Con presencia riocuartense en la lista, Natalia planta bandera en el sur

Por Julieta Fernández

“Esta es la propuesta de cordobeses comprometidos, con voz y con fuerza. Gente que lucha por nuestras universidades, las personas con discapacidad, la salud, por los jóvenes, por los jubilados, el trabajo, las diversidades, la educación y la cultura”, señaló la diputada Natalia de la Sota tras presentar la lista Defendamos Córdoba que competirá en los comicios legislativos de octubre. El nombre más rimbombante para la Capital Alterna fue el del ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz. Los otros nombres de Río Cuarto que integran la nómina: el abogado Pedro Cholaky y la secretaria general de ATSA Río Cuarto, Cristina Fernández.

La nómina de la actual diputada nacional comprende a representantes de los sectores más afectados por las actuales políticas de Javier Milei. Así lo explicó De la Sota en diálogo con Radio Río Cuarto: “Por eso nos acompaña Marcelo Ruiz, quien sabe y conoce sobre las universidades nacionales y Marta Lastra, una referente de la discapacidad en Córdoba”. Marcelo Ruiz es oriundo de Vicuña Mackenna pero reside hace varias décadas en Río Cuarto y fue rector de la UNRC (2011-2015). Es doctor en Matemáticas y magister en Estadística Aplicada.

En el caso de Pedro González Cholaky, se trata de un joven abogado riocuartense, docente de la UNC y actual vocal del directorio del Colegio de Abogados de Córdoba (además de integrar una familia con larga tradición en la conducción de distintas unidades académicas de la UNRC).

La séptima en la nómina, Cristina Fernández, fue concejala del bloque Unión por Córdoba durante la primera gestión Llamosas y fue protagonista de una de las sesiones más “picantes” de ese período. La entonces edil -reconocida dirigente sindical en el ámbito de la salud y la CGT- debió votar en favor de un aumento del boleto de transporte urbano pero aseguró haberlo hecho contra su voluntad y en pos de ser orgánica. En una jornada que se caracterizó por la presencia de organizaciones sociales y choferes de la empresa local que lanzaron chicanas a la oposición, Fernández debió votar en consonancia con el bloque llamosista y la CGT (aliada al gobierno local).

Los nombres de la Capital Alterna en la lista de Defendamos Córdoba se caracterizan por un fuerte anclaje con un sector de la comunidad universitaria, así como con un sector del sindicalismo local que no se siente identificado con el actual gobierno provincial. Es el caso, por ejemplo, del referente sindical de los trabajadores de estaciones de servicio, Marcelo Espíndola. Cabe recordar que, aunque gran parte de la CGT local acompañó a Martín Llaryora y a Guillermo De Rivas, también han marcado diferencias con los diputados del cordobesismo que votaron en favor de la Ley Bases durante el primer año de la era Milei.

Frente a un cordobesismo que no le ha dado lugares expectables a sus representantes en el sur (Llamosas está en el séptimo lugar), De la Sota busca captar al votante peronista que no se referencia en la propuesta que llevará a Juan Schiaretti como candidato y que tampoco se inclina por la candidatura del kirchnerista Pablo Carro. No obstante, ese mismo voto también tratará de ser disputado por el intendente de Canals y dirigente nazarista, Edgar Bruno, quien encabeza la lista del partido PAIS. Al igual que en las elecciones municipales de Río Cuarto (en las que la hija de lex gobernador acompañó a De Rivas), Natalia de la Sota y Adriana Nazario jugarán en veredas distintas.