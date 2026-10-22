Cavagliatto, leal a Tapia. ¿Y al PJ también?

Para colmo, la Asamblea en Instituto se llevó a cabo un 17 de octubre, en pleno día De La Lealtad Peronista. Un saludo, unos aplausos y todo siguió su curso natural, con alocuciones, presentaciones, gráficos sobre el nuevo mandato y balances económicos. Fue un discurso convincente, con lo que el socio quería escuchar. Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, recién llegado de un periplo dirigencial con la comitiva de AFA que lo posiciona más que nunca en la Casona de la calle Viamonte, mostró una carta de gestión sin oposición de ningún tipo hoy en Alta Córdoba, además de seguir exhibiendo lealtad a AFA. Más precisamente a su mandamás, Claudio Tapia. Escoltando desde Asunción a Zurich. Juntos a la par.

Fue el dato llamativo de la Asamblea de Instituto, donde presentó un superávit de 1.054.470.790, como reafirmando el rumbo elegido, con el equipo puntero y a un paso de clasificar a la Copa Sudamericana. Inmejorable panorama.

Pero ese saludo a los “compañeros” no pasó desapercibido. A lo mejor para el hincha fue algo nimio e insignificante pero para los catalizadores de la política y los operadores, fue la carnada justa, la comidilla expiatoria para comenzar a trazar planificaciones o entretelones. Después defendió con uñas y dientes al torneo de 30 equipos, habló de “campaña sucia” contra el “Chiqui” y se fue a su casa con aprobación unánime. Por cierto, ¿sabe usted como se llama el estadio de Instituto? Juan Domingo Perón. Demasiadas sincronicidades.

Saludos a los compañeros

La frase rimbombante tuvo lugar luego de que explicara que por compromisos asumidos seis meses atrás, por el recital de María Becerra, Instituto será local en Octavos de final en el Estadio Mario Kempes y no en Alta Córdoba, donde armó una verdadera fortaleza que hoy le permite ser competitivo y protagonista.

“Está ese compromiso pero después en cuartos de final volveremos a jugar en el Juan Domingo Perón. De paso aprovecho para saludar a los peronistas en su día (aplausos). Con todo respeto no quería dejar pasar la oportunidad para saludarlos”. Todo un guiño, ¿no? Una mesurada ovación convalidó las palabras de parte de la mayoría de los presentes en el Gimnasio Ángel Sandrín, como dando por sentado algo lógico. A decir verdad Cavagliatto nunca tuvo pronunciamientos oficiales de su ideología y desistió de participar en política, aunque desde hace un largo tiempo atrás es una figura apetecible para varios partidos. Y del peronismo puntualmente, donde también tiene proximidad por su cercanía al gremio de Camioneros. Y por Tapia también.

La Asamblea se llevó a cabo ante poco más de 400 socios, con normalidad y una aprobación casi unánime. Lo acompañaban el ex presidente Gastón Defagot y el tesorero Pablo Nepote en el panel principal, donde pudo verse a un Cavagliatto más suelto en su discurso, a pesar de que no es muy afecto a los micrófonos ni a las retóricas. Como que goza de su presente con Instituto, con el básquet de potencia en la Liga Nacional y su perfil cada vez más alto.

Habló del “coso”(elipsis para evitar decir la clasificación a la Sudamericana), dejó en claro que el club necesita recaudar con los recitales y que hoy hay 8 mil asociados menos que en las temporadas anteriores, resultado de la crisis económica general. No habló de vender futbolistas aunque su figura, Alex Luna, es la mercancía más codiciada, básicamente dejando en claro que a pesar de la campaña, las arcas ajenas no son ajenas a la situación actual. Pero de fondo, la simbiosis con el 17 de octubre seguía resonando en el recinto y puertas afueras. Refrendando su lealtad a Tapia, como Sargento Cabral ante los dardos hostiles de los opositores. “Hay que hablar de fútbol, después todo lo que se dice, se dice porque hay una campaña en contra del presidente de la AFA que no lo escondo, lo digo. Es el presidente que nos sacó campeones del mundo, que jugó una final del mundo, que ganó dos Copas América y una Finalissima. Conmigo, las campañas raras no van”.

Y sí, lealtad pura. Por eso desde la política entienden que es un valor apetecible para sumarlo a sus filas. Lo intentó Sergio Massa con Natalia de La Sota, lo sondearon del PRO y también desde el rincón de Brito-Hadad con Monzó de intermediario. Sin embargo, desde el Panal y con la venia del gobernador Martín Llaryora, entienden que tarde o temprano tendrá su adhesión al oficialismo. Lealtad es uno de sus valores. El saludo del 17 de octubre quizás fue una señal, o no. Pero cada vez hay más rumores de un acercamiento a futuro. Después de todo, por más que sea una coincidencia, el estadio de Instituto se llama “Juan Domingo Perón”. ¿O no?