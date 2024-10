Sobre la visita de Milei aún no hay grandes precisiones, solo la confirmación de su participación. Tradicionalmente en este tipo de encuentros la Fundación Mediterránea se reúne en almuerzos, pero a la fecha no tienen precisiones sobre en qué horario participará, solo su confirmación y presencia en la capital. Lo recibirá su ex funcionario Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, de la fundación. Giordano fue desplazado de la presidencia de ANSES Nación a raíz del voto negativo en la Cámara de Diputados por parte de su pareja Alejandra Torres, cuando se discutía la Ley Ómnibus.

Para la reunión se prevé contar con la participación de cerca de mil personas. El encuentro será en el Centro de Convenciones de la Provincia, incluso el Gobierno local participa acompañando a la Fundación Mediterranea. Incluso fueron quienes gestionaron parte de los recursos económicos para desarrollar el encuentro, con fondos del CFI, asignados para las provincias, y se espera que hable el gobernador Martín Llaryora antes que el Presidente.

En los días previos, marca la cancha Mauricio Macri quien llegará a la sede de la Bolsa, en la calle Rosario de Santa Fe, en donde será recibido por el presidente de la institución , Manuel Tagle. Macri hablará en un ámbito en el que es recibido como parte de la casa, y en donde ha recibido amplio respaldo por su impronta empresarial, sus ideas siendo precursor del cambio, como Tagle lo destaca a menudo.

Hasta el momento no hay confirmación sobre la participación de autoridades provinciales. Las invitaciones se cursarán en la semana. En el caso de ser así, la primera carta del oficialismo local es echarlo a correr a Guillermo Acosta, ex miembro de la Bolsa de Comercio, muy aceptado en el entorno empresarial.

Ambos dirigentes llegan con agenda separada al distrito que los acompañó e impulso en sus respectivas carreras presidenciales.

La agenda de Macri se desarrollará en la semana. El corredor de Sierras Chicas espera tener una reunión privada con el conductor del PRO, puntualmente Villa Allende y Mendiolaza, tierras que visita a menudo y con quien hay buena sintonía para empezar a definir el ordenamiento local del partido.

La relación entre los dos dirigentes transita momentos de tensión. El acompañamiento por parte de Macri para que Milei blinde el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, fue el último gesto del PRO al oficialismo. Desde la dirigencia de los amarillos destacan la incomodidad por parte del espacio tras los destratos y expresiones negativas para con el Expresidente.

Si bien Macri logró ocupar espacios de poder en medio de los acuerdos con el oficialismo nacional, la convivencia en los organismo porteños, entre los miembros del PRO y los violetas, es cada vez más complicada.

La expectativa por los mensajes que darán para los meses que vienen, es alta. En cuanto a lo partidario también esperan gestos que den señales en los ordenamientos propios para ir cerrando el 2023, en miras al panorama que empieza a desenlazarse para las elecciones de medio término.