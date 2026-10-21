La Legislatura posterga la sesión para la semana que viene

La Legislatura de Córdoba no sesionará este miércoles 21 de octubre. La decisión de trasladarla para la semana que viene está vinculada a la organización de actividades por la posible visita del papa León XIV a la Argentina.

Para este miércoles está previsto un recorrido, de los legisladores, por las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), a las 13, mientras que a las 17 se desarrollará una reunión de trabajo con Emilce Cuda, teóloga y filósofa argentina que se desempeña como secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano.

La presencia de Cuda se inscribe en una serie de encuentros que Córdoba viene desarrollando alrededor de la eventual visita papal, una agenda que también comenzó a involucrar a organizaciones sindicales, cooperativas y distintos actores institucionales de la provincia.

A estos compromisos se suma la agenda de la Región Centro, que reúne a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El gobernador Martín Llaryora participa de las actividades regionales junto a Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, en Paraná, con presencia también de legisladores provinciales.

La actividad legislativa en el recinto se retomaría el próximo miércoles 28 de octubre.

En cuanto a los vínculos políticos, se habrían limado asperezas entre los bloques, lo cual permitiría avanzar en la gestión legislativa en términos pacíficos. Por delante se viene el tratamiento de un proyecto vinculado a la industria local, impulsado por el Ejecutivo.

La batalla más ardua se vivirá en diciembre, y los bloques empiezan a prepararse, en lo que será el tratamiento del presupuesto 2027, una disputa que año a año repite el mismo guion.