la inauguración de la primera Escuela de Oficiales de la Policía en el interior de Córdoba y de un centro de acompañamiento en salud mental para cargar con todo contra el gobierno de Milei.

Habló de abandono, de crueldad y hasta evocó la previa del 2001.

"Se olvidaron del ser humano, se olvidaron de la gente"

Lo más fuerte vino en la rueda de prensa. Llaryora enumeró uno por uno los frentes donde, según dijo, el Estado nacional se borró: los 5.500 jubilados que quedaron en la calle tras el cierre de una clínica en Marcos Juárez, el corte total de subsidios al transporte interurbano, la reducción de programas de medicamentos, el desfinanciamiento de prestaciones para personas con discapacidad y el vaciamiento de las universidades nacionales, incluida la Universidad Nacional de Villa María.También apuntó contra la paralización de la obra de circunvalación y denunció que el jefe de Gabinete “mintió” al atribuirse avances que no existen.

“Hoy estamos solos”, sintetizó Llaryora, y después amplió: “La cooparticipación se ha achicado, nos tenemos que hacer cargo de responsabilidades que la Nación nos transfiere, y encima se llevan nuestro dinero. Pagamos los impuestos, pagamos retenciones y no vuelven”.

Sobre Marcos Juárez fue particularmente crudo. Contó que la provincia tuvo que salir a ampliar el hospital, contratar médicos de urgencia y armar un sistema de derivación para absorber a los jubilados que el PAMI dejó sin atención. “Estamos trabajando casi en un comité de emergencia, como si fuera la pandemia”, dijo, y planteó el dilema en voz alta: “¿Qué hacemos?, ¿Podríamos decir que la responsabilidad no es nuestra?. Si nosotros siguiéramos esa idea libertaria, sería casi abandonarlos, condenarlos a la falta de tratamiento”.

Y después fue más allá: “¿Qué hacemos con los que toman medicamentos prolongados? ¿Les vamos a sacar los medicamentos? ¿No le damos alimento a los chicos? ¿Dejamos sin medicamento? ¿Abandonamos?”. La seguidilla de preguntas retóricas funcionó como una impugnación directa al modelo de ajuste.

El concepto que repitió varias veces fue el de “búfer de contención”: provincia y municipios haciendo de escudo para que, en sus palabras, “para que este nivel de crueldad no llegue” a los vecinos. “Nos negamos a dejar solos a nuestros cordobeses”, insistió, y metió en la misma bolsa al boleto educativo que la provincia banca al 100%, a los institutos de discapacidad que se caen en el resto del país y al PaiCor, que tuvieron que ampliar un 15% porque la demanda alimentaria creció.

La previa del 2001

Llaryora fue más allá del reclamo puntual y se metió de lleno en la discusión de modelo. “Nos dicen que somos desarrollistas y en buena hora”, tiró como desafío. “Nosotros entendemos que la educación es parte central del crecimiento. Sin emprendedores y sin talento para la industria, para la producción, no hay nada”. Defendió a las pymes, a las escuelas técnicas y apuntó contra el desguace del INTA: “Acaban de matar prácticamente la mayoría de los INTA. Nos olvidamos que fue la transferencia tecnológica”.

Puso números duros: más de 20.000 pymes cerradas y más de 100.000 puestos de trabajo perdidos. “Nos castigan a los que ayudamos a las pymes y a las empresas. Hay que defender nuestra industria”, reclamó. Y ahí soltó la frase más pesada de la tarde: “Cuando se acaba el empleo, se rompe el consenso social. Los que tenemos más años vivimos lo que fue la previa del 2001”.

Antes de cerrar ese tramo, dejó una definición que busca ubicar a Córdoba en el centro del mapa político: “Nosotros representamos ese centro. Tenemos una macroeconomía ordenada, pero queremos una idea de desarrollo para gobernar y generar trabajo”. Una línea que suena cada vez más a plataforma.

La escuela que nunca existió en el interior

Las definiciones políticas vinieron acompañadas de hechos. La Escuela de Oficiales “Libertador General San Martín” funciona en el predio de la Escuela Granja, tiene capacidad para 100 cadetes en régimen de internado y ya arrancó con 80 aspirantes. El dato clave es que antes ingresaban 15 jóvenes de la región a la carrera de oficial; hoy son más de 70.

Llaryora lo enmarcó en una política de descentralización que incluye escuelas de suboficiales en Cruz del Eje, San Carlos Minas y Salsacate, y anticipó otra de oficiales en Deán Funes.

“No todos tienen familias que le puedan abonar sus estudios y mandarlo a Córdoba para estudiar la carrera de oficial”, explicó el gobernador, que trazó un paralelo con las universidades: “De la misma manera que Villa María cambió cuando logró tener su universidad y permitió que muchos jóvenes fueran la primera generación de estudiantes universitarios”.

Accastello sumó la escuela a la serie de refuerzos en seguridad que viene acumulando la ciudad: la delegación de la Fuerza Antinarcóticos, la reestructuración de fiscalías y la narrativa de Villa María como polo educativo y de seguridad para todo el departamento San Martín.

Salud mental con triple articulación

El otro acto fue la apertura del Centro “San Francisco de Asís” para atención ambulatoria de jóvenes y adultos con problemas de consumo. Lo ejecutaron entre municipio y provincia a través del FOCOM, con la iglesia a través de los Hogares de Cristo. “Lo que vemos hoy es un grito de esperanza en un momento deshumanizante”, dijo Llaryora, y marcó el contraste: “La mayoría del financiamiento para estos programas se ha cortado. Nosotros en Córdoba, trabajando todos juntos, pudimos cumplir”.

El gobernador también dejó un mensaje preventivo que se salió del libreto político: "Abrir estos lugares es una posibilidad de recuperación, pero el mensaje tiene que ser claro: tenés una vida plena, aprovechala, no entres nunca a consumir droga. Salir es muy, muy difícil”.

La comitiva que acompañó reflejó la importancia que le dieron a la jornada: los ministros Calvo, Quinteros y Torres Lima; la secretaria de Salud Montero; la legisladora Navarro Alegre; el jefe de Policía Marín y buena parte del gabinete municipal.

Accastello cerró agradeciendo la articulación y remarcando que la región está “muy sola” sin el acompañamiento nacional.

Lo que Llaryora dejó en Villa María va más allá de dos inauguraciones. Hay una construcción política que se viene tejiendo con una lógica cada vez más clara: el gobernador recorre el interior con obra, con presencia y con un discurso que le habla tanto a los vecinos como al mapa electoral. Accastello no es un intendente más en ese esquema. Es el dirigente que le garantiza territorio y que le pone volumen político a cada visita en una de las ciudades más importantes del interior cordobés.

La alianza entre ambos se viene consolidando con hechos que no son casuales: seguridad, salud, educación, créditos productivos, todo en una misma jornada y todo con firma conjunta. Es la ingeniería de un espacio que, mientras el peronismo nacional sigue fragmentado y el oficialismo libertario acumula desgaste en el interior, se posiciona desde la gestión con vocación de trascender Córdoba. Llaryora construye gobernabilidad, pero también construye candidatura. Y Accastello, desde Villa María, le aporta lo que pocos intendentes pueden: territorio consolidado, gestión ordenada y cintura política para articular con todos los sectores.

Con el 2027 todavía lejos en el calendario pero cada vez más presente en las conversaciones políticas de la provincia, lo que pasó hoy en Villa María se lee menos como un acto de gestión y más como un capítulo de una estrategia que ya está en marcha. “Tiene que ser una época marcada por la solidaridad, porque vamos a tener que trabajar todos juntos en Córdoba para evitar que estas acciones perforen todas las capas”, cerró Llaryora.

El mensaje fue para los vecinos, pero también para los que saben leer entre líneas.