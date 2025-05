El dirigente radical Ramón Mestre respaldó a Ricardo Darín en la ahora conocida como la "polémica de las empanadas" y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. "Banco las declaraciones del actor Ricardo Darín, a pesar de que muchos adeptos al gobierno estén fanatizados y no acepten que la inflación", escribió en su cuenta de X.

El pasado sábado, en la mesa de Mirtha Legrand, el actor fue consultado por la diva sobre la situación económica del país. Allí, el protagonista de El Eternauta criticó las medidas económicas para sacar "los dólares bajo el colchón" y compartió su preocupación por el precio de los alimentos. "Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena", dijo. "Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal", completó Darín.

Esa simple frase sobre el precio de las empanadas se viralizó rápidamente en redes sociales y desató un debate en X. Sin embargo, nadie se esperaba que el ministro de Economía, Luis Caputo, se uniría a las críticas. "Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito", expresó el ministro el domingo ante las cámaras de LN+.

El lunes por la noche, Ramón Mestre recurrió a sus redes sociales y apoyó las declaraciones del actor y aprovechó para pegarle al gobierno nacional sobre la problemática de la inflación. "Qué difícil se hace, a veces, pensar distinto. Por eso, banco las declaraciones del actor Ricardo Darín, a pesar de que muchos adeptos al gobierno estén fanatizados y no acepten que la inflación, aun, está alta", escribió el exintendente.

Pese a que admite que la inflación ha bajado y que es importante mantener el equilibrio fiscal: "Lo que no queremos es que sea a cualquier costo y sin prioridades. Aunque algunos fanáticos no lo quieran aceptar, la inflación es la misma que teníamos cuando gobernaban Cristina Fernández y Mauricio Macri, y que oscilaba entre el 35 y el 45% interanual".

"Por más que quieran tapar el sol con las manos, seguimos siendo uno de los países con la inflación más alta del mundo. No sólo eso, se registra una pérdida del poder adquisitivo y aumentos permanentes en todos los bienes y servicios de la economía", cerró.