El senador nacional Luis Juez brindó una entrevista en Radio Punto, donde analizó con mirada crítica la situación política que se vive en la ciudad de Buenos Aires tras el rechazo de la Ficha Limpia en el senado. "Nos faltaron el respecto a todos".

Lejos de sugerir o confirmar un pacto entre el kirchnerismo y el oficialismo, como sugirieron otros sectores de la política tales como el Pro o los radicales, si habló sobre los senadores que "se dieron vuelta a último minuto" y sugirió que podría haber instrucciones del gobernador detrás de su decisión

Su descontento también estuvo ligado por la actitud de los senadores, especialmente de los legisladores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, quienes, a pesar de haber mostrado apoyo previamente, cambiaron su votación en el último momento. En ese sentido, el senador insiuó sobre una supuesta orden que el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, envió para rechazar la ley. Sin embargo, intentó no hacer acusaciones directas. "No me va a encontrar a mí convalidando ninguna sospecha".

El proyecto de ley Ficha Limpia implica que impedir que personas condenadas por delitos de corrupción pudieran ocupar cargos públicos. "Es una estupidez, pero en un país serio no se necesita una ley para esto, la gente directamente no vota al cachafaz"

En ese sentido, manifestó su descontento con la falta de una "vara ética" de parte del Kirchnerismo por festejar el rechazo del proyecto de Ley. "Parecía una bailarina rusa (en referencia a la senadora Alicia Kirchner), festejaban que los argentinos no tenemos una mínima vara ética", sostuvo.