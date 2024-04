Por Yanina Soria

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reapareció este fin de semana disertando en la Universidad de Columbia, Nueva York. La actividad “Entre la Gestión y la Visión: liderazgo político local y nacional” que se realizó en el marco de la conferencia 2024 que organiza Masters Argentina, es su primera incursión pública tras el bajo perfil que adoptó desde que dejó el poder provincial y luego de la campaña presidencial.

El tres veces mandatario decidió pausar su actividad pública y correrse de la centralidad política para darle aire y lugar a su sucesor; Schiaretti consideró que no hacerlo podría generar algún tipo de interferencia cuando el gobernador en funciones ya era Martín Llaryora.

Pasados unos meses y con el jefe del partido cordobés acomodado en su nuevo rol, ahora sí el ex presidenciable cree que es tiempo de volver. El socio fundador del cordobesismo comienza a dar señales claras de su plena vigencia política y prepara un plan retorno.

En parte, lo hará desde la Fundación que abrió años atrás y que ahora revitalizará con un nuevo equipo, nuevo nombre y nueva sede.

La Fundación “Córdoba Mejora” ya tiene todo listo para abrir sus puertas en el moderno Complejo Capitalinas, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, posiblemente la próxima semana.

Entre los nombres de quienes acompañan activamente a Schiaretti en esta nueva etapa, además de su esposa, la senadora Alejandra Vigo, se destacan el de la diputada Alejandra Torres y el del ex titular de Anses nacional, Osvaldo Giordano, dos personas de su confianza y con el perfil técnico que el ex mandatario necesita para desarrollar lo que tiene en mente.

Schiaretti había planeado salir a la cancha en el mes de abril, pero la jugada del presidente Javier Mieli anunciando el “Pacto de Mayo” y su firma en la provincia de Córdoba, retrasó los tiempos.

El ex gobernador buscará pos “Pacto de Mayo” reinstalarse en el tablero nacional mediante una estrategia singular: prepara una especie de “papers” que publicará mensualmente con análisis económico y político del país.

A través de esas cartas públicas, el dirigente que ganó visibilidad nacional luego del debate presidencial del año pasado, “hablará” políticamente y sentará posición sobre la agenda nacional.

Desde su círculo más íntimo, aseguran que Schiaretti tiene en claro que el objetivo es apuntalar a Llaryora para lo que venga, tanto en 2025 como en 2027. Por eso, sostienen que todo lo que hará el ex mandatario de ahora en adelante tendrá que ver con eso, despejando así cualquier tipo de tensión que pueda existir entre el gobernador saliente y quien hoy detenta el poder provincial.

Así también queda claro que, en esta nueva versión, Schiaretti seguirá marcando la cancha de un cordobesismo basado, fundamentalmente, en el ADN anti K; una característica del espacio que es innegociable para el hombre de Hacemos por Nuestro País.

De hecho, desde Nueva York a donde viajó con Vigo, Schiaretti criticó en duros términos la “decadencia” que dejó el kirchnerismo: “el kirchnerismo profundizó el centralismo, porque al que interesaba administrar la pobreza del Conurbano fue a Kirchner. Por eso, en el interior siempre tuvimos la luz más cara, el gas más caro, el transporte más caro, etcétera”.

Con un discurso calcado al que sostuvo durante la campaña, el cordobés repitió como para que no queden dudas sostuvo: “nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo que fue el responsable absoluto de la decadencia de los últimos 20 años, que colonizó todo el peronismo, menos el peronismo de Córdoba. Ellos son feudales, son autocráticos, y no les interesa lo que le pasa a la gente, sino acumular poder. En Córdoba, somos el peronismo democrático, federal, republicano. Somos el peronismo progresista y la producción del trabajo”.

Sobre la ley ómnibus, el ex mandatario provincial señaló: “Como vengo diciendo desde los debates durante la campaña presidencial, nosotros estamos dispuestos a darle la oportunidad de gobernar al presidente Milei, que es la misma oportunidad que le dimos a Macri cuando le votamos las leyes para que ejecute su programa de gobierno, y a Alberto Fernández en 2019. Pero nuestro espacio va a acompañar, siempre y cuando no haya leyes que perjudiquen al interior productivo, a Córdoba”.