Por Julieta Fernández

Ayer se firmó el acuerdo entre el SUOEM local y la Municipalidad en el que, finalmente, se logró un incremento del 6% trimestral que se repartirá entre los haberes de mayo, junio y julio. Luego de varias reuniones y previo debate en el plenario del Consejo Directivo y Análisis Salarial, el Sindicato procedió a la firma del acuerdo con el secretario de Gobierno municipal, Roberto Koch. Esta instancia era sumamente esperada a esta altura del mes, teniendo en cuenta que el acuerdo paritario de abril (con un aumento del 2%) planteaba la condición de volver a reabrir paritarias en mayo.

Se trata de un 2% de incremento mensual acumulativo sobre el sueldo base del mes inmediato anterior (es decir, un 6% en total entre mayo y julio); un 2% mensual acumulativo en los adicionales de Calidad de Servicio y Asistencia; Méritos Personales y Refrigerio (un 6% en total) y un 2% mensual acumulativo de asignaciones familiares (montos y topes).

El gremio conducido por Jorgelina Fernández destacó que esto implicaría que las categorías más bajas alcancen un 21% de incremento entre enero y junio de este año contra una inflación anual proyectada del 25%. “Además, hemos logrado traspasar el techo paritario del 1% impuesto por el Gobierno Nacional”, sostuvieron, a la vez que resaltaron que desde enero del 2024 a la actualidad, el salario municipal se ha visto incrementado los meses de manera ininterrumpida. Otro aspecto que resaltaron del acuerdo es la cláusula de revisión, que implica la reapertura de la negociación salarial en caso de que haya algún “repunte inflacionario extraordinario”.

En la previa a este acuerdo, hubo ocho jornadas de asambleas en distintas dependencias de la Municipalidad. La última tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal y en la previa, integrantes de la comisión directiva se reunieron con los afiliados en sus respectivos lugares de trabajo. Se trató de instancias “informativas y de diálogo” que, más allá de darse en la antesala a la negociación paritaria, lanzaban consignas en línea con lo planteado en el Congreso Nacional de Secretarios Generales Municipales en Avellaneda. Además, se trató de una medida que también replicó el SUOEM Córdoba (delegación cercana al gremio local).

Un aspecto particular de estas medidas de fuerza es que el reclamo no estaba dirigido únicamente al Municipio sino que ponía de manifiesto la situación que atraviesan los empleados municipales a nivel país. Las consignas apuntaban a “rechazar las políticas de ajuste, la precarización laboral y el vaciamiento de lo público”. En cuanto a la gestión municipal en particular, trazaron un pedido de mayor estabilidad laboral y concursos abiertos, así como una “recomposición salarial real”.

La comparación con el EMOS

Más allá de las lógicas diferencias entre las escalas salariales del EMOS y el Ejecutivo, la oposición al SUOEM local ha comparado en varias oportunidades los porcentajes acordados por el SUOEM y el Sindicato de Obras Sanitarias. Este último había alcanzado un acuerdo trimestral del 7,5% con aumentos acumulativos. “Esperemos que los delegados y la comisión gremial no levante la mano porque sí, porque los compañeros de EMOS demostraron que hay dinero para aumento y recomposición salarial”, lanzaron desde la Lista Azul, en un pedido a la comisión del SUOEM de “revisar el acuerdo que ya firmó el EMOS para tenerlo como referencia”.