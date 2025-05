Por Julieta Fernández



El bloque La Fuerza del Imperio del Sur presentó un proyecto en repudio a la habilitación del trámite “Tenencia Express” por parte del gobierno nacional a través de una resolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac). A partir de esta medida, se podrá renovar de manera virtual la credencial de tenencia de armas (CAT) para legítimos usuarios ya inscriptos. Al tratar el orden del día, el bloque Primero Río Cuarto y el bloque del Partido Libertario plantearon su desacuerdo a tratar el tema sobre tablas y propusieron girarlo a comisión para debatirlo “en profundidad y estudiarlo con más tiempo”. Sin embargo, con los votos del oficialismo y el bloque de La Fuerza del Imperio, se pudo proceder al tratamiento en el marco de la última sesión.

A la hora de debatirlo, el nazarismo y el bloque Hacemos Unidos se expresaron en rechazo a la medida del gobierno nacional. El jefe del bloque La Fuerza del Imperio, Franco Miranda, planteó que no se trataba de un rechazo a la digitalización sino de que “los esfuerzos del gobierno se dirijan prioritariamente a facilitar el acceso a armas de fuego sin poner el mismo énfasis en políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, fortalecimiento de las fuerzas de la seguridad o la contención de los sectores vulnerables”.

A su turno, el jefe del bloque radical-juecista, Gabriel Abrile, remarcó: “Estamos a favor de la paz y de la no violencia. Pero hay poca información, por eso creíamos que no debía tratarse sobre tablas”, señaló el concejal, quien remarcó que “se trata de un trámite express y todos queremos que el Estado sea menos burocrático. Ese trámite que hoy lo tienen que hacer muchos policías retirados o deportistas de nuestro aeroclub, es facilitarles eso a quienes ya están en condiciones de hacerlo. Repudiar un trámite express sin tener toda la información no nos parece adecuado”. Abrile remarcó: “Estamos a favor de cualquier programa de desarme y lo hemos planteado en proyectos pero no acompañamos este repudio porque falta información”.

Por su parte, la concejala radical, Antonella Nalli, requirió a la secretaría legislativa que se pueda tener acceso al orden del día provisorio desde el día anterior a la sesión para que “se puedan conocer los temas que ingresan a última hora y estar preparados para este tipo de debates en la sesión”. El edil nazarista, Guillermo Natali, replicó que “este no sería el caso en el que se requiera tiempo para evaluar cómo posicionarse frente a una disminución en el control de la venta de armas. Con esta medida, no va a hacer falta que los que venden armas se anoten como tales en sus municipios. A mí, con eso solo me alcanza para oponerme a esta decisión”.

Finalmente, Miranda pidió modificar la redacción del proyecto y que se plantee preocupación a partir de que el trámite express habilitaría un permiso más rápido para portar armas. La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo y La Fuerza del Imperio.