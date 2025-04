Presente y pasado (5) De la caída de Frondizi a la de Illia

Por Eduardo Dalmasso*

Desafíos dentro de una sociedad convulsionada

En el 64 el Gobierno radical soporta un extenso plan de lucha de los sindicatos, (11,000 establecimientos ocupados en dos meses) transita por una crisis económica terminal de la provincia de Tucumán, le aparecen brotes de la guerrilla, aunque sin graves consecuencias, por derecha y por izquierda, lo que le implica un entorno inhóspito que lo seguirá acompañando en todo el período, fundamentalmente por el antagonismo sindical y las presiones de las FFAA. De hecho, el sindicalismo, no le reconoce representatividad democrática.

El Gobierno asume el desafío de integrar el Peronismo a la vida democrática, por lo que legaliza el partido justicialista y le da el aval para las legislativas de 1965. Según Halperin Donghi, (1994) no muestra en sus discursos, un antagonismo visceral, aunque toda su política tendía a la búsqueda de su debilitamiento.

El resultado favorable al peronismo, bajo la sigla Unión Popular, conducida de forma independiente por el líder del sindicato de metalúrgicos Augusto Vandor, logra la primera minoría. Esto produce un enfrentamiento directo con Juan Perón, que se dirime en las elecciones de la Provincia de Mendoza en dónde el candidato Vandorista pierde, ante el candidato sostenido, por un amplio espectro político que responden, al expresidente.

Ambos resultados refuerzan las tensiones dentro del ejército y en los sectores que siguen negando el liderazgo peronista sobre las clases populares. Esto alertó a los sectores más duros, que comienzan a alinearse, para cercar a la presidencia y eventualmente derrocarlo.

Autonomía y diferencias

El gobierno del Dr. Illia, no acepta plegarse a los planteos de la guerra fría ante el avance del comunismo, anula los contratos petroleros, con sus consiguientes tensiones internacionales, enfrenta los intereses de la Industria farmacéutica, no tiene éxito en la integración del peronismo sin Perón y hace gala de una mirada laicista, una suma de frentes que no pueden menos que minar su capacidad de conducción en un país fracturado entre peronismo y anti peronismo.

Los militares no acuerdan con su política internacional, principalmente ante el conflicto que se genera con Chile por Laguna del Desierto y por no aceptar la invitación de acompañar a los EEUU en su invasión a Santo Domingo. (1965).

El comandante en jefe del ejército, General Onganía, manifiesta en distintos discursos la identidad de las Fuerzas Armadas con las políticas que emanan del Pentágono.

Sobre su política económica

Cuando se analizan las opiniones sobre la política económica del Gobierno, todo lector atento tomará nota de la diversidad de interpretaciones en destacados politicólogos y economistas. Juan Carlos De Pablo (1986) expone de esas múltiples visiones, dos miradas absolutamente contradictorias, sobre un Gobierno que no logra anticipar las consecuencias de su accionar en soledad. “Mientras el IDES (Instituto de desarrollo económico) destaca que el país lograba un moderado crecimiento, que el costo de la vida, si bien alto se encontraba controlado, la política de empleo era satisfactoria, el comercio exterior presentaba un saldo positivo y que el Comité Interamericano de la Alianza para el progreso había aprobado el financiamiento del plan de desarrollo, el futuro Ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena enfatiza la crisis recurrente que presentaba el año 1966, el lento crecimiento económico, una inflación crónica que acentuaba la puja distributiva, una mala infraestructura, una industria excesivamente protegida, un agro receloso y un tremendo desequilibrio en las finanzas públicas que habría que reducir a cualquier costo.”

La vida universitaria

Carlos Buchbinder (2006) describe: que las universidades fueron escenarios de protestas masivas, tanto por razones de índole universitaria como política, nacional e internacional. Los estudiantes reclamaban por cambios más radicales. Las universidades y el movimiento estudiantil fueron mutando de la visión reformista liberal centrada en la ciencia a ser un centro de disputa penetración política por las tendencias revolucionarias.

Un coktail

Catalina Smulovitz (1993) plantea que la acusación de ineficaz como eje de la estrategia para justificar el golpe militar se centra en una dimensión interna: el temor a un probable triunfo peronista en el 67, la expansión de la guerrilla y el comunismo, y la crítica a la gestión social y económica. En su dimensión externa: el temor a la expansión mundial del comunismo, y la conducta del Gobierno ante los conflictos limítrofes con Chile.

Junio de 1966, el Gobierno es depuesto en soledad.

*Dr en Ciencia Política (UNC-CEA)