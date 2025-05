Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Las urnas de CABA, ¿claves para Piera Fernández?

El periodista dialogaba con el dirigente radical sobre el desarrollo de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Periodista: ¿Usted cree que lo que pasó en Buenos Aires marca una línea o le da igual?

Dirigente Radical: Nadie que ame la política dejaría de analizar los fenómenos electorales por más que pase a mil kilómetros de donde estamos. Obvio que estamos atentos a todo y que esto tiene repercusiones. Necios los que piensan que esto no marca el rumbo de lo que pueda pasar por estos pagos.

P: ¿Por los libertarios? Su partido sacó un comunicado diciendo que no está a favor de una alianza porque lo que digan las urnas de Buenos Aires.

D.R: (Risas) Ay, qué incrédulo. Claro que si hay una buena elección de La Libertad Avanza, aumentan las ganas de algunos de aliarse en Córdoba. Yo creo que este momento es clave para saber dónde estamos parados los radicales y el resultado fue claro. Otra vez.

P: ¿Lula Levy?

D.R: Claro. Yo creo que se hizo una lista de identidad partidaria, universitaria, juvenil, reformista. Espiritualmente, está bien. Pero también se sabía que podía ser una elección que desmotive por el resultado. Aunque no esperábamos tan poco.

P: Mala elección. Nadie festeja menos de 3 puntos.

D.R: Y no. No sé si en Córdoba dan ganas de armar una propuesta así para octubre cuando queda claro que tiene pocas chances de funcionar.

P: ¿El problema para usted es ir en soledad o ir con candidatos que tienen ese modelo?

D.R: Las dos. Yo recuerdo que hace unos meses se hablaba de que Piera Fernández sea en Córdoba lo que Lula Levy es para CABA. No sé si después del domingo tengamos la misma idea. No me agrada, pero es así.

P: ¿Usted dice que ella no va a ser candidata?

D.R: Yo creo que solo si nos presentamos a competir con algo propio, si nos animamos a perder. De lo contrario, la alianza con los libertarios o con el Partido Cordobés no tienen lugar para una radical pura. Ella no aceptaría.









¿Buscando el reflector?

La cronista dialogó con el informante de la ciudad de Córdoba, días después de la presentación de La Derecha Diario en la capital.

Periodista: ¿Qué tal La Libertad Avanza por allá? Interesante la foto de unidad que se vio en el evento de La Derecha Diario.

Informante: Fue el dato destacado de la jornada. Sobre todo porque la presencia de (Verónica) Sikora fue pedida por el presidente. Le sirve para tomar impulso ante los meses que se vienen y un trabajo territorial muy fuerte que queda por delante. También dio mucho de qué hablar la presencia de (Frango) Mogetta. Pero, ya que me habla de eso, vi a la referente libertaria de su ciudad, Laura Soldano.

P: Está siendo una de las caras más visibles del espacio por esta zona y sé que en Córdoba también. Estuvo en varios eventos como los de Bertie Benegas Lynch o esa actividad de “Las leonas al congreso”.

I: Exacto. Bueno, hay un grupo fuerte de mujeres que están teniendo cada vez más visibilidad en el armado de Bornoroni. Soldano es una de ellas pero también lo es la pastora Evelin Barroso de Cita con la Vida. Debe haberla visto en algunas imágenes de ese acto. Mi impresión es que a algunos no les gusta perder protagonismo. Si se fija en las fotos, Barroso quedó al lado de Gonzalo Roca y, por supuesto, más cerca de Bornoroni. Mientras que Soldano, si bien quedó en primera fila, está casi a la orilla y no se ve en la mayoría de las fotos.

P: Nunca deja de sorprenderme el peso que le dan a esas cosas a la hora de hacer lecturas…

I: Lo de los asientos es anecdótico pero a mí me quedó esta sensación: son dos referentes con mucho protagonismo en el armado provincial e, inevitablemente, una quedará “mejor posicionada” que la otra si llegan a estar en la lista de candidatos a diputados. Ya quiero ver cómo sigue esta rosca (risas).