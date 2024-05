Impuestos: la Argentina entre los países de Latinoamérica con más evasión de IVA

La evasión de IVA en Argentina se mantiene en torno al 60%, con un leve descenso en el 2020, cuando se ubicó en el 54%. Así el país, está entre los peores seis de Latinoamérica. La industria y el comercio tienen evasión por debajo del promedio de la economía desde 2014. En el otro extremo, el agro, la construcción y los servicios se ubican por encima del promedio para todos los años. Los datos corresponden a un estudio de la Universidad Austral que agrega que la evasión de IVA es menor para las 500 empresas más grandes de la economía que para el resto de contribuyentes.

Mientras que, en los mayores contribuyentes, la evasión ronda el 50%, en el resto se acerca al 70%. Los sectores con más alta evasión del impuesto también tienen mayor incidencia de asalariados no registrados (construcción y agro), mientras que la industria y el comercio, con menores niveles de evasión, presentan menor incidencia de asalariados no registrado.

La situación actual de alta presión tributaria con elevada informalidad da cuenta de un agotamiento de la política tributaria que adiciona cargas a los sectores formales de la economía y que, lejos de lograr sus objetivos, trae como consecuencia mayores incentivos a la informalidad.

Debido a la relevancia que tiene el IVA en la recaudación tributaria, como es el caso de Argentina donde representa el 24% de la recaudación total, la evasión puede utilizarse para tener una aproximación a la misma conducta sobre el total de los impuestos. El Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) estimó la brecha recaudatoria existente en el IVA para 18 países de LATAM desde 1990 hasta 2018; ese año la Argentina, con 50% de eficiencia, se ubicaba entre los seis países con peor eficiencia (es decir, con mayor evasión de este tributo), solo superado por Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, en la región no existían países con evasión menor al 20%.

La Comisión Europea publica anualmente el “VAT gap report”, un informe donde cuantifica para cada uno de los países que la integran la brecha entre el impuesto al valor agregado potencial y el efectivamente recaudado. De los 28 países reportados, solo tres tenían una brecha de incumplimiento mayor al 20% para el 2020: Italia, Rumania y Malta. Esto contrasta fuertemente con lo observado para Latinoamérica, que presenta niveles de evasión mucho más elevados.

Los métodos normalmente utilizados para estimar la evasión del IVA son el del IVA no deducible (calcula la recaudación potencial de IVA a través de la sumatoria de los IVA Compras que no dan derecho a crédito fiscal) y el del valor agregado (calcular la base imponible teórica partiendo del valor bruto de producción e incorporando y quitando algunos componentes). El punto mínimo de todas las estimaciones realizadas es el de Salim y D’Angela (2005) para el 2004, con 24,8% de evasión. El máximo, el de Garriga y Lodola (2019) para el año 2017, con 53%.

La industria y el comercio se muestran por debajo de los niveles promedio de evasión de la economía a lo largo de los 6 años expuestos En el otro extremo, el agro, la construcción y los servicios se ubican por encima del promedio para todos los años.

La industria es el sector con menor evasión de IVA para todos los años analizados, seguida por el comercio. El agro, la construcción y los servicios se disputan el primer lugar entre los sectores con mayor evasión a lo largo de los seis años analizados. El agro, que era el de mayor evasión en 2015 y 2016, muestra una tendencia a la baja de la evasión de IVA que lo ubica por debajo de la construcción y los servicios a partir de 2019.

La evasión de IVA es menor para las 500 empresas más grandes de la economía que para el resto de contribuyentes. Mientras que, en los mayores contribuyentes, la evasión ronda el 50%, en el resto se acerca al 70%. Este resultado es previsible, toda vez que mientras menor es el tamaño del contribuyente, mayor es el peso relativo de asumir los costos de la formalización, en especial cuando estos últimos son tan altos, y, por lo tanto, también lo son los beneficios de no asumirlos. de 2019.

La Austral compara los resultados obtenidos de evasión de IVA con el empleo asalariado no registrado. A priori esperamos encontrar cierta relación entre ambas variables, toda vez que la actividad no registrada, en general, trae aparejado empleo no registrado, y viceversa. A excepción de la minería, la regla de que a mayor evasión de IVA mayor incidencia del empleo asalariado no registrado –y viceversa- se cumple para el resto de los sectores a lo largo de los últimos 5 años del análisis. En particular en el 2020 aquellos sectores con mayor evasión de IVA son los mismos que tienen mayor incidencia de asalariados no registrados (construcción y agro), mientras que la industria y el comercio, con menores niveles de evasión, también presentan menor nivel de trabajadores no registrados.