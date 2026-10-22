Viguismo reservaría una ficha propia para disputar Carlos Paz

La senadora Alejandra Vigo nunca dejó de mirar políticamente Villa Carlos Paz y, al parecer, esta vez, estaría dispuesta a mover sus fichas allí con intenciones de tener algún tipo de representación en la disputa municipal que se viene.

Aunque todavía falta mucho para ordenar el escenario electoral y las candidaturas están lejos de definirse, asoman movimientos prematuros en el frente opositor a la gestión de Esteban Avilés. Entre ellos, empezó a sonar el nombre del viguista Omar Trejo como posible alfil de la parlamentaria para disputar la intendencia.

La idea de conservar un pie en una de las ciudades más importantes de Punilla y asegurarse una carta para la negociación que viene, no sorprendería. Pues, la senadora lleva algunos años apostando políticamente en esa ciudad. Con mayor energía desde el 2022 cuando, en el marco de la interna del PJ, patrocinó la lista que se quedó con la conducción del partido en Carlos Paz mientras el departamento quedaba en manos de Mariana Caserio, un apellido con el que el matrimonio Juan Schiaretti-Vigo está enfrentado hace tiempo.

Lo cierto es que, desde entonces, su interés por sostener una construcción propia en ese territorio reapareció en distintos momentos, incluso cuando el cordobesismo que conduce el gobernador Martín Llaryora optó por mantenerse al margen de determinadas disputas locales.

Los antecedentes recientes alimentan esa interpretación. La compulsa por la Defensoría del Pueblo local fue una muestra de la distancia entre los intereses de Vigo y la decisión del oficialismo provincial de no involucrarse directamente.

Este año, hubo otro episodio. Durante el proceso de renovación de autoridades del PJ Córdoba, Carlos Paz asomó hasta último momento como la única localidad donde podía abrirse una interna. Allí, Vigo sostenía a Libia Smania frente al candidato respaldado por Caserio, Carlos Quaranta. Finalmente, por intervención del llaryorismo, hubo acuerdo.

Pero la senadora no parece dispuesta a ceder terreno en la Villa, aun cuando esa estrategia no necesariamente coincida con las del cordobesismo.

En ese contexto aparece Omar Trejo, hoy congresal justicialista, quien podría blanquear sus aspiraciones en los próximos días. Una eventual postulación funcionaría como una herramienta para sostener presencia territorial, darle continuidad a ese armado vigiusta y, llegado el momento, sentarse a discutir desde una posición concreta.

Como se sabe, en la arquitectura del peronismo, tener un candidato no siempre significa apostar exclusivamente a una elección. También puede significar reservarse un lugar en la mesa donde se negocian los acuerdos. Pero a futuro queda abierta una pregunta central: ¿qué quiere Llaryora para Carlos Paz?

Intentará, acaso, forzar un acuerdo con Avilés, el más líbero de los intendentes que al inicio de la gestión llaryorista se paró como un férreo opositor al gobierno provincial. O el cordobesismo terminará canalizando su estrategia a través de los Caserio, con quienes mantiene su propia dinámica política en Punilla.

Seguramente para Llaryora, Carlos Paz sea una pieza que deberá encajar en una estrategia más amplia, atravesada por la construcción territorial del peronismo y la necesidad de ordenar sus propios espacios. Para Vigo, en cambio, mantener un candidato propio puede representar una forma de preservar cierta autonomía.

Por ahora, la única certeza institucional es que, según la Carta Orgánica municipal, Carlos Paz vota en junio. Hasta entonces, habrá tiempo para las especulaciones, los acercamientos y las conversaciones reservadas.