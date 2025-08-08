El cordobesismo oteó el vendaval opositor, inscribió Provincias Unidas y espera por Schiaretti

Por Gabriel Silva

El peronismo cordobés anoche se dividía entre el optimismo y la mesura de los armadores que siguieron de cerca la agenda que comparten entre gestión y militancia. Mientras algunos estaban eufóricos con las noticias que llegaban desde otros espacios, por caso el radicalismo cordobés; también en el oficialismo, y con poder de lapicera, asomó la cautela de aquellos que trataban de acercar otros sellos al esquema cordobesista.

Al igual que ocurrirá en otros distritos, y después del acuerdo que empujaron la semana pasada los gobernadores contra la gestión nacional, anoche el cordobesismo le dio un refresh a la marca y selló la coalición Provincias Unidas. Una alianza constituida por 14 partidos donde el PJ cordobés será la columna vertebral, y en el que también estarán la Democracia Cristiana, Hacemos, el GEN, el socialismo, Compromiso Federal, Vecinalismo Independiente, Partido Intransigente, ⁠Celeste y Blanco, ⁠Córdoba Futura, ⁠Unión Vecinal Federal, ⁠Partido Estamos, ⁠Partido Encuentro Republicano Federal y el ⁠Movimiento de Acción Vecinal.

Anoche, al ser consultados los armadores del cordobesismo acerca de alguna incorporación de otra fuerza como el PRO o la UCR, después de las notorias fricciones endémicas que vivieron estos dos partidos ayer, la respuesta fue negativa. Al cierre de esta edición, dos fuentes coincidieron con la posibilidad de que radicales y amarillos vayan por afuera.

Ahora tienen que jugar el ‘ancho’

“Todavía no pusimos al jugador en la cancha y ya se armó un quilombo bárbaro”, reconoció anoche a Alfil un importante dirigente del cordobesismo que conoce el minuto a minuto del oficialismo. Ayer, por más mesura que trataron de demostrar en el llaryorismo, todos estuvieron atentos a la manera en la que se sucedían las malas noticias para el deloredismo dentro de la UCR.

Y a esto le sumaron el entusiasmo frente a la posibilidad de confirmar que el exgobernador Juan Schiaretti será el dueño del primer escalón en la boleta cordobesa de Provincias Unidas.

“Falta mucho, pero la confirmación del ‘Gringo’ le daría al espacio la posibilidad de ser taquilleros. Estamos viendo que bajó (Javier) Milei, que lo del radicalismo está complicado, que los intendentes, de todos los partidos, recuperaron el entusiasmo por la manera en la que contrastan las obras que hicieron con Schiaretti y la ausencia de fondos de la Nación en este momento… entonces, se pueden dar un par de factores interesantes”, dijo un schiarettista paladar negro a este diario.

Lo que seguirá es la continuidad del punteo por los nombres que, dependerá casi exclusivamente, de la confirmación de Schiaretti para liderar el armado. Ayer, el tweet del exgobernador por lo ocurrido el miércoles en Diputados se pareció mucho al carreteo en la pista de una candidatura.

“Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas. Eso es imposible de sostener en el tiempo”, dijo Schiaretti en redes.

Y, bajo la misma lógica de los mensajes, en el cordobesismo más de uno destacó el momento viral que vivió la excanciller Diana Mondino que criticó al presidente Javier Milei en una entrevista para la cadena árabe Al-Jazeera. En la que, al ser consultada por el Caso Libra, sostuvo que lo había hecho por “poco inteligente o por corrupto”. ¿Será la banquera la compañera de boleta de Schiaretti?

“Nosotros vamos a hacer una campaña de cuestionar al Gobierno nacional, pero con inteligencia, altura. Lo justo y volando por fuera del radar de Milei. A lo mejor, la crítica dura a la Nación la hacen otros”, dijo un schiarettista a este diario ayer.