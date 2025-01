Por Julieta Fernández

En diciembre trascendieron los números del informe de la consultora Cognitio Analytics en los que se advertía un crecimiento de la imagen de Martín Llaryora en el Gran Río Cuarto (con 10 puntos por sobre la del presidente Milei). Sin embargo, la intención de voto en las próximas elecciones legislativas sigue siendo mayor en La Libertad Avanza. No es novedad que Javier Milei cosechó más del 70% de los votos en la Capital Alterna con un escaso armado local. Si bien había militantes referenciados en el espacio con sus respectivos coordinadores, ningún nombre (al día de hoy) ha logrado consolidarse como un referente fuerte de La Libertad Avanza. Más allá de quienes conducen las distintas dependencias nacionales como el PAMI o ANSES y nombres como el de los referentes Pablo Pereyra y Eduardo Gutiérrez, aún no se advierte la construcción de un liderazgo local fuerte que pueda competir en las elecciones de medio término.

Aún así, los comicios que tendrán lugar este año podrían encontrar un poco más ordenada a la tropa de Río Cuarto. Así se advirtió en el mes de diciembre, con el arribo del diputado nacional Gabriel Bornoroni a la ciudad. Además de los “libertarios puros", en el último año se han sumado dirigentes del PRO bullrichista y otros espacios que también colaboraron en el proceso de fiscalización del 2023. La agenda de Bornoroni junto al piloto Gastón González, quien pisó fuerte como posible candidato a intendente en junio del año pasado, fue un indicio de hacia dónde podría dirigirse la brújula. Si la fuerza referenciada en el gobierno nacional toma las precauciones necesarias, seguramente buscará instalar a sus candidatos con cierta anticipación. Sin embargo, es muy probable que no lo necesiten. “Los votos son de Milei, no de alguno de sus referentes locales que la mayoría de la gente desconoce”, remarcaba un dirigente consultado por Alfil.

Una figura como González seguramente atraiga a los armadores del espacio. Es una fórmula ya conocida y aplicada hace varios años por espacios como el ex Juntos por el Cambio, que estilaba sumar outsiders a sus listas (un ejemplo reciente es el de la empresaria local Belén Avico, actualmente diputada por el PRO y aliada de La Libertad Avanza). Aunque esta idea seguramente le traiga buenos resultados a los libertarios, no se puede soslayar el hecho de que, a más de un año de la victoria de Javier Milei, aún no han logrado instalar una figura fuerte que provenga del partido. Incluso a riesgo de que el electorado ubique al concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini en ese lugar (pese a que no forma parte de “la orgánica” de La Libertad Avanza).

En cuanto a Lamberghini, no caben dudas de que buscará tener un rol activo en la campaña de este año, más allá de hacerlo por fuera de LLA. Durante el 2023, el dirigente (quien ya había sido candidato a intendente en 2020) brindó entrevistas en varios medios en calidad de referente libertario y en el marco de la campaña presidencial. Los libertarios orgánicos lanzaron comunicados advirtiendo que Lamberghini no integraba su fuerza política. Aún así, en la campaña municipal, Lamberghini redobló la apuesta y aunque no compitió con el sello de LLA, el Partido Libertario (referenciado en Agustín Spaccessi a nivel provincial) se consolidó como la única fuerza local con un candidato que adhería a “las ideas de la libertad”.

La Libertad Avanza sigue teniendo mucho viento a favor en un distrito que solía pintarse de amarillo y que en el 2023 se pintó de violeta en las tres instancias electorales de ese año: PASO, Generales y Ballotage. Así, rompió con la supremacía de Juntos por el Cambio que, meses antes, festejaba haber ganado en el departamento y en la Capital Alterna (con Luis Juez como candidato a gobernador). Ahora, con Juez aliado a LLA y De Loredo propenso a transitar el mismo camino, la UCR local se encuentra en un escenario bastante adverso y prácticamente se ve fuera de la puja por los dos primeros lugares que seguramente se disputarán el oficialismo nacional y el PJ provincial. “El desafío es ganar en la ciudad y remontar lo que pasó en las provinciales. O en todo caso, achicar la diferencia lo más que se pueda y garantizarnos circuitos como el Alberdi, nuestro bastión”, manifestó un dirigente del PJ a Alfil.