Por Gabriel Abalos

Se acaba de lanzar y se puede oír a través de todas las plataformas, el nuevo disco del guitarrista, docente y compositor Héctor Tortosa, titulado Ríos, un álbum inspirado por los lazos personales del músico, en su propia historia, con los nueve ríos argentinos en cuya cercanía tuvo ocasión de vivir por períodos, y que se propuso homenajear y caracterizar musicalmente. Gran conocedor de la riqueza melorrítmica y tonal de las músicas tradicionales regionales del país -es autor de dos libros centrados en su instrumento: La Guitarra en el Folklore Argentino, y Armonía Moderna en Guitarra aplicada al Folklore Argentino- Héctor viene realizando un gran trabajo de composición y arreglos que le dieron forma a dos obras instrumentales y vocales como fueron la opereta para solista y conjunto de instrumentos y banda sinfónica Mandió, un Regalo de Tupá, cuento lírico sobre el origen de la mandioca; y la cantata para solistas, coro mixto y conjunto de instrumentos Huayrapuca, la Madre del Viento. Elaboró, asimismo Pájaros, una serie de canciones inspiradas en relatos, leyendas, características y trinos de diferentes aves autóctonas argentinas, en particular de los bosques nativos de la provincia de Córdoba. También cuenta Tortosa en su haber discográfico el álbum Suraca, junto al percusionista Diego Clark.

La obra musical de Héctor transparenta un concepto de identidad referenciado al paisaje de las regiones con mayor presencia de las culturas prehispánicas, ya sean las del Noreste del antiguo Paraguay como de la región del Tucumán, el Noroeste y el Centro del país. Al compositor, esas regiones le ofrecen temáticas sobre mitos y leyendas, también paisajes sonoros y sentidos localizados en centros referenciados por su fauna y por sus especies vegetales. Y por ese mismo camino, debe entenderse esta nueva creación, Ríos, como una faceta más de ese amplio universo de localización y pertenencia, tan amplio como lo es la propia Argentina.

En términos musicales, la aproximación de Héctor a la propuesta específica de cada pieza ofrece una extensa gama. Comienza por una pieza de guitarra sola, hermosa melodía, lirica y reflexiva, a orillas del Río Turbio. El Uruguay reúne a la soprano y la guitarra, su pulso es de danza en los arpegios obstinados y la melodía asciende por la voz. El Río Belén toma un aire pentatónico como de yaraví, sobre un ritmo que podría evocar pasitos de llama. En el Río San Antonio, de Córdoba, se juntan la guitarra, la percusión y la voz. Arranca bien binario, con percusión sobre chapa y se intensifica como una creciente, con tormenta incluida. El Río Iguazú es evocado con el ritmo de un gualambao que también tiene un toque nordestino, hay percusión y se oyen dúos de guitarra y placas. El Colorado despierta en el compositor y en la guitarra un malambo de la tierra, y el Río de la Plata una milonga lírica que muta a otros pasajes, en función del texto de Alejandra Pizarnik que se recita. El Río Dulce no puede sino traer una chacarera con todo y bombo, que tanto puede considerarse “moderna” como “de antes”, porque la exploración de esa danza es ya parte referencial de la historia. Y le toca cerrar al Río Paraná, donde la guitarra y la voz tejen una hermosa guarania.

A la guitarra de Héctor hay que sumarles, por consiguiente, texturas: la voz de la soprano Alejandra Tortosa es incorporada como instrumento en varios temas, y en dúos con la guitarra. Las partes son complejas, imponen notas veloces, incorporan la onomatopeya y exigen un gran trabajo de color que la artista entrega con su reconocida maestría interpretativa. Asimismo, aparece por allí la percusión creativa de Linton De la Precilla, para reforzar la dimensión rítmica. Y otro elemento presente en la sucesión de temas es la voz hablada: fragmentos de poetas o testimonios personales sobre la proximidad del río, completan el discurso sonoro y el conceptual.

Sobre esas voces habladas amplía Héctor: “En Río Belén el texto hablado es el fragmento de una descripción mucho más larga que me hizo de ese río el gran Daniel Herrera, que es un investigador de toda esa zona, de todas las culturas de ahí, que hace poco incluso publicó la toponimia del Cacán, la antigua lengua diaguita, en ocho tomos. En el tema Río de la Plata, el relato lo hace mi pareja, María del Mar, sobre unos versos que seleccioné de diferentes poemas de Alejandra Pizarnik, la poeta que vivía, digamos, a orilla del río, creo que era de Saavedra ella, quise buscar algún poeta rioplatense y bueno, lo que encontré más adaptable a lo que yo buscaba fue ella, con esa forma surrealista y trágica que tiene. También, invité a gente, amigos, familiares, conocidos si me podía mandar algún recuerdo de cuando eran chiquitos relacionados a algún río y bueno me mandaron muchos, muchas cosas, muchos audios largos y tomé partecitas, bueno y la mayoría están en el Río San Antonio, tema que un poco representa la creciente del río San Antonio. Y las otras intervenciones habladas están más que todos en Río Paraná, que son partecitas de diferentes personas. Y después, está la tonada bien santiagueña del gran pianista Víctor Simón, que me mandó un hermoso relato sobre el Río Dulce.”

Ríos es fruto de un trabajo de composición que Héctor Tortosa durante el verano 2024 y se fue grabando en los meses siguientes en el estudio de Marcelo Brizuela. Héctor agradece en algunos temas “la fabulosa voz e interpretación de mi hermana Alejandra”, y en otros o los mismos, “la sensible percusión creativa de un amigo de la adolescencia Linton De la Precilla”. Con no menor gratitud, destaca “la mano maestra del dibujo excepcional de la portada, de mi querido amigo Carlos Gómez”. El disco sale por el sello Acqua Records.