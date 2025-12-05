Entre el pan dulce y el brindis: la UCR entra en clima de interna

Bettina MarengoProvincial03 de diciembre de 2025
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Yanina SoriaProvincial04 de diciembre de 2025
El espacio de los gobernadores perdió jugadores, pero sumó aliados. Se disputa la tercera fuerza con el interbloque PRO + UCR. La diputada de “los patitos”, ex libertaria, adentro.
Gabriela YalangozianProvincial04 de diciembre de 2025
En una sesión extensa y cargadas de cuestionamientos por la deuda a tomar y los recortes en áreas claves, el oficialismo cosechó los votos necesarios para que el presupuesto 2026, el Código Tributario y la Ley Impositiva logren su primer aval. Tanto la UCR como el PRO llegaron con el voto fraccionado al recinto.
Bettina MarengoProvincial04 de diciembre de 2025
Siciliano le dará hasta marzo a los secretarios de las distintas áreas para que cumplan los objetivos. El concepto es que el gobierno tiene muchos técnicos pero poca promoción política de las acciones en territorio. La puja por los fondos.