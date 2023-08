JpC: Provincia clave con duelo suave para Diputados

Por Alejandro Moreno

La definición de la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich-Luis Petri y Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales, tendrá en Córdoba un escenario que puede resultar decisivo.

La provincia de Córdoba ha sido siempre un distrito muy favorable a la alianza opositora al kirchnerismo. El caudal de votos a obtener por sus precandidatos se presume muy generoso, y la discusión pasa, según las previsiones, por el margen que Bullrich pueda conseguir sobre Rodríguez Larreta.

Los bullrichistas apuestan, incluso, que la diferencia a favor de ella será tan importante en Córdoba que el margen resultará decisivo para el duelo nacional. Los larretistas, aunque admiten la ventaja de su rival, entienden que el jefe de Gobierno porteño puede asegurarse la victoria porque muchos otros distritos le serán favorables.

Desde ambas orillas juran que, superada las PASO y resuelto el candidato de Juntos por el Cambio, todos darán su apoyo para que enfrente en las generales de octubre al kirchnerista Sergio Massa y al liberal Javier Milei.

Ambos precandidatos prestaron una especial atención a la provincia de Córdoba en la campaña. En la última semana, Rodríguez Larreta reunió su tropa en Salsipuedes, y Bullrich a la suya el miércoles en la Plaza de la Música, en un acto que giró a un duelo por el crimen de la niña Morena Domínguez.

Los partidos que confirman Juntos por el Cambio en Córdoba trataron de evitar que la interna nacional afecte la unidad conseguida, con algunos matices, para las elecciones provincial y municipales.

La Unión Cívica Radical dictó la libertad de acción para sus afiliados, ya que el partido tiene los vices en ambas fórmulas. Bullrich contó con el apoyo de Oscar Aguad, Marcos Carasso y Soledad Carrizo, mientras que Rodríguez Larreta sumó a Ramón Mestre, Juan Negri y Dante Rossi, entre otros. Mario Negri apareció en los actos de los dos. Luis Juez no quiso involucrarse, y por eso dirigentes del Frente Cívico acompañaron a Bullrich, como Nancy Almada, Graciela Villata o Beltrán Corvalán, mientras otros como Martín Juez siguieron a Rodríguez Larreta. En la Coalición Cívica, que lleva a Elisa Carrió como precandidata al Parlasur, hubo un apoyo completo a la lista de Rodríguez Larreta. El PRO, naturalmente, con los dos precandidatos a presidente, apostaron por uno u otro.

En la lista de Bullrich, los principales precandidatos a diputados nacionales son Luis Picat, Belén Avico, Gerardo Zuin, Josefina Sandoz Bielsa y Julián Chasco. Los de Rodríguez Larreta son Pedro Dellarossa, Verónica Gazzoni, Javier Dieminger, Laura Sesma y Jorge Ingaramo.

La pulseada entre el radical Picat (intendente de Jesús María) y el dirigente del PRO, Dellarossa (ex intendente de Marcos Juárez), es la de mayor interés en Juntos por el Cambio, aunque sin levantar demasiada polvareda.

En la campaña, Picat fue crítico del gobierno de Juan Schiaretti, mientras que Dellarossa dejó una puerta abierta al diálogo después de las PASO, en línea con lo que pretende Rodríguez Larreta.

Picat recordó que los peronistas de Córdoba “tenían ocho diputados para no votar la resolución 125; cinco de ellos se ausentaron, ni siquiera votaron, y tres de ellos votaron a favor. Entonces yo no creo que el gobierno de Córdoba quiera proteger a los productores. Que ahora le sirva como un eslogan, bárbaro, pero la muestra está que en ese momento, cuando había que ponerse contra el gobierno (kirchnerista) no lo hicieron”.

Dellarossa, en tanto, sostuvo que cree “fervientemente en un gobierno de coalición, donde encontremos las causas comunes que llevará a Argentina adelante. Los cambios que necesita este país pueden venir de peronismo, socialismo, radicalismo, grupos sindicalistas, y bienvenidos sean”.

Llamativamente, en Juntos por el Cambio hay una tercera lista, que lleva como precandidatos a diputados nacionales a Juan Forneris, Miriam Madussi, Guido Salvatierra, Gladys Fucili y Ernesto Asinari, todos ellos radicales desconocidos para el electorado independiente. Además, es una lista corta, sin tramo presidencial, por lo que sus posibilidades son casi nulas.