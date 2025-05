Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Soldano y la campaña por Adorni

Horas antes del escrutinio en las elecciones de CABA, el analista le compartió a la cronista el video en el que Laura Soldano, referente de LLA Río Cuarto, pidió a sus seguidores que acompañen al candidato porteño, Manuel Adorni. “Adorni es Milei y Javier Milei nos pidió dos cosas: que vayamos a votar y que cuidemos los votos. Este domingo, todos con Adorni. Fin”, dijo la referente en sus redes sociales.

Analista: Interesante este material de Laura Soldano. Se ve cómo varios militantes de Río Cuarto fueron hasta Buenos Aires al acto de Adorni. En mi opinión, muchas formas similares al peronismo, con la gente llegando en los colectivos y demás, pero eso lo charlamos después (risas). Mi duda es, ¿a qué responde esto? No me consta que desde todos los frentes libertarios de Córdoba se hayan ido hasta allá.

Periodista: Claramente están siguiendo muy de cerca la elección. Es un test electoral muy fuerte para ellos.

A: Sin dudas, pero no todos se han comprometido tanto con esa campaña. Y la verdad que no parece muy en sintonía con lo que escuché en el último acto que hicieron los libertarios en La Carlota. Había mucha gente joven que apoya al presidente pero que también está interesada en construir políticamente con perspectiva regional en sus localidades, llevar ese modelo y esas ideas a sus pueblos. No está mal lo de Soldano pero, por algunos comentarios que vi en Instagram, no a todos les cae bien que dirigentes “del interior del interior” sean tan funcionales a la agenda porteña.

Cambios en la maternidad

El militante radical llegaba a la cronista para recordarle sobre el anuncio de cambios en la atención en la Maternidad Kowalk a partir de junio.

Militante radical: No quisiera que esto pase desapercibido, por eso se lo comento. En junio, la maternidad va a limitar su atención. Será de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El Hospital se hará cargo de atender lo que la Maternidad no pueda.

Periodista: Uno de sus correligionarios también me habló por lo mismo. Y nos acordamos que el gobernador, cuando vino hace un par de semanas, anunció fondos para la Maternidad…

M R: Justamente. No sé cuánto iban a mandar y soy consciente de que no es sencillo gobernar en este contexto pero, ¿no era que no había que excusarse en la crisis? Sé que la situación data de largo rato y que hace un par de años se vienen recortando las prestaciones porque además se estaban haciendo obras ahí. Pero justamente, con todo el trabajo e inversión que se dice que se ha hecho, no se tendría que llegar a esta situación.