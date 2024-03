UCR arremetió contra planes y cortes de EPEC

El precio de la tarifa de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) y el amplio corte que sufrió ayer el servicio en buena parte de la provincia, no escapó a la crítica del radicalismo.

Por su parte, el ex intendente Ramón Mestre graficó que Córdoba está “patas para arriba”. “La Provincia te me te un tarifazo en EPEC y te corta la luz”, señaló. Además, indicó otras contradicciones que advierte en el gobierno provincial: “Habla de reducir el Estado y lo agranda. Inventa guardia urbana y la inseguridad aumenta. Alienta el turismo y sube el peaje. Habla de bajar el gasto y no deja de meter millones en propaganda”.

En tanto, el concejal de la UCR Javier Fabre ironizó mientras estuvo interrumpido el servicio: “Otra vez sin luz, otra vez el día más caluroso del año. Por suerte, puedo pagar epec con tarjeta”.

En la Legislatura, el interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para modificar los plazos de corte o baja del servicio del suministro eléctrico de EPEC, postergándolos a noventa días desde la correspondiente notificación por parte de la empresa.

Según lo informado desde el interbloque que preside la radical Alejandra Ferrero, el reglamento de la comercializadora EPEC establece que, producida la mora en el pago de tan solo una factura, notificará al usuario que su suministro será suspendido si en el plazo de diez días corridos no abona la deuda con más los gastos de notificación y recargos por mora correspondientes. Luego, transcurridos cinco días corridos desde la suspensión del suministro, EPEC podrá proceder sin más trámite a la interrupción definitiva del suministro, con el retiro del medidor.

En los fundamentos del proyecto presentado por Ferrero se señala que “la profunda crisis económica que atraviesa el país y específicamente la provincia de Córdoba ha llevado a que los gobiernos incrementen mediante diferentes modalidades e índices, las tarifas de todos los servicios públicos”.

“En el caso específico de la energía eléctrica de la provincia de Córdoba, una de las más caras del país, nos hemos encontrado con facturas que se han incrementado en más del 100 %, lo que no se condice con un salario estancado, que no crece con el índice inflacionario”.

“Ante este grave contexto –continúa-, muchos usuarios se ven obligados a no poder afrontar el pago del servicio a término, y en consecuencia sufren el corte de suministro por parte de EPEC, teniendo que afrontar luego los gastos de reconexión”.

El proyecto de Ferrero explica que “se intenta dar un poco de respiro a los bolsillos de los cordobeses más vulnerables, alivianando y atenuando la violencia del corte del suministro por mora en el pago de una factura, que, en muchas ocasiones, no es voluntaria y ha dejado de ser una opción”.

Otros legisladores radicales, Dante Rossi, Sebastián Peralta, Carlos Briner, Oscar Saliba e Inés Contrera, pidieron que la financiación dispuesta por EPEC para el pago de las facturas “sea un alivio para la gente y no un negocio de Bancor”.

Bancor sacó una línea para que los usuarios puedan pagar las boletas de febrero en tres cuotas con un interés moderado del ocho por ciento mensual.

Mediante un proyecto, los legisladores radicales consideraron que mejor sería que las tres cuotas sean a tasa cero para usuarios residenciales y pymes.

La iniciativa –fundamentaron- “busca aliviar los bolsillos de los cordobeses, disponiendo que la financiación la lleve adelante la empresa, a tasa cero, en tres cuotas, eliminando la intermediación del Banco de Córdoba, que recarga un ocho % de interés mensual y que deja afuera a aquellos usuarios que no cuentan con la tarjeta de crédito de la entidad”. Además incorpora a las pymes en la financiación a tasa cero.

Rossi declaró que “a un usuario que debe continuar pagando mes a mes el consumo eléctrico, y que recurre a la financiación dispuesta por el gobierno porque no cuenta con recursos suficientes, no se le puede recargar el veinticuatro por ciento del monto de lo gastado en febrero”.

“Estamos convencidos de que tiene que haber un beneficio directo para la gente y no un negocio para el banco de la provincia”, agregó.