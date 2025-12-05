Entre el pan dulce y el brindis: la UCR entra en clima de interna

El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.

Provincial05 de diciembre de 2025Carolina BiedermannCarolina Biedermann
Por Carolina Biedermann 

Mientras los espacios políticos de Córdoba arman sus brindis de fin de año, un sector de la UCR piensa en cómo armar la interna que toca en el 2026. El Mestrismo se arma para pedir el calendario electoral para las internas del 2026, y otros espacios apuntan a que se podría extender el mandato de Ferrer. Los fantasmas del pasado, en el partido radical, reviven ante cada disputa.

El año que viene la UCR cumple el plazo de dos años para volver a renovar sus autoridades. El hecho de que ese mismo período coincida con la toma de decisiones para definir las candidaturas para la gobernación e intendencia en la capital, enciende las ansiedades en un partido que acarrea conflictos, producto de la toma de decisiones con resoluciones superficiales.

El mestrismo y algunos de sus aliados analizan en presentar en los próximos días un pedido para la definición del calendario electoral, para la interna del 2026. 

Según argumentan, el proceso para definir las candidaturas del año siguiente, debe ser un proceso pensado, y deben dar los plazos para hacer campaña. al margen de estas ideas, la costumbre del espacio en las últimas experiencias ha sido la de presentar listas borrador, entre borrón y cuenta nueva, a pocas horas de cerrar los plazos. Como así también pasó en las legislativas en donde el conflicto se resolvió en la Justicia y no en una mesa de diálogo. 

En paralelo, otros núcleos reviven el fantasma de las experiencias pasadas en donde se optó por extender el mandato de las autoridades partidarias. 

Tal fue el último caso del antecesor a Ferrer, Marcos Carasso quien asumió la presidencia del Comité Central en el 2021 por un período de dos años, pero dos prórrogas terminarán por extender su mandato hasta septiembre del 2024.Según expresó un miembro del Comité Provincia, este es un tema del que no se ha hablado ni discutido, teniendo en cuenta que Ferrer tiene mandato vigente hasta septiembre. Así mismo, las prórrogas de los mandatos en la UCR son de lo más común.

Los distintos núcleos del radicalismo coinciden en que la interna es necesaria para ordenar el espacio y, por medio de las urnas, legitimar los liderazgos sin más cuestionamientos. Incluso, esa definición ordenaría el porvenir de los representantes que pretenden postularse para los cargos ejecutivos en territorio cordobés, aunque en este momento, según remarcan, no están dadas las condiciones para avanzar. 

El párroco centenario también tiene sus avenidas del medio. De lo que fue Generación X y Más Radicalismo, empezaron a proliferar desde su interior alternativas paralelas. Las nuevas propuestas que empiezan a ver la luz, nacen como parte del folclore habitual en la estación pre electoral. 

La disputa de este período yace en mostrar músculo para lograr un lugar expectable. Y en este contexto, la madre de todas las batallas es ser elegido para la elección general. 

Por lo pronto será el turno de renovar autoridades en elección Foro de Intendentes Radicales, recambio que se llevara efectivamente adelante a mediados de este mes de diciembre. 

 

