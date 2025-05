Por Bettina Marengo

Juan Schiaretti no quiere el espejo de Horacio Rodriguez Larreta, dos veces jefes de gobierno porteño que sacó ocho puntos en las elecciones legislativas de CABA tras una campaña donde compitió con figuras de mucho menor volumen para caer de bruces contra la ola violeta de Javier Milei, representada por el hasta hace poco desconocido Manuel Adorni, con tal vez el único mérito de haber esmerilado aún más el dominio de los Macri. Con (muchos) matices, la suerte de Coqui Capitanich también es muestra: de poderoso ex gobernador chaqueño a segundo sin atenuantes frente a la alianza radical-libertaria en las elecciones locales de la provincia norteña.

Es cierto que son comicios distintos y que octubre se juega en el plano nacional y con otros parámetros políticos, pero es posible que el triunfo de La Libertad Avanza en versión pura y con estrategia de la hermana Karina ante el aparato del oficialismo PRO de Capital Federal, haya achicado aún más las chances de que el exgobernador de Córdoba encabece la lista de candidatos a diputados por Córdoba en las elecciones de medio término, chances que solo los llaryoristas expresan. “Cuando la ola viene, no la parás”, advierten los suyos.

En el entorno de Schiaretti mantienen la misma postura hiper cauta de siempre: que el jefe es el líder del partido nacional Hacemos y que está construyendo un espacio de “centro, democrático, productivista y federal” para jugar en 2025 en varios distritos, con aspiraciones presidenciales el 2027, el alianza con los espacios ídem del centro. Entre líneas, más allá del bajón de volver a la cámara baja por cuarta vez, lo cierto es que una derrota del “prócer”, como le dicen muchos en el cordobesismo, ante candidatos todavía innominados del panmileismo, pondría en riesgo no solo su proyecto presidencial sino la narrativa local construida en torno al hombre de mejor imagen en la provincia. Habrá que ver.

Si la victoria libertaria en CABA le viene bien a Llaryora o eso creen en el Panal (Milei no acordó con Macri, mirá si va a acordar con Rodrigo de Loredo, relajan, y en eso coinciden con la gente de Luis Juez, que se siente con más tiempo que el radical para esperar las definiciones de Karina), en el schiarettismo especulan que la ola violeta arrojará definitivamente a los brazos del cordobés a los heridos de esta historia, Martín Lousteau, Elisa Carrió, Emiliano Yacobitti, Larreta y sobre todo Macri. A donde van a ir sino, especulan. A todos ellos les fue muy mal el domingo. La propia Alejandra Vigo mencionó al expresidente en una nota periodística del diario La Voz del Interior como un dirigente que fue “muy votado en Córdoba” y lo situó en el marco de la construcción alternativa “a esta nueva grieta, de entre quienes están a favor o en contra de la libertad”.

Ni mileistas ni kirchneristas, pero no puros, se atajan los Schiaretti’s boys, como si hubiera pureza en el centro. Y aclaran: para el turno de octubre, la prioridad es engrosar ese espacio aun con sectores que no piensen “lo mismo en todo”, lo que podría abrir las puertas a peronismos no K o ex K de las provincias, por ejemplo. O Macri se incluye entre los no puros y en parte del nuevo centro ampliado, por oposición al extremo libertario.

Está todo por verse aunque el 7 y el 17 de agosto, cierre de alianzas y de listas, están cada vez más cerca. La cosecha del radicalismo de Evolución fue más que pobre el domingo (menos de tres puntos la candidata radical Lula Levy, que no ingresó a la Legislatura del distrito político de su mentor, Lousteau) y el dato vuelve a ser cuánto lugar deje al medio la polarización que Vigo mencionó y en la que quiere terciar Schiaretti. El santafesino Maximiliano Pullaro, cercano a Evolución, y la Región Centro, donde está el macrista gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, siempre forman del radar del cordobesismo, que suma también al patagónico Ignacio Torres, también del PRO de Macri, aunque todavía no está claro cuántos gobernadores le seguirán respondiendo al expresidente luego de la derrota del 18M.