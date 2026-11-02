Con hipótesis de no acuerdo, Llaryora usa el factor K contra Nación

Martín Llaryora vuelve este martes a Buenos Aires a la 32° Conferencia Industrial de la UIA, donde habrá foto con gobernadores no opositores al presidente Javier Milei y encuentro con los dos principales aliados que tiene en el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos son pro acuerdo libertario con el sanfrancisqueño y partidarios de un pacto de no agresión entre Provincia y Nación que lleve a Llaryora y a Milei a sus respectivas reelecciones en 2027. Sobre Caputo, en el optimista encuentro violeta encabezado el jueves por Gabriel Bornoroni en el hotel Quinto Centenario, se escuchó decir que fue quien le transmitió al gobernador que la decisión de Karina Milei y los Menem de jugar a fondo en Córdoba, estaba tomada.

En el Panal no descartan nada y aseguran que trabajan para las elecciones provinciales con la hipótesis de que la oposición competirá en unidad. Llaryora mantiene el mayor de los secretos sobre el gran activo que tiene sobre sus contrincantes: poder definir la fecha exacta en la que se votará. “Nadie sabe nada”, responden en la mesa chica del gobernador sobre las versiones de fechas que corren por los corrillos políticos. Ni la Justicia, que ya hizo sus consultas al respecto. La Justicia tiene tiempos que la política suele no atender, como le hizo saber hace un mes la Cámara Nacional Electoral al Congreso de la Nación para que defina el futuro de las Primarias Obligatorias.

Lo que sí está claro es que la suspensión o no de las PASO será determinante para el calendario provincial, porque el llaryorismo quiere alejar lo más posible todo los comicios para la Gobernación de las pujas nacionales. La entente libertaria-juecista relativiza que la incógnita juegue a favor del oficialismo, aunque no son pocos los que le reclaman a Bornoroni que acelere definiciones porque el Panal puede llamar a votar en marzo.

A ustedes la fecha los va a agarrar sin nada armado…

¿Qué? En absoluto, respondió uno de los generales de la liga desafiante a Llaryora.

Mientras, en el Panal aseguran que ni la visita del papa León XIV a Córdoba, a la que sotto voce los oficialistas creen que le pueden sacar un buen jugo político, detendrá la agenda de la gestión. Este lunes, en medio de la tensión salarial con la UEPC, el gremio de los docentes provinciales, va a inaugurar el centro de capacitación docente Innova, para formación gratuita en competencias de IA y digitales.

El factor K contra Nación

Con la minería y la energía en el centro de la escena económica, Llaryora, que pertenece a una provincia donde esa explotación es periférica, participará de la mesa “La nueva geografía del desarrollo. Energía, minería y cadenas de valor”, junto a sus pares Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan y el santafesino Maximiliano Pullaro, que el jueves fue estrella en su provincia en la ronda del Rigi que organizó con la Nación, donde Santilli bautizó a Karina Milei “la madrina de la minería”.

De ese grupo de gobernadores, el cordobés es el más alejado de la Casa Rosada. Fue el único que criticó en redes, en su propia cuenta, la decisión del gobierno de Milei de ampliar los subsidios al transporte en el AMBA sin atender las necesidades de las provincias. “Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a #Córdoba y al interior”, escribió en X y comparó a La Libertad Avanza con “el kirchnerismo” en cuanto al “populismo” de sus decisiones sobre subsidios. “Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”, señaló el posteo que menciona a Milei. Usar el factor K en una provincia profundamente antikirchnerista como Córdoba es un dato político de ampliación de distancia. Igual, el domingo 8 asistirá a la recepción que Presidencia ofrece al Pontífice, a la que están convocados los 24 gobernadores, el jefe de gobierno porteño y la vicepresidente Victoria Villarreal.

No fue el único del gobierno en reclamar. El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, mano derecha de Llaryora, apuntó directamente a Bornoroni, utilizando la campaña “Qué abuso” con que el diputado busca catalizar descontento con el cordobesismo. Con el correr de la tarde, los posteos se multiplicaron.