Consejo de la Magistratura | Bittar se impuso al candidato del Panal y la accastellista Demarchi tendrá escaño

En una elección con varias lecturas y con fuerte componente político en lo local y lo nacional, la lista 3 “Unidad en Defensa de la Abogacía” del presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, se impuso en la compulsa por el Consejo de la Magistratura, que ayer renovó los cuatro lugares del estamento Abogados del organismo. Bittar, tercero en la nómina, no ingresará al Consejo. Si lo hará otra cordobesa, Itatí Demarchi, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, que encabezó la lista 4 “Dignidad Profesional”, que quedó segunda a nivel nacional con respaldo nacional del esquema de Juan Manuel Olmos, PJ porteño, del senador peronista Mariano Recalde y, provincialmente, del intendente de Villa María Eduardo Accastello. El saludo del intendente en redes no se hizo esperar.

El dato de Bittar es el importante apoyo que obtuvo en Córdoba, donde la participación se amplió un 50% en relación al 2022 y fue clave en el resultado nacional. Derrotó a la lista 1 “Abogacía Federal”, referenciada en el gobernador Martín Llaryora y en Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora. El jefe del Panal puso a un alfil propio a jugar, Juan Manuel Araoz, secretario de Seguridad de la Provincia, pero inicialmente todo indicaba que Bittar iba a ser su hombre para el Consejo. Si se cumple el acuerdo en esta lista, Araoz, suplente del primer candidato Ricardo Levene, lo reemplazará en dos años.

Posiblemente Llaryora no tendrá que esperar tanto. El operador judicial y directivo de Boca, Daniel Angelici, que con el jurista Ricardo Gil Lavedra apadrinó la lista 3, se habría comunicado con Llaryora previo al comicio para asegurarle que, más allá del resultado, el vínculo para Córdoba estaba asegurado. Fuera del estamento de Abogados, la provincia tiene dos representantes en el organismo que tiene como función, entre otras, seleccionar a los jueces federales de todo el país: Luis Juez por el Senado y Gonzalo Roca por Diputados. Ambos libertarios, ninguno de los dos con terminal en el Panal. Juez termina su mandato en noviembre y no puede repetir. Será reemplazado por otro senador mileista.

La villamariense Demarchi hizo una excelente elección nacional: quedó segunda, a solo 600 votos de la ganadora Lista 3 que llevó como primer candidato al radical Alberto Biglieri, interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Los que quedaron lejos fueron los libertarios de la lista 2 “Abogacía por la Libertad”.

Fuentes llaryoristas que siguieron atentamente la elección aseguraron que era cuestión de horas que el gobernador llamara a Bittar para felicitarlo por el resultado obtenido. Pero para el oficialismo provincial que colaboró con su llegada al frente del Colegio de Abogados, la jornada de ayer fue políticamente dura pese a destacar que la lista 1 mejoró su caudal de votos en lo nacional.

Bittar logró además un triunfo contundente en su interna en el Colegio. Tres expresidentes de la institución que nuclea a los letrados, Alejandro Tejerina, Héctor Echegaray e Ignacio Segura, jugaron con la lista de Araoz, un dato que se encargó de subrayar y con énfasis el entorno de Bittar -que acaba de ser reelecto por lista única. “Esta victoria es de la abogacía. Llegamos al Consejo para representar y hacer respetar los derechos de quienes ejercen la profesión y contribuir a una Justicia mejor”, afirmó el dirigente.

Los números en Córdoba

La propuesta que integra Bittar fue la más votada en Córdoba en la elección de representantes de la Abogacía con 1718 votos y un porcentaje del 51,25% sobre el 32,49% de la lista 1 de “Abogacía Federal”. En tercer lugar quedó la Dignidad Profesional y en cuarto lugar, los candidatos libertarios de Abogacía por la Libertad. Votaron 3351 afiliados sobre un padrón de unos 8000.