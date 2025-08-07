Enroque Corto

Sigue la guerra en el PRO

A medida que se acerca el plazo de vencimiento para la presentación de alianzas que ocurrirá entre el final de hoy y las primeras horas de mañana, la gran mayoría de las fuerzas está en plena ebullición. Sobre todo, el PRO.

Informante PRO: ¿En qué anda?

Periodista: Con muchísimo trabajo…

IP: Imagino. Pero a usted le gusta, se divierte.

P: Ojalá.

IP: Escuche bien, sigue la guerra.

P: ¿Qué pasó ahora?

IP: Anoche tarde salió un tweet de Soher El Sukaría indignada por lo que publicaron algunos medios, entre ellos Clarín, acerca de la versión del fallo favoreciendo a Agost Carreño. “Algunos medios hablan del PRO Córdoba y de una ‘resolución’ de la Cámara Electoral, triste leer algo que está LEJOS DE LA VERDAD, y que se mal informe y confunda; Hoy solo se realizó una Comunicación que en NINGUN momento anula la Intervención decidida por el PRO Argentina”, dijo la Turca.

P: Sí.

IP: El tema es que acaba de sacar una nueva resolución la Cámara que favorece a Agost y ratifica lo presentado por Oscar.

P: Uhh… qué quilombo.

IP: Usted lo dijo. Oscar dice que lo que marcha es lo de él; Soher que rige la intervención, Laura Rodríguez Machado muda y a la espera. Qué decirle, todo muy raro.

Un intendente radical levantó la voz

El que se mandó ayer bastante crítico en las redes sociales fue el intendente de Pilar, Leopoldo Grumpstrup. Por eso, el informante radical llamó al informante.

Informante Radical: Viendo un poquito de lejos cómo viene todo el lío.

Periodista: Bueno, tiene para entretenerse.

IR: Es que sí, viejo. Escuche, el que levantó la voz firme en redes fue Leopoldo, de Pilar.

P: ¿Qué dijo?

IR: Anote que le leo textual. “QUE NO SE DOBLE ¡Es este un momento histórico, defendamos con fuerza los valores y principios del radicalismo! Los aportes para nuestros discapacitados, la educación y la salud pública, los jubilados, el diálogo institucional, en definitiva, un Estado presente, ¡son innegociables! Afiliados, ciudadanos, jefes comunales e intendentes estamos para defender ese legado y lo haremos con las herramientas que sean necesarias, mediante un frente con nuestros ideales, para participar democráticamente en estas elecciones”.

P: Epa…

IR: Sí, lo lindo fue que largó el tweet en el medio de la votación de Diputados y cuando no se sabía qué iba a hacer De Loredo. Mmm… anote porque creo que fue el primer síntoma de qué pueden hacer los intendentes del radicalismo en la elección de este año. Yo sé lo que le digo.

Pasado no tan pisado

La integración del Partido Laborista al frente electoral que encabeza Natalia de la Sota generó reacciones de quienes recuerdan el pasado (reciente) zigzagueante del presidente del espacio.

Informante: Gustavo Rossi se paseó por varios espacios con su partido. En Alta Gracia, concretamente, sorprendió a los hermanos Torres esta decisión de Natalia de sumarlo con su sello al nuevo espacio.

Periodista: ¿Por?

I.: Y porque en el 2023, es decir hace dos minutos, jugó en contra del peronismo de Marcos Torres. Fue candidato a vice intendente de Juntos por el Cambio Alta Gracia, con Amalia Vagni. En ese momento, apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta como presidente, imagínese.

P.: Ouch.

Camusso al PD, ¿y el PD a La Libertad Avanza?

El informante libertario llamó al periodista para contarle cómo viene el cierre de la novela en el Partido Demócrata.

Informante: Escuche, tengo data.

Periodista: Desembuche entonces.

I.: Se la hago corta: se cayó la lista de Rodolfo Eiben.

P.: Pero si la presentaron hace menos de un día…

I.: Lo que pasa es que la mandó alguien que no revestía la calidad de apoderado. Digamos, fue un blef… tenía las mismas chances de ser candidato yo mismo, o usted.

P.: ¿Y ahora?

I.: Es gracioso, porque la resolución judicial le avisa al representante legal del partido que otra persona se había arrogado la calidad de representante legal enviando esa lista, pero en el interin, ahora la representación legal volvió a cambiar de manos. A esta hora, quien tiene el control del PD sería Maximiliano Camusso, dirigente del sur vinculado a Bornoroni. Así las cosas, el PD está en condiciones de firmar la alianza con LLA antes de medianoche.