Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El timing de Gutiérrez

El periodista dialogaba con el dirigente peronista sobre la caída de la sesión en Diputados donde se avanzaría en reformas vinculadas a las jubilaciones. El tema provocó conversaciones en el ámbito local.

Periodista: Me quedé viendo la sesión del Concejo Deliberante hasta el final para ver si alguien decía algo del quorum caído en Diputados. Al final, nada.

Dirigente: Mejor. Podía llegar a cometerse algún exabrupto. Al fin y al cabo, un dirigente de nuestro espacio estuvo involucrado en ello.

P: Carlos Gutiérrez…

D: Hace unos días lo vi al diputado, posando para una recorrida por la Circunvalación con el legislador Miguel Siciliano y el intendente Guillermo De Rivas. Pensé, “está volviendo al ruedo”, ya que hace tiempo no se lo veía activo en la ciudad. Pero después vi lo del Congreso y entendí que no está reapareciendo. Que, si lo intenta, va a sentir el rechazo de sus compañeros.

P: ¿En serio? Pero, ¿el enojo es contra él o contra el cordobesismo? Digo, ustedes forman parte de esto.

D: No hay comparación. No sé si vio, pero nuestro bloque en el Concejo Deliberante ha salido en más de una oportunidad a marcar su posición a favor de los jubilados, aun cuando la oposición nos decía de todo. Con lo de Gutiérrez y el resto de los diputados que se levantaron de la banca para no darle unos mangos más a los viejos, todo lo que podamos hacer en la ciudad pierde efecto. Nos desactiva y, sobre todo, nos hace quedar como tontos. No me sorprende que a él ya no lo inviten a ningún lado.

P: ¿No lo invitan?

D: Es que, ¿dónde lo van a recibir? Dicen ser pragmáticos y no dar puntada sin hilo, pero se viene el frío y a los viejos no les alcanza el abrigo para protegerse del frío.









GPS descontrolado

Tras una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el periodista recibía un mensaje de su informante en el Legislativo.

Informante: Se perdió la sesión. El cierre fue cine.

Periodista: La vi casi toda. ¿Me perdí lo mejor del final?

I: No sé. Le cuento nomás que fue durante lo del trámite express de tenencia de armas, tema por el cual abordaron un proyecto de declaración que presentó La Fuerza del Imperio del Sur. Fue otra oportunidad para ver las fricciones que hay entre los sectores críticos al Gobierno Nacional y los que lo defienden. Saltan al toque.

P: ¿Qué pasó?

I: Se empezó a pudrir el debate y Primero Río Cuarto, con Gabriel Abrile y Pablo Benítez, respondía a todas las críticas que le hacían a Nación y le tiraban la pelota a la Municipalidad y al Gobierno provincial. Y se mezcló tanto todo que Abrile terminó diciendo que la digitalización del tema de obtención de armas es positiva porque se reniega mucho… con los trámites de medicamentos (risas).

P: A ver…

I: Y después, la terminó Benítez. Pidió que el expediente de la Declaración vuelva a Comisión, pero la votación ya había sido acordada por la Comisión de Labor y con el aval de su propio bloque. Parece que se pierden cuando empiezan a sobreactuar su pose defensora de Milei. Se les descontrola el GPS.

P: ¿Y cómo terminó el tema?

I: Primero Río Cuarto y la Libertad Avanza no acompañaron. Fueron juntos. El oficialismo salió a bancar el posicionamiento diciendo que la agilidad de los trámites no debe aplicar a una cuestión tan delicada como es la obtención de armas de fuego.