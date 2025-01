Por Carolina Biedermann

El Jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, convocó a los bloques dialoguistas para reunirse este martes por la tarde en la Casa Rosada y empezar con el poroteo que lleve al oficialismo de Javier Milei a tratar los proyectos de su interés, incluidos en el temario para las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo desde el 6 de febrero, en el Congreso.

A la reunión fueron convocados los jefes de los distintos bloques dialoguistas. Participaron Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada de la UCR, Cristian Ritondo, representando a los legisladores del PRO, y Oscar Zago del Movimiento de Integración y Desarrollo.

Tal como lo había adelantado, la ausencia destacada fue la de Miguel Ángel Pichetto del bloque Encuentro Federal. Los diputados cordobeses de Hacemos Unidos por Córdoba, que forman parte de este bloque, ya tienen una posición definida. “Una cosa es que seamos dialoguistas y otra cosa es ser aliados al Gobierno Nacional. Nosotros vamos a evaluar a fondo los proyectos como lo venimos haciendo para decidir qué posición tomar. Somos una oposición, dialoguista”, expresó un diputado cordobés.

Miembros de Encuentro Federal expresaron que están a favor de la eliminación de las PASO, tomando como eje el caso de Córdoba en donde no existe esta instancia. El bloque acompañaría este punto en general, pero no en particular. “En la letra chica nos encontramos con varios puntos que el Gobierno intenta meter por lo bajo, con los que no estamos de acuerdo, que tienen que ver con otros puntos que modifican a fondo la ley electoral”, remarcaron desde Córdoba.

Otro de los puntos a tratarse es la ley de Ficha Limpia. En este proyecto no habría objeciones para acompañarlo, pero remarcan que, con este tratamiento en extraordinaria, queda expuesta la gestión de Javier Milei, del pacto que cerraron en el 2024 con el kirchnerismo.

El trasfondo que enuncian los diputados es que el oficialismo no haya incluido en el paquete de medidas, el tratamiento del presupuesto nacional 2025, y que en este periodo extraordinario quiera tratar temas que no son urgentes como lo es ficha limpia, proyecto que, si van a acompañar, no logró los consensos en el año legislativo pasado.

El capítulo del Senado, abre otra discusión. El Gobierno avanza en su voluntad de aprobar el pliego que nomine al juez federal Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia. Si bien la clave para destrabar la negociación está en el bloque kirchenerista, en Córdoba ya se adelantó que, entre sus tres senadores, Alejandra Vigo votará en contra.

Mirada radical

La UCR juega sus cartas y se sentó a dialogar con Guillermo Francos en la Rosada. Parte de los legisladores del bloque que lidera Rodrigo De Loredo no está de acuerdo con eliminar las PASO y pretenden suspender esa discusión.

En Córdoba toma fuerza la posibilidad de que en el caso de ser eliminadas, activen la carta orgánica y pidan que se elijan a los candidatos en una interna abierta. Este escenario podría complicar los acuerdos, que marchan sobre ruedas, de algunos representantes del partido que buscan integrar alguna lista que los lleve en un buen lugar, que les permita renovar sus bancas.

Por su parte, los radicales “con peluca” adelantaron que sí acompañarán la eliminación de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia. En contraposición, los radicales díscolos de “Democracia para siempre”, adelantó que no apoyará la modificación de la ley electoral mientras si lo hará con el segundo proyecto.