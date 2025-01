Votos cordobeses dudosos para el pliego de Lijo en el Senado

Por Bettina Marengo

Si se concretan los reparos que expresan al menos dos de los tres senadores cordobeses, no saldrían de esta provincia los votos para que el camarista federal Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto al otro postulante del presidente Javier Milei, el académico Manuel Garcia Mansilla. Luis Juez reiteró que no votará al camarista de Comodoro Py y su colega en el bloque PRO, Carmen Alvarez Rivero, sostuvo que no dará quórum en la sesión donde se traten los pliegos, y que su estrategia sería por la negativa si avanza el tratamiento. La peronista Alejandra Vigo mantiene el silencio y su entorno, a modo de pista, recuerda el proyecto de equidad de género en la Corte que presentó la senadora en el lejano marzo del 2024, cuando se supo que la Casa Rosada proponía dos varones para el máximo tribunal pese a que una de las vacantes es para reemplazar a Elena Higthon de Nolasco. Del oficialismo provincial, lo que se sabe es que el gobernador Martín Llaryora dijo que los jueces de la Corte eran competencia del presidente y del Senado.

Los pliegos de Lijo y de Garcia Mansilla fueron incluidos por el Ejecutivo en el temario para las sesiones extraordinarias que comienzan el lunes que viene. El primero tiene dictamen de comisión pero García Mansilla no, por lo que necesitará tratamiento sobre tablas. Todo el trámite es con mayoría agravada de dos tercios, lo que obligará al gobierno a negociar con aliados, si no quiere quedar pegado solo al voto kirchnerista, que al menos parcialmente acompañará el pliego de Lijo.

Juez, que anunció que dejará la presidencia del bloque del PRO al mismo tiempo que ratificó su acercamiento a Milei, reiteró que no votará al camarista, con el que dijo tiene “un problema de valores”. Cuidadoso de su vínculo con el presidente de la Nación, no habló de un acuerdo de La Libertad Avanza con Cristina Kirchner para impulsar al magistrado, como sí lo deslizó su compañera de lista del 2021, Alvarez Rivero. La senadora sostuvo que “Lijo es el límite” y que no dará quórum para la sesión. Fue cautelosa respecto a su posición si el oficialismo obtiene el número de 37 senadores para iniciar la sesión, pero sugirió voto negativo. A García Mansilla lo votará gustosa, aclaró. El problema es que, a modo de presión, la Casa Rosada ha dicho que son los dos o ninguno. “A esta altura no creo que sea imprescindible un acuerdo tan costoso con Cristina Kirchner. La gente adhirió al ajuste el año pasado y creo que la foto del kirchnerismo es una foto retro”, indicaron desde el entorno de la senadora.

Alvarez Rivero está en el espacio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pero tiene diálogo con el presidente del partido, Mauricio Macri. Habrá que ver cómo evoluciona el diálogo de Macri con Milei, quien en su momento consideró “un error” la postulación de Lijo, y qué pasa con el cambio de jefatura de la bancada del PR0. La cordobesa se propuso para reemplazar a Juez en la presidencia del bloque de siete miembros. Dijo estar lista y “dispuesta” para reemplazar a Juez, en caso de que finalmente éste ponga su renuncia a disposición del expresidente, y consideró plausible obtener el respaldo de Bullrich y de Macri para ese desafío.

Se verá. El alejamiento del ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio a la presidencia del bloque está conversada desde hace un mes con Macri y con Milei (el 12 de diciembre fue la expulsión del senador Edgardo Kueider, que partió al bloque y terminó en la salida de Juez). Lo charlado en su momento incluiría al entrerriano Alfredo De Angelis como sucesor de Juez en la presidencia de la bancada.

A rey muerto rey puesto, la toma de distancia del líder del Frente Cívico con Macri mira al 2027 y a las encuestas que marcan que el expresidente, en términos prácticos, fue suplantado por Milei. En Córdoba se traduce en un apoyo para el presidente del 60 por ciento. “El que no entienda esto va muerto”, exageran en el juecismo.