Palmar cumple 100 años y se consolida como la mayor productora de ladrillos cerámicos del continente

Todo comenzó un 19 de octubre de 1926, cuando una fábrica de ladrillos macizos y tejas adoptó el nombre de Palmar. Cien años después, la empresa cordobesa es la mayor productora de ladrillos cerámicos de América y la sexta a nivel mundial.

Para celebrar su centenario, Palmar abrirá las puertas de su planta industrial en Córdoba a más de 1.000 invitados. La fábrica se transformará en el escenario de una experiencia artística inmersiva, con una puesta en escena inédita que culminará en una gran fiesta.

Inversión histórica

Palmar concretó una inversión de US$ 15 millones de dólares, realizada con fondos propios y financiamiento bancario, para sumar una nueva línea productiva totalmente robotizada con tecnología europea. El proyecto incluye seis brazos robóticos, un nuevo horno túnel de cocción, la ampliación de los hornos de secado y más de 7.000 m² cubiertos nuevos.

Con esta transformación, la capacidad productiva crece un 30% y permite fabricar los ladrillos equivalentes a 150 hogares por día. Esta inversión fue reconocida en los TECNAwards 2026, en Italia, como una de las ampliaciones industriales más importantes de la región.

"Cumplir un siglo es, ante todo, un agradecimiento a quienes construyeron esta historia con nosotros. Inauguramos una modernización clave de nuestra fábrica para seguir apostando por nuestro país, fortaleciendo la industria y el trabajo argentino. Y seguimos innovando con nuevos productos porque la construcción está cambiando, y Palmar sigue siendo pionera en esa evolución”, destacó María Pía Astori de Palmar.

Un siglo de evolución

En 1959, Piero Astori, inmigrante italiano y pionero de la industria, se hizo cargo de la fábrica y la transformó. Reemplazó el sistema artesanal por producción mecanizada, abrió plantas en distintos puntos del país y construyó barrios de viviendas para sus propios trabajadores. Introdujo además el ladrillo hueco portante que revolucionó la arquitectura nacional.

Piero, extendió su visión industrial con Astori Estructuras e instaló en Palmar el primer Centro de Cómputos del interior del país. Su compromiso trascendió el ámbito empresarial: fue también socio fundador de la Fundación Mediterránea, institución que nació con el propósito de promover el desarrollo del país desde el interior y que mantiene ese compromiso hasta hoy.

En 1990 María Pía Astori asumió la dirección, profesionalizó la gestión y centralizó la producción en la planta de Córdoba.

Fiel a su espíritu pionero, en la actualidad Palmar continúa transformando la construcción tradicional con sus nuevos Ladrillos Termoeficientes, desarrollados para alcanzar hasta un 40% de ahorro energético en las viviendas.

Palmar genera 200 empleos directos y moviliza una cadena de valor que impacta en cientos de comercios, profesionales, transportistas y constructores de todo el país.

Entendiendo la industria como un espacio abierto a la comunidad y la cultura, Palmar alberga el Museo Piero Astori, la residencia artística Chalet y el Premio Adquisición Astori-Palmar al Arte Contemporáneo. Esta apertura se refleja también en su compromiso con la educación y la arquitectura: recibe a estudiantes y equipos técnicos en visitas guiadas, participa de forma activa en capacitaciones, encuentros sectoriales y actividades profesionales.

Con esta visión Palmar proyecta mantener su liderazgo en el mercado nacional y profundizar su consolidación como referente en innovación y calidad dentro de la industria de la construcción en la región.