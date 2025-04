El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó preocupación ante el aumento de violencia urbana en las calles y advirtió que "lo que se viene no es fácil" y que "se avecinan tiempos peores".

Tras el lanzamiento de un plan de Seguridad y Justicia destinado a coordinar el trabajo de policías y fiscales para reducir el delito y proteger a los vecinos, Quinteros explicó en una entrevista radial los alcances de la nueva política que empezará a implementarse.

"No existe un programa de seguridad integrado que pueda funcionar si las tres patas del Estado no actúan en concordancia y en sintonía", explicó el ministro ante radio SRT Media. Quinteros explicó que desde el gobierno provincial esán trabajando en una política que podrá apreciarse en "los próximos 20 años". "Ojalá que en el cortísimo plazo nosotros podamos dar resultados", sostuvo Quinteros.

"Esperemos que los cordobeses vean mas agilidad en la resolución de las denuncias, que haya una persecución penal mucho más rápida y efectiva, y una prevención más clara en los barrios", agregó en declaraciones a SRT Media.

Pese al plan anunciado el lunes, Quinteros señaló que "lo que se viene no es fácil" y advirtió que "se avecinan tiempos peores" ya que cada vez se observa "más marginalidad, mas intolerancia, mas violencia urbana", apunto Quinteros.

En otro tramo de la entrevista, Quinteros defendió a los uniformados argumentando: "nosotros tenemos hoy una fuerza policial que no oculta, que no esconde y muchísimo menos encubre hechos de corrupción". En ese sentido cerró diciendo que en Córdoba "no tenemos buenos o malos policías. Los buenos policías son lo de azul y después tenemos los delincuentes que utilizan un uniforme, pero que son delincuentes".