Por Yanina Soria

El gobernador de Córdoba y candidato nacional, Juan Schiaretti, jugó ayer el segundo tiempo de debate con una previa marcada fuertemente por la presencia del gobernador electo, Martín Llaryora, que precalentó la salida de su candidato con el discurso del federalismo.

El cordobés arribó ayer alrededor de las 19.45 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde desde las 21 horas se desarrolló el segundo y último debate presidencial camino a las elecciones generales.

Schiaretti, que en horas de la siesta había participado apenas unos diez minutos del ensayo general, llegó a este segundo tiempo, confiado y seguro, con el impulso de su primera actuación el domingo pasado que, en términos generales y según evaluaron desde su equipo, dio mejores resultados de lo que esperaban.

La “Cordobalandia” que trazó el mandatario en su primera incursión rebotó rápidamente en redes sociales convirtiendo al padre de Hacemos por Córdoba en uno de los grandes protagonistas del diálogo digital y logrando así su principal cometido: hacerse conocido nacionalmente. Tanto entusiasmo generó esa repercusión que, en los días posteriores, el dueño del 3 por ciento de los votos obtenidos en las PASO, hasta se ilusionó con poder subir algunos puntos más y poder soñar con colocar tres diputados propios en el próximo Congreso.

Sin embargo, ese golpe de efecto no se sostuvo ayer. Es cierto, el cordobés fue sólido en sus respuestas y preciso en sus intervenciones, correcto, fiel a su estilo, pero no sobresalió. No hubo sorpresas y el intento de correrse un poco del foco Córdoba para presentar una mirada y exposición más federal, se quedó a mitad de camino.

En realidad, lo que hizo fue desarrollar el “modelo Córdoba” en los distintos temas del debate, pero sin mencionar tantas veces a la provincia, como sí lo había hecho deliberadamente en la primera ronda de debate.

Cualquiera que siga de cerca los discursos que viene pronunciando en modo candidato nacional, pude advertir que las propuestas presentadas ayer son las mismas que hace desde el cordobesismo, sólo que intentó imprimirle un sesgo más federal. De hecho, cerró su presentación insistiendo que eran el único candidato federal en ese panel.

Schiaretti intentó estrenar ayer “el argentinismo” pero el cordobesismo terminó ganando otra vez la parada. En definitiva, eso es lo que tiene para mostrar: experiencia y gestión de haber gobernado tres veces la segunda provincia del país.

Pese a ello, Schiaretti protagonizó algunos cruces interesantes. Esta vez, no fue ignorado en el momento de las réplicas y, por primera vez, Sergio Massa apretó el botón rojo para responderle. Fue durante el primer eje referido a producción y empleo, allí se armó un contrapunto por el tema retenciones e impuestos.

"Yo quiero ser claro: el maní, la leche, el tabaco, y otras economías regionales que cambian Jujuy, Salta, Catamarca, fueron beneficiadas en los últimos meses con la eliminación de las retenciones que nadie se animó a hacer. Vienen acá y hablan, y hablan, y hablan de sacar la pata de la cabeza; y después van y duplican los impuestos", disparó el actual ministro de Economía. Antes, el cordobés había dicho: “En el interior, una pyme, para poder importar, tiene que venir casi de rodillas a las oficinas de algunos de los funcionarios de Massa para que le dejen traer un clavo. Los tres gobernadores de la región centro le pedimos que declare economía regional a la lechería. Massa, sáquele el pie de encima al campo. Déjelo que produzca y aumente la cantidad de dólares genuinos que pueden venir a la Argentina. En vez de aplastar el campo, impúlselo a que produzca como hacemos nosotros”.

Los dos candidatos peronistas también se cruzaron por el tema de la Caja de Jubilaciones donde Massa le lanzó un dardo a Schiaretti: "Capaz no lo sabés porque te estás yendo, pero frente al pedido de Llaryora, ampliamos el presupuesto para establecer un mecanismo de actualización para que la caja de jubilaciones de Córdoba reciba los fondos necesarios". Luego, Schiaretti aprovechó unos segundos de otra respuesta para pedirle al candidato de Unión por la Patria que no mienta: “no mientas con el déficit de la caja de jubilaciones porque lo que te estoy diciendo es que cumplas con la ley del 2023, no que nos hagas una promesa para el año 2024. Y estamos cobrando, las 12 provincias, menos del 15% de lo que nos corresponde porque Massa no cumple con la ley. Nosotros le iniciamos juicio”.

El gobernador, además, le respondió al ministro de Economía cuando le preguntó sobre la el Kempes como subsede para el Munidal 2023: “antes de que vos hablaras, yo lo había propuesto primero por Twitter y explicamos cómo estamos remodelando el Kempes para llevarlo a 72 mil ubicaciones para poder ser sede del Mundial2030”. Schiaretti también le respondió a Bullrich por las obras supuestamente inconclusas que dejó el gobierno de Cambiemos en Córdoba.

En conclusión, el gobernador tuvo una noche prolija, ajustada a quien no tiene mucho para arriesgar; lo cierto es que para saber si efectivamente su desempeño a lo largo de los dos debates le servirá para afianzar el voto en Córdoba y, eventualmente, sumar algo más en el resto del país, habrá que esperar hasta el 22.