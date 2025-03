UEPC: la Provincia remoza su propuesta para evitar nuevos paros

Por Felipe Osman

Tras dos rechazos, el Centro Cívico comunicó ayer a la cúpula de la UEPC una nueva propuesta, remozada, que modifica los criterios de actualización salarial contenidos en las ofertas anteriores, que cayeron, la primera, por el rechazo expreso de los docentes, y la segunda, porque la misma conducción del sindicato consideró que no alcanzaba los lineamientos mínimos establecidos por la Asamblea Provincial que había rechazado la oferta anterior.

A diferencia de aquellas, la nueva propuesta del Panal prevé actualizaciones salariales con adelanto de pauta. Es decir, la inflación no se pagaría a mes vencido sino que, en base a una proyección inflacionaria, los docentes cobrarían una recomposición adelantada del mes inmediato posterior según la siguiente secuencia: con los salarios de febrero, los docentes percibirían un aumento del 7 por ciento, para recomponer la inflación que existió en febrero y la que existirá en marzo. Al cobrar el salario de abril, tendrán un reajuste del 5 por ciento, para cubrir la inflación de abril y de mayo. En junio, se pacta un reajuste del 3 por ciento, para junio y julio. Y en agosto, otro tres por ciento para cubrir el IPC de agosto y septiembre. Desde de octubre, los reajustes volverían a correr por detrás de la inflación y a ser mensuales, compensando la inflación del mes inmediato anterior.

Durante el lapso comprendido por las actualizaciones con adelanto de pauta (febrero-septiembre), la mitad del aumento será remunerativo y bonificable, y la otra mitad será liquidada como no remunerativa durante los dos primeros meses, para pasar a computarse como remunerativa y bonificable a partir del tercer mes. En el segundo tramo, que inicia en octubre y comprende actualizaciones mensuales en base a la evolución del IPC en el mes inmediato anterior, se presume que cada reajuste será plenamente remunerativo y bonificable, aunque la minuta difundida por el sindicato no lo precisa.

Según se desprendería del acuerdo, los docentes podrían acumular entre febrero y septiembre un diferencial por encima de la inflación si esta fuera inferior a los reajustes otorgados en febrero, abril, junio y agosto, pero ese diferencial se compensaría a partir de octubre, con lo cual, en principio, el acuerdo no garantizaría una recomposición que recupere el poder adquisitivo perdido entre los últimos meses del 2023 y a lo largo de 2024.

En relación a la compensación por pérdida del Fonid, eliminado por el Gobierno Nacional desde su llegada a la Casa Rosada, la Provincia garantiza cubrirlo hasta enero de 2026, reajustándolo mes a mes para equipararlo a la inflación. En la oferta anterior, el Panal sólo garantizaba este ítem hasta junio.

Se sostiene, como en la propuesta anterior, hacer extensivo a los docentes el cobro de un bono de 100.000 pesos, igual al que en enero recibieron el resto de los estatales. En cuanto al blanqueo del “Complemento no Remunerativo”, éste se hará por tramos en marzo, mayo, septiembre y enero del 2026.

En cuanto a la jerarquización de los cargos directivos, atrasados por efecto del achatamiento de la pirámide salarial que propendieron los anteriores acuerdos, se concedería un aumento de 150.000 pesos en marzo. Dicho monto, junto a los 80.000 pesos previamente otorgados a los directivos, se actualizará a partir de abril de acuerdo “a la variación de la pauta salarial”.

En cuanto a los jubilados, para el cálculo de la movilidad se aplicará la pauta salarial remunerativa de activos en los meses que corresponda, y los pasivos seguirán percibiendo –al igual que los activos- la compensación del Fonid. La línea de base para los diferimientos de 60 días en los aumentos a los jubilados pasará a ser de 1.250.000 pesos.

Y, quedando el haber jubilatorio mínimo fijado en 210.000 pesos, todos los pasivos que no superen 6 haberes mínimos (1.260.000 pesos) en el acumulado de beneficios previsionales del que sean objeto no deberán soportar la deducción del 20 por ciento establecida por el artículo 58 de la ley 10.694 (última reforma previsional de Juan Schiaretti). Este último apartado no forma, estrictamente, parte de la oferta.

Las asignaciones familiares se actualizarán según el IPC y el cobro del FOSAET se mantendrá en suspenso hasta junio. Al acuerdo no garantiza que los días de paro no sean descontados, aunque UEPC intentará una negociación en ese sentido. Y, de aceptarse la propuesta, se liquidará por planilla complementaria el aumento correspondiente al febrero junto al bono que dos meses atrás cobraron el resto de los estatales.

Los delegados que se referencian en la conducción provincial del gremio, dominada por la lista Celeste, tienen expectativas, y creen que la oferta será aprobada. Los demás, que se referencian en el espacio opositor que controla la delegación Capital, afirman que la propuesta no contiene un avance significativo, ya que el adelanto de pauta es ampliamente menor al reclamado, no alcanza a ítems como la Compensación por Fonid y el Complemento no Remunerativo (que seguirán actualizándose a mes vencido en base al IPC) y, fundamentalmente, porque cualquier diferencial positivo, por encima de la inflación, alcanzado entre febrero y septiembre, quedará cancelado en octubre.