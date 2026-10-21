Rossi reunió a los gremios: ofrecen la logística para recibir al Papa e impulsan un pacto social

La posible visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a movilizar a distintos sectores de Córdoba. Esta vez, el punto de encuentro fue la sede de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), donde dirigentes sindicales y representantes del cooperativismo compartieron una jornada con el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, para debatir sobre el presente del mundo laboral, los desafíos sociales y el papel de la Iglesia frente a las transformaciones económicas.

El encuentro tuvo como anfitrión a Pablo Chacón, secretario general de AGEC, quien recibió al cardenal y a los representantes de las distintas organizaciones sindicales y cooperativas de la provincia.

La reunión tuvo un fuerte contenido social, pero también dejó dos propuestas concretas: el ofrecimiento de los gremios para colaborar con la organización de una eventual visita del pontífice y la iniciativa de avanzar en un pacto social por el trabajo que involucre al Gobierno provincial, al empresariado, a las organizaciones sindicales y a otras instituciones de Córdoba.

Los gremios ponen su estructura a disposición para recibir al Papa

Uno de los planteos más importantes de la jornada fue el compromiso de las organizaciones sindicales de Córdoba de poner a disposición sus estructuras, recursos humanos e infraestructura para colaborar con la logística de una eventual visita de León XIV.

La propuesta fue trasladada a Rossi durante el encuentro y contempla que los sindicatos asuman distintas tareas de organización y asistencia, con excepción de aquellas vinculadas a la seguridad, que quedarán bajo responsabilidad de las autoridades competentes.

Entre las acciones ofrecidas se encuentran la asistencia a personas enfermas o con dificultades de movilidad, la distribución de agua, la conformación de cordones humanos para colaborar con el ordenamiento de los peregrinos, el mantenimiento de espacios y sanitarios y la puesta a disposición de infraestructura hotelera para alojar a quienes lleguen desde distintos puntos del país.

La iniciativa involucra a organizaciones de diferentes actividades, entre ellas el sector del transporte, cuyos representantes también manifestaron su disposición a colaborar con los operativos necesarios.

En definitiva, los gremios ofrecieron hacerse cargo de buena parte de la logística complementaria que demande la llegada del pontífice, aprovechando su capacidad territorial, sus estructuras organizativas y la infraestructura con la que cuentan las distintas organizaciones.

El ofrecimiento tiene, además, una lectura política. En momentos en que el sindicalismo enfrenta cuestionamientos y debates sobre su rol en la sociedad, los gremios buscan mostrar su capacidad de organización y su presencia en la vida comunitaria, esta vez alrededor de un acontecimiento religioso de trascendencia internacional.

Un pacto social por el trabajo

Pero la reunión no se limitó a los preparativos de la eventual visita papal. Los dirigentes sindicales también plantearon la necesidad de aprovechar ese acontecimiento para impulsar una agenda de consensos alrededor del empleo, la educación pública y la dignidad de los trabajadores.

La iniciativa fue trasladada al Arzobispado por representantes de distintas organizaciones sindicales y encontró en el encuentro con Rossi un espacio para comenzar a discutir su alcance.

Uno de los planteos centrales estuvo a cargo de Roberto Cristalli, secretario general de UEPC, quien propuso aprovechar la eventual llegada de León XIV para convocar a los distintos sectores de la sociedad cordobesa a suscribir un compromiso común.

La propuesta apunta a construir un pacto social por el trabajo que reúna al Gobierno provincial, al sector empresario, a las organizaciones sindicales y a otras instituciones, con el objetivo de establecer acuerdos frente a los desafíos económicos y laborales.

El planteo aparece en un escenario atravesado por las discusiones sobre las reformas laborales impulsadas a nivel nacional, las condiciones de empleo y el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mundo del trabajo.

Para los gremios, la eventual presencia del Papa podría funcionar como un punto de encuentro para promover consensos entre sectores que mantienen posiciones diferentes frente a la coyuntura económica y política.

Rossi: “No hay sociedad sana sin sindicatos”

Durante su intervención, el cardenal Ángel Rossi destacó la importancia de las organizaciones sindicales en la construcción de una sociedad más justa y recuperó una reflexión del pontífice sobre el papel del movimiento obrero.

“Los sindicatos son fundamentales para la sociedad. No hay sociedad sana sin sindicatos. Significado de sindicatos: hacer justicia juntos”, expresó Rossi al citar las palabras del Papa.

El mensaje fue recibido por dirigentes sindicales y cooperativistas que, durante la jornada, pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por las condiciones laborales, las políticas económicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social.

La participación del arzobispo también puso de manifiesto la intención de fortalecer los vínculos entre la Iglesia, las organizaciones sindicales y el movimiento cooperativo, con una agenda centrada en la dignidad humana y la inclusión social.

En ese marco, la reunión dejó planteada una doble agenda para el sindicalismo cordobés: por un lado, participar activamente de la organización de una eventual visita de León XIV; por el otro, utilizar ese acontecimiento como oportunidad para impulsar un acuerdo social de mayor alcance.

La iniciativa todavía deberá traducirse en convocatorias y compromisos concretos. Sin embargo, el encuentro en AGEC dejó una primera señal: los gremios cordobeses quieren tener un papel protagónico en la eventual llegada del Papa, no solamente desde la logística, sino también desde la construcción de una agenda política y social alrededor del trabajo.