Enroque Corto

Entusiasmo amarillo en Córdoba

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero sigue agitando la alianza del PRO con la Libertad Avanza en Córdoba.

Dirigente: La semana pasada, tras el triunfo de los libertarios en CABA, el sector del PRO que representan la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el dirigente Sebastián García Díaz celebraron el resultado y pidieron la adhesión del partido amarillo a las fuerzas del cielo.

Periodista: Lo vi, fue en un video con el Panal de fondo.

D.: Exactamente. Ahora salió la parte II.

P.: (Risas)

D.: Tras la reunión de Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santillo, la senadora volvió a insistir. “¡Este es el camino! Vamos a avanzar juntos en la provincia de Córdoba”, tuiteó.

Yanina Vargas, la ausente en el locro de Pretto

La interna del prettismo en el ámbito del Concejo Deliberante sigue dejando tela para cortar. Ayer, desde esta sección se contó acerca del locro por el 25 de Mayo encabezado por el viceintendente Javier Pretto y acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto. Por esto, el informante llamó al periodista.

Informante Concejo: ¿Está por ahí?

Periodista: Por supuesto, ¿qué cuenta? Hacía mucho que no sabía nada de usted, así que espero que esté bien.

IC: Sí, acá andamos. Tapado de trabajo y con algunas cositas para comentarle.

P: Me imagino lo de ‘tapado’ de trabajo. Vamos al grano.

IC: Mejor. Escuche, ¿vi que en el diario en el que usted trabaja se hicieron eco del locro de Pretto?

P: Sí…

IC: Bueno, hay algo ahí que me parece no se puede soslayar y es una ausencia clave en el acto en Juniors como la de Yanina Vargas, otrora mano derecha y leal al propio Pretto.

P: ¿No estuvo?

IC: Claro que no, menos después de los últimos movimientos en el Concejo. No, ella hizo un locro pero en un merendero en Villa El Nylon. Lo curioso de todo esto es que en tiempos en los que no va más el acto, movilizar gente y armar un locro, haya gente que siga creyendo que esa debe ser la receta. En fin, allá ellos. Ah, lo de Vargas salió bien. Le mando un abrazo.

Esperando la foto

El periodista cruzó algunos mensajes con su informante peronista, y de esto trató un pasaje de su conversación.

Informante Periodista: Le digo que, al margen de que la cosa esté muy fría todavía, los que vienen quedando como ganadores, o al menos aguantando las paradas que tienen que defender, en la elección de Centros Vecinales, están esperando una foto...

Periodista: Esperando una foto… Vamos, no me venga con adivinanzas y diga lo que tiene para decir…

I.P.: Ja, ja… Bueno, bueno… no se ponga nervioso. Creen que más temprano que tarde Vigo los va a convocar a algún mitin, y quede algún registro de quiénes son los caciques del PJ que siguen vigentes en los barrios, cuáles se suman a ese pelotón, y cuáles brillarán por su ausencia…

P.: ¿Es expectativa o hay algo concreto?

I.P.: Es una expectativa extendida. Y, me animo a agregar, razonable. Llegado el caso, al frente de la secretaría de Fortalecimiento Vecinal hay un viguista, y no sería raro que sea la señora la que pase a cosechar. Estamos en un año electoral, y el aparato puede pesar menos que antes, pero no por eso ha dejado de pesar…

Agost Carreño con proyecto "peronista"

El diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley que busca reducir el desperdicio de alimentos en Argentina a través de su donación, reutilización y aprovechamiento sustentable.

Informante: La iniciativa apunta a transformar una realidad alarmante: cada año se tiran más de 16 millones de toneladas de comida mientras millones de personas sufren hambre y malnutrición.

Alfil: Ya lo dijo Perón: con lo que los argentinos tiramos a la basura, otros pueblos comen.

Informante: El diputado no será Perón, pero le llamó la atención lo mismo. "La paradoja es inaceptable. Somos uno de los mayores productores de alimentos del mundo, pero aún no tenemos una legislación que fomente el aprovechamiento de los excedentes”, advirtió y remarcó la urgencia de construir una cultura de la solidaridad y la responsabilidad social en torno a los alimentos.