La primera foto de la alianza LLA-PRO-FC en Punilla tiene fecha

El entendimiento entre La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Cívico en Punilla sumó a Primero la Gente tendrá este jueves su primera fotografía política conjunta. La convocatoria está prevista en La Falda y, según pudo reconstruirse, el escenario elegido sería el emblemático Hotel Edén, un lugar cargado de historia que le suma una cuota de simbolismo a una construcción que busca empezar a mostrarse más allá de los comunicados y las reuniones reservadas.

La actividad representa un nuevo paso en el armado opositor que comenzó a tomar forma durante las últimas semanas y que tuvo su primera expresión institucional a comienzos de octubre. Sin embargo, sus impulsores se encargan de marcar una diferencia: el encuentro no implica la presentación de una alianza electoral que pueda proyectarse a nivel nacional ni supone que estén cerradas las candidaturas de cara al 2027 o las reglas de funcionamiento del espacio.

La convocatoria reunirá a representantes de las fuerzas que vienen trabajando en el departamento. Entre las presencias previstas aparece Oscar Tamis, presidente del PRO de Córdoba, Luis Juez como referente del Frente Cívico nacional y Gabriel Bornoroni, presidente de LLA Córdoba.

La foto del entendimiento en Punilla tiene a La Falda como el primer escenario debido a que los tiempos electorales obligan a acelerar definiciones. En noviembre deberán inscribirse las alianzas para la elección municipal del 14 de marzo de 2027 y el armado opositor busca llegar a esa instancia con un grado mayor de coordinación.

Una foto que busca consolidar el acuerdo

El encuentro llega después de que La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Cívico formalizaran una mesa común para Punilla. En aquella oportunidad, el entendimiento contó con el aval de Ricardo Agost por el PRO Punilla; Daniel Spadoni y Walter Gispert por el juecismo; y Facundo Cepeda, Francesca Spatola y Tomás Cardozo por el espacio libertario.

Ahora, el objetivo es darle visibilidad territorial a esa construcción y comenzar a mostrar que no se trata solamente de una coincidencia entre dirigentes. La idea que plantean algunos de sus referentes es replicar este tipo de encuentros en otras localidades del departamento y avanzar en una agenda común.

La Falda aparece, así, como una primera experiencia para medir la capacidad de coordinación entre fuerzas que tienen identidades, estructuras y referentes propios. El desafío no será solamente compartir un escenario, sino sostener el entendimiento cuando llegue el momento de discutir candidaturas, representación y distribución de espacios.

Uno de los datos políticos más relevantes es que, por el momento, sigue sin haber conversaciones activas con la Unión Cívica Radical. Consultado sobre el estado de los contactos, uno de los referentes del armado aseguró que no existió ningún acercamiento reciente y que tampoco hay negociaciones abiertas para incorporar al radicalismo.

La posibilidad de un acuerdo no está descartada de manera definitiva, pero hoy no aparece como una alternativa en marcha. La lectura dentro del espacio es que, si no se producen cambios en ese escenario, el esquema de LLA, PRO y Frente Cívico podría replicarse en otras localidades de Punilla sin la participación radical, en especial cuando aún la sintonía entre Rodrigo De Loredo con Luis Juez y Gabriel Bornoroni sigue siendo distante.

El dato tiene especial importancia en La Falda, donde el oficialismo municipal responde al intendente Javier Dieminger, vinculado políticamente al sector de De Loredo. La ausencia de la UCR en la primera articulación opositora ya había sido uno de los principales elementos de lectura del acuerdo departamental.

De La Falda a otras localidades

El armado también mira más allá de la elección municipal. En las conversaciones aparece la intención de replicar la experiencia en otros puntos de Córdoba. Río Tercero es una de las localidades donde comenzaron los contactos.

También se mencionó la posibilidad de realizar una actividad en Villa Dolores, aunque todavía no estaría confirmada. La experiencia de Punilla funciona, en ese sentido, como una prueba para observar hasta dónde puede extenderse el entendimiento y qué obstáculos aparecen cuando se intenta trasladar el esquema a otros territorios.

La construcción tiene, además, una dimensión departamental: la banca de Punilla en la Legislatura, actualmente ocupada por el juecista Walter Gispert. La posibilidad de retener esa representación aparece como uno de los objetivos políticos del acuerdo de cara a 2027, aunque todavía no hay definiciones sobre quién podría encabezar una eventual candidatura ni cómo se resolvería esa discusión.

La foto del jueves puede convertirse en una señal de consolidación, pero no resuelve las incógnitas que todavía rodean al armado. La inscripción de alianzas en La Falda obliga a acelerar los tiempos, mientras que la ausencia de diálogo con la UCR deja abierto un interrogante sobre la amplitud que finalmente tendrá el espacio.