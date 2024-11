Enroque Corto

Duelo de aplaudidores en la Siglo 21

La calurosa tarde de viernes en Córdoba tuvo la particularidad de la presencia de los top de Juntos por el Cambio en uno de los salones de la Universidad Siglo 21. Sí, Juntos por el Cambio, todos los presentes se encargaron de decir que todavía existe. Y, por lo que cuentan, hubo duelo de aplaudidores.

Informante Juntos por el Cambio: Muy buen encuentro.

Periodista: Varios me dijeron lo mismo.

JxC: El chubutense Nacho Torres, la santafesina Gisela Scaglia, María Eugenia Vidal y los nuestros, los cordobeses Luis Juez y Rodrigo de Loredo.

P: ¿Sigue Juntos por el Cambio?

JxC: ¡Obvio! ¡Fue lo que se encargaron de destacar Torres y Scaglia! Ah, eso sí… las caritas de los nuestros cuando contaron que en una provincia eran ocho fuerzas y en la otra eran 11 para lograr la coalición, los de acá se miraron de reojo. Arriba y debajo del escenario, le digo.

P: Y sí.

JxC: En serio, se gana así. Con todos juntos.

P: Cuente algo más.

JxC: Lindo duelo de aplaudidores en la presentación de Luis y Rodrigo. Los dos llevaron su gente, le diría que Rodrigo algunos jóvenes eufóricos, pero hubo una linda pica por quién era el más aplaudido en el arranque. Pero estuvieron bien los dos, casi como reconciliados le diría.

Limia le responde a la oposición

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba y dirigente del PJ, Leonardo Limia, utilizó su cuenta de X para responder críticas de algunos legisladores de la UCR.

Dirigente: Se armó el tole tole.

Periodista: ¿Qué pasó?

D.: Limia salió a responderle a los legisladores radicales que criticaron el estado de algunos barrios de la Capital. En su cuenta de X dijo: “He escuchado a algunos legisladores de la UCR hablar de la situación de los barrios de Córdoba Capital . Sin embargo, no me los he cruzado nunca por allí. No los veo conversando con la gente y mucho menos trabajando por nuevas ideas”, escribió.

P.: Ouch.

D.: De paso, los invitó a que recorran juntos los barrios para reconocer “las políticas llevadas a cabo por el Gobierno”.

P.: Viene caminando las seccionales Limia, ¿verdad?

D.: Así es. Tiene una agenda enfocada en el diálogo con referentes políticos y sociales del territorio. De hecho, por ejemplo, el viernes participó de un acto en Barrio 12 de Julio, en la zona norte de la Capital.

De planta

El periodista recibió un llamado del informante gremial peronista, con el que actualiza el devenir del conflicto municipal.

Informante: ¿Vio? Yo se lo dije hace tiempo ya…

Periodista: ¿A qué se refiere amigo?

I.: A la entrevista de Passerini. Ahí el intendente cuenta que hay muchos empleados municipales que cobran como empleados de planta, pero ejercen cargos políticos, como funcionarios.

P.: Es cierto, me lo dijo hace tiempo.

I.: Es ahí donde muchos de nosotros creemos que está la pifia. Los que tienen que estar al frente de las responsabilidades políticas son los compañeros, no los empleados…

P.: Bueno, imagino que habrá cargos de funcionarios menores en los que, más que la pertenencia política, implica el know how para el manejo de los despachos…

I.: El know how es importantísimo, desde luego. Pero qué quiere que le diga… si en el peronismo no hay cuadros para manejar los despachos, algo mal tenemos que estar haciendo…

P.: Son muchos años de administraciones radicales… o del juecismo. Los cuadros se cultivan con el tiempo…

I.: Yo no digo que lo que usted me dice no sea razonable… pero estamos hablando del PJ, no de un partido vecinal… Cuando le digo que hay compañeros molestos, no se lo digo en vano.