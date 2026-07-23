Enroque corto | Pro nueva etapa. Dato mata relato. Somos mundiales. Como inducido

PRO: nueva etapa y mensaje político

La asunción de las nuevas autoridades del PRO Córdoba no fue solo un acto partidario. Con una convocatoria cercana a las 600 personas y la presencia de dirigentes de distintas fuerzas políticas, el espacio buscó mostrar volumen territorial, cerrar definitivamente el capítulo de las disputas judiciales internas y enviar una señal de fortaleza de cara al proceso de construcción de alianzas para las próximas elecciones.

Informante: El salón del Automóvil Club Argentino estuvo colmado. Hubo cerca de 600 personas entre dirigentes, legisladores, diputados nacionales y autoridades partidarias de 26 departamentos cordobeses. El eje del acto fue claro: el PRO Córdoba pasó a estar conducido por autoridades elegidas por sus propios afiliados y ratificadas por la Justicia, dejando atrás las intervenciones y los intentos de judicializar la conducción del partido.

Alfil: Más allá de la renovación de autoridades, la foto pareció tener un mensaje hacia afuera, mostrando un espacio abierto a consolidar acuerdos con otros sectores de la oposición.

I: Exactamente. No fue una ceremonia interna. La presencia de dirigentes de los partidos aliados como La Libertad Avanza y el Frente Cívico (la UCR además hizo llegar una nota de salutación) buscó transmitir una imagen de unidad y dejar en claro que el PRO pretende ser uno de los protagonistas en la construcción de un frente opositor para 2027, con fuerte presencia territorial y una agenda común junto a los espacios con los que ya viene articulando políticamente.

A: ¿Quiénes asumieron en el acto?

I: Oscar Tamis que asumió la presidencia del PRO Córdoba, María Lucrecia Bustos la secretaria general, y Alejandro Kuznitzky, Mariam Monguzzi e Ignacio Sala, las vicepresidencias.Oscar Agost Carreño, presidente saliente y primer delegado de la Asamblea partidaria, tomó la palabra para repasar el camino recorrido y remarcó que el partido sale de esta etapa más fuerte, más ordenado y con reglas claras. También estuvo presente la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, que fue otra de las voces centrales del acto. Además, en la figura de Ivo Foguet Passer se representó a la Juventud PRO Córdoba.

A: Parece que el PRO Córdoba mandó un mensaje que no admite letra chica: se manejan por el voto de sus afiliados, no por maniobras de escritorio.

I: Es así. El partido asumió, con la Justicia de su lado, con la provincia entera representada arriba del escenario y con el acompañamiento de sus aliados políticos. El PRO Córdoba ya arrancó su nueva etapa. La pregunta que queda es quién se sube ahora, y quién sigue mirando desde afuera.

“Dato mata relato”. El Panal festeja los números de transparencia

La Provincia celebró el primer lugar que Córdoba obtuvo en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial 2024 elaborado por CIPPEC, donde alcanzó 9,90 puntos sobre 10 y quedó al tope del ranking nacional.

Informante: En el Panal están bastante entusiasmados con un informe de transparencia fiscal.

Alfil: ¿a cuál hace referencia?

I: Este les gusta especialmente porque no lo hizo el Gobierno. Es el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial de CIPPEC. Córdoba sacó 9,90 puntos sobre 10 y quedó primera en el país.

A: O sea que el argumento es “lo dice un organismo independiente”.

I: Exactamente. El índice evalúa la calidad, el detalle y la actualización de la información que las provincias publican sobre presupuesto, gasto, recaudación y deuda.

A: ¿Quiénes vienen detrás?

I: Entre Ríos con 9,75 y Santa Fe con 9,70. También quedó bien posicionada Tierra del Fuego. Del otro lado del ranking aparecen Corrientes y Santiago del Estero, que cierra con 4,55 puntos.

A: ¿La oposición que dice?

I: Nada. Dato mata relato, se escucha por los pasillos de la Rosario de Santa Fe.

Primera etapa de “somos mundiales”

El programa “Somos Mundiales” cerró su primera etapa con balance positivo para el dirigente justicialista y legislador provincial Leonardo Limia.

Informante: El legislador agradeció públicamente a las familias, instituciones y referentes comunitarios que acompañaron la iniciativa y permitieron que cientos de chicos y chicas de distintos barrios de Córdoba recibieran su camiseta de la Selección Argentina.

Periodista: ¿En qué consistió el programa?

I.: En acercar la camiseta celeste y blanca a niños, niñas y adolescentes de sectores populares, con la premisa de que nadie quedara afuera de la posibilidad de alentar a la selección argentina durante el Mundial 2026.

P.: ¿Y por dónde anduvo?

I.: En esta primera etapa, por Villa Cornú, Barrio Patricios, Márquez de Sobremonte, Ituzaingó, SEP, Guiñazú y Las Violetas. En este último se realizó un cierre especial con la entrega de la camiseta número 500. En cada barrio, la llegada del programa fue coordinada junto a instituciones y vecinos que conocen de cerca las necesidades y realidades de cada comunidad.

P.: Con el final del Mundial, ¿no hay más programa?

I.: No, no. La finalización de esta primera etapa no implica el cierre del programa. Por el contrario, el legislador Limia anticipó que continuará desarrollando nuevas propuestas junto a instituciones y organizaciones sociales de los barrios que formaron parte de la iniciativa.

Coma inducido en la Legislatura

El periodista llamó a su informante legislativo, que lamentó no poder ayudarlo demasiado.

Alfil: Estimado, tengo grandes expectativas puestas en usted. ¡Cuénteme con qué nos va a sorprender la Legislatura esta semana!

Informante Legislativo: Ja, ja… Me parece que sus expectativas son más hijas de la necesidad que de otra cosa, y desde ya le voy adelantando que son injustificadas…

A.: ¿No hay sesión esta semana?

I.L.: No sólo eso... Para esta semana ni siquiera se ha convocado a comisiones. Y aunque según mis cálculos deberíamos tener sesión la semana próxima, pero por lo que he escuchado, hasta el 5 de agosto no va a haber…

A.: La pucha…

I.L.: Así es querido… coma inducido en la Legis…