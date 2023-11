Schiaretti juega desde afuera y sufre una baja en Diputados

Por Yanina Soria

Durante las primeras horas posteriores al triunfo presidencial de Javier Milei fueron incesantes los rumores sobre un posible desembarco del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y su socio y ex candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, al gobierno libertario que asumirá el próximo 10 de diciembre.

Rumores, claro, basados en hechos concretos como la confirmación que en las últimas horas hizo el propio presidente electo respecto a las conversaciones avanzadas con el ex ministro de Transporte para sumarlo a su equipo. Destacó de Randazzo su capacidad de gestión pero también puso en valor haber sido “uno de los que se le paró a Cristina (Fernández de Kirchner) cuando nadie lo hacía”. Se habla del compañero de fórmula de Schiaretti como posible presidente de la Cámara de Diputados o un lugar importante en el gabinete.

Acto seguido, trascendió también la supuesta oferta que Milei le habría hecho a Schiaretti para ocupar la embajada Argentina en Madrid. Desde el schiarettismo aprovecharon esa información para aclarar que el cordobés no será parte del gobierno libertario y enterraron la idea de un salto del cordobés al espacio oficialista.

El gobernador que en unos días dejará el poder provincial después de tres periodos no consecutivos, prefiere jugar la nueva etapa que se abre la política nacional desde afuera. Lo que no quiere decir, claro está, que no haya vaso conductores que unan al cordobesismo con la nueva gestión nacional. Pues, los libertarios todavía le agradecen el posicionamiento anti massista que adoptó en el balotaje y que les redituó electoramente en Córdoba el domingo pasado.

Schiaretti se posiciona en el nuevo escenario con 1.800.000 votos que lo respaldan y un espacio con una base nacional de dirigentes que pretende ampliar. Desde Hacemos por Nuestro País, el todavía jefe del PJ Córdoba buscará tejer hacia el lado de un PJ nacional huérfano de liderazgos tras la derrota de Massa, pero también tender puentes hacia Juntos por el Cambio con intenciones de sumar lo que deje la reconfiguración obligada a la que se someterá el principal espacio opositor.

El polo Schiaretti-Randazzo resulta muy atractivo para el presidente electo que necesita arrimarse a un peronismo que le garantice gobernabilidad y acuerdos en el Congreso. Schiaretti sigue siendo el dirigente con mejor imagen a nivel nacional y se convirtió en una especie de vocero del interior a partir de la agenda federal que logró instalar durante la campaña y visibilizó en las dos instancias de debates nacionales.

La bancada legislativa que lo representa en Diputados y que trabajará para ampliar desde el próximo 10 de diciembre, sufrirá hoy una primera baja como consecuencia del posicionamiento de Schiaretti y Randazo en la segunda vuelta.

Pues Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del Interbloque Federal, hombre de Roberto Lavagna, presentará hoy formalmente su renuncia a esa cargo. También se abrirá del bloque que conforma precisamente con Randazzo y culminará su mandato legislativo en un bloque unipersonal, Consenso Federal.

El bonaerense acompañó a Schiaretti hasta el 22 de octubre y luego tomó posición por Sergio Massa para la segunda vuelta. Lo mismo que hizo su par de bancada, la cordobesa Natalia de la Sota, entre tantos otros dirigentes locales.

Ambos diputados expresaron que no les daba lo mismo cualquiera de los dos modelos de país que se ponían en juego y, de algún modo, fueron críticos de la jugada de Schiaretti que favoreció a Milei.

Si bien la decisión del Topo Rodríguez que ya no mantiene diálogo con el gobernador y tampoco con Randazzo, y que el 10 de diciembre concluye su mandato, es más un gesto simbólico que otra cosa, no deja de ser un llamado de atención para el gobernador. Pues en ese Interbloque conviven, por ejemplo, los dos socialistas que también podrían revisar su posición legislativa si efectivamente el cordobés muestra alguna predisposición a articular con el mileísmo.