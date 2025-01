Cierre de calles: escaló la polémica y Cornet pisó el proyecto

Por Yanina Soria

La polémica que ya de por sí generó en Córdoba el proyecto de seguridad que impulsa el municipio de Villa Allende, alcanzó ribetes impensados en los últimos días por los actores que se terminaron involucrando.

La histriónica diputada libertaria, Lilia Lemoine, se subió a la discusión doméstica que generó la propuesta de cerrar unas 50 calles de la localidad entre las 22 y las 6 horas, justo cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene indisimulables diferencias, pasaba unos días de descanso en esa ciudad del departamento Colón.

La oportunidad del fuerte descargo hizo presuponer que las críticas hacia el intendente Pablo Cornet eran, en realidad, balas para la compañera de fórmula del presidente Javier Milei reeditando otro capítulo de la interna libertaria.

Lo cierto es que, en su paso por Córdoba, junto a su par Celeste Ponce, Lemoine se apostó el sábado pasado frente al Municipio con un grupo de vecinos y concejales de la oposición para rechazar el plan de seguridad local que, como punto sobresaliente, plantea el cerramiento de algunas arterias secundarias.

Tildó al intendente Cornet como “castrochavista”, lo acusó de querer implementar un toque de queda y hasta plantó la idea de un negociado detrás de la iniciativa.

Convocó además a los vecinos a una movilización prevista para el día hoy cuando, se suponía, tendría lugar la sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante justamente para tratar el nuevo modelo de seguridad. Así lo había convocado el oficialismo el jueves pasado.

Sin embargo, el tema fue escalando nacionalmente al punto que el intendente decidió aplazar los tiempos y postergar el tratamiento del proyecto hasta marzo próximo, cuando arranque el periodo legislativo ordinario. No lo bajó como sigue demandando Lemoine por redes sociales, pero si lo pospuso.

Si bien Cornet aclaró que nada tuvo que ver en esa decisión la movida de la diputada, sino más bien responde a la necesidad de darle mayor tiempo al registro de oposición que se abrirá en la ciudad, el intendente se mostró sorprendido por la embestida de la diputada.

Aclaró que en Villa Allende creen en las ideas de la Libertad Avanza y que, en muchos casos, incluso, apoyan las defensas que promueve la propia parlamentaria.

“En esa manifestación no hubo más de 25 personas contando a las diputadas y los concejales de la oposición, de los que estaban allí ninguno reside en los barrios que se beneficiarían con la medida, con lo cual evidentemente hay una motivación política. Después si es un tiro a mí por Villarruel y no lo sé, pero nosotros la tuvimos de visita (a al vicepresidenta) y fue institucional no política. No hablamos de política por lo cual estoy ajeno a esa interna”, dijo ayer el intendente en diálogo con el programa La Mañana con Zuliani.

Como sea, con la postergación del tratamiento legislativo todos los plazos se corren y la implementación de la medida quedará para más adelante. Cornet insistió en que la idea del cerrar algunas calles surgió de los propios vecinos, que de allí lo tomó por lo que es un proyecto que genera consenso entre los implicados. Asegura que la mayoría sostiene estar a favor de esa iniciativa y que el único objetivo es aportar a la tranquilidad de los habitantes de Villa Allende, una ciudad donde casi el 30 por ciento de los barrios son cerrados.